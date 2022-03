3 câu có độ SÁT THƯƠNG cao mà bố mẹ không nên nói với con trai: CÂU THỨ NHẤT không giúp con tiến bộ mà có nguy cơ khiến gia đình "tan đàn xẻ nghé"

Cuộc sống có nhiều áp lực bủa vây khiến đôi lúc bố mẹ buột miệng nói ra những câu gây tổn thương nghiêm trọng đến con cái. Những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại vô tình khắc sâu vào tâm trí, tư tưởng của những đứa trẻ. Nguy hiểm hơn, đây có thể là nguyên nhân khiến trẻ rơi vào chứng bệnh tự kỷ.



Tâm hồn trẻ giống như một tờ giấy trắng nhưng không có nghĩa là con "không biết gì cả", không có nghĩa là bố mẹ muốn nói gì cũng được. Dưới đây là 3 câu nói dù đang bực bội đến mức nào bố mẹ cũng không nên nói với con.

1. Sao con vô dụng như bố của con vậy?

Đây là câu nói mà nhiều bà mẹ trong cơn tức giận thường nói ra. Nếu không hài lòng với bố đứa trẻ điều gì thì vợ chồng hãy "đóng cửa bảo nhau", thẳng thắn nói chuyện, cớ sao lại đổ hết lên đầu con như vậy? Trẻ không có lỗi, không đáng để phải hứng chịu những cơn thịnh nộ. Vì vậy, xin những người làm mẹ hãy cẩn trọng trong lời nói.

Người mẹ không nên "giận cá chém thớt", lôi bố đứa trẻ vào để so sánh rồi chì chiết. (Ảnh minh hoạ)

Nếu mẹ thường xuyên nói câu này với con trai, đứa trẻ sẽ cảm thấy áp lực, tự ti. Thậm chí là tỏ thái độ ghét mẹ và có xu hướng muốn chống đối. Do đó, thay vì lôi bố đứa trẻ vào thì người mẹ nên bình tĩnh lại và chỉ cho con thấy những sai lầm con mắc phải.

Thậm chí, có nhiều trường hợp, người mẹ nói câu: "Sao con vô dụng như bố của con vậy?" ngay trước mặt cả chồng lẫn con. Đây là cách hành xử thiếu tinh tế, không giữ thể diện cho bố đứa trẻ, muốn chồng mình phải bẽ mặt. Lời nói xát thương này có thể khiến vợ chồng xô xát, dẫn đến nguy cơ gia đình "tan đàn xẻ nghé".

2. Không chịu cố gắng, con sẽ chuốc lấy hậu quả

Câu nói này không phải là lời cổ vũ, động viên mà mang tính chất đe doạ. Con trai thường có tâm lý nổi loạn mạnh hơn con gái. Vì vậy, bố mẹ nói câu này chẳng những không mang lại kết quả tốt mà còn gây phản tác dụng.

Hãy hướng dẫn để con tiến bộ, thay vì doạ nạt con. (Ảnh minh hoạ)

Thay vì chì chiết, doạ dẫm con, bố mẹ hãy cùng con bước qua những khó khăn. Hãy luôn hướng dẫn từng bước một để hỗ trợ con giải quyết vấn đề. Không ai sinh ra đã làm tốt được mọi việc ngay được, điều gì cũng cần có quá trình nỗ lực cố gắng.

3. Con trai mà khóc là thứ vô dụng

Theo quan niệm của nhiều người, con trai phải mạnh mẽ, không được uỷ mị, yếu đuối và rơi nước mắt. Đây là cách giáo dục hoàn toàn sai lầm. Khóc là một biểu hiện cảm xúc bình thường. Khi trẻ gặp chuyện buồn đau, khóc là cách giúp trẻ trút bỏ nỗi buồn phiền.

Con trai cũng có những phút giây yếu mềm và rơi nước mắt. (Ảnh minh hoạ)

Việc bố mẹ liên tục nạt nộ những câu kiểu: "Con trai mà khóc là thứ vô dụng", "Con trai ai lại khóc nhè",… sẽ tạo áp lực vô hình đối với đứa trẻ. Khi áp lực ngày càng lớn sẽ gây ra những hệ luỵ xấu, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ. Trong lúc con hụt hẫng, đau khổ, bố mẹ nên an ủi, vỗ về con. Nếu thiếu đi sự an ủi đáng có này, trong lòng đứa trẻ sẽ cảm thấy bất an, rụt rè và sợ hãi.

Nếu bố mẹ muốn nuôi dạy một bé trai có tính cách lạc quan, yêu đời nhưng lại cấm con khóc thì có nghĩa là đang vô tình bóp méo nhân cách và cảm xúc của trẻ.

