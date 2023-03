3 cặp đôi gây bão showbiz Thái cuối tuần qua: Nadech - Yaya khiến fans ngất lịm với khoảnh khắc hôn lên vai, Baifern công khai cổ vũ bạn trai

Hôm qua (26/3), đài truyền hình quyền lực nhất nhì Thái Lan là CH3 đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 53 năm thành lập.

Sự kiện trở thành tiêu điểm được chú ý nhiều trên khắp các diễn đàn mạng nhờ màn đổ bộ của dàn sao đình đám nhất showbiz Thái như: Bella Ranee, Pope Thanawat, Nadech - Yaya, Mark Prin - Kimmy Kimberley, Anne Thongprasom, Nine Naphat, Mario Maurer...

Yaya chăm sóc bạn trai trong sự kiện, Nadech thì không ngại thơm lên vai bạn gái

Trong đó gây chú ý nhất phải nói tới 3 cặp đôi "hot" nhất showbiz Thái Lan hiện giờ là Nadech - Yaya, Mark Prin - Kimmy Kimberley cùng Nine Naphat - Baifern Pimchanok. 3 cặp đôi này đã có những màn tương tác cực ngọt khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Đầu tiên chính là cặp "tiên đồng ngọc nữ" của điện ảnh xứ Chùa Vàng - Nadech và Yaya. Ở bên nhau tới nay đã gần 12 năm nên không có gì lạ khi cả hai không ngại thể hiện tình cảm giữa nơi đông người.

Người hâm mộ đã ghi lại được khoảnh khắc Nadech chạy vội ra hỏi thăm Yaya khi thấy bạn gái vừa kết thúc biểu diễn. Không những vậy nam tài tử còn chẳng ngại ngần đặt một nụ hôn siêu ngọt ngào lên vai bạn gái. Hành động này của Nadech khiến người hâm mộ vừa ngưỡng mộ lại vô cùng ghen tị.

Nadech hôn lên vai Yaya tại hậu trường sự kiện

Chưa dừng ở đó, khi chương trình kết thúc, Nadech còn đưa bạn gái ra tận xe. Suốt đường đi, nam tài tử vẫn ôm chặt eo bạn gái không rời. Khi ra tới xe, Nadech và Yaya còn trao nhau cái ôm cực chặt trước khi nữ diễn viên lên xe cùng mẹ ra về.

Nadech ôm chặt eo bạn gái khi chương trình kết thúc

Nadech - Yaya ôm chặt nhau không rời

Kế đến chính là cặp đôi tháng 9 - Mark Prin và Kimmy Kimberley. Ngay khi kết thúc phần biểu diễn, máy quay đã ghi được cận cảnh khoảnh khắc Mark Prin nắm chặt tay vị hôn thê khiến các fan phát cuồng vì quá ngọt ngào.

Trong lúc thực hiện loạt đá luân lưu, Mark Prin được MC hỏi có muốn gửi điều gì tới vợ tương lai không, nam tài tử liền hét lên: "Anh yêu em nhất trên đời" khiến cả khán đài ồ lên thích thú. Có vẻ như sắp cùng nhau tiến vào lễ đường nên cặp đôi không hề ngại khi thể hiện tình cảm trước công chúng.

Mark Prin không quên nắm chặt tay vợ tương lai

Cặp đôi tháng 9 liên tục "phát đường" cho người hâm mộ

Cuối cùng chính là cặp đôi mới công khai - Nine Naphat và Baifern Pimchanok. Dù không trực tiếp xuất hiện tại sự kiện nhưng mỹ nhân "Chiếc Lá Bay" vẫn có cách thể hiện tình cảm và sự ủng hộ bạn trai.

Theo đó, Baifern Pimchanok vẫn theo dõi trực tiếp sự kiện có bạn trai tham gia. Không những vậy, cô nàng liên tục chia sẻ lên story cá nhân những khoảnh khắc Nine Naphat xuất hiện trên màn hình. Thậm chí, khi Nine Naphat thực hiện loạt đá luân lưu, Baifern còn không quên gắn tai thỏ hài hước vào clip của bạn trai. Cô nàng cũng gắn trái tim to đùng vào mỗi clip có hình bạn trai.

Nine Naphat thực hiện loạt đá luân lưu, Baifern liền gắn tai thỏ cho bạn trai rồi chia sẻ lên mạng