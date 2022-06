3 cặp diễn viên đóng mẹ - con dù khoảng cách tuổi tác cực vô lý: Số 1 còn bằng tuổi nhau mới bất ngờ

Song Il Gook - Oh Yeon Soo

Trong bộ phim cổ trang đình đám một thời Truyền Thuyết Jumong, nữ diễn viên Oh Yeon Soo đảm nhận vai diễn mẹ của Song Il Gook. Nhờ vào công sức của tổ hóa trang, Oh Yeon Soo trông già dặn hơn bạn diễn khá nhiều nên khán giả không quá lấn cấn về vấn đề tuổi tác giữa hai người. Thực chất ở ngoài đời, hai diễn viên này bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1971. Hẳn là khi lên phim, hai người khá khó khăn trong việc phải điều chỉnh cách xưng hô của mình.



Geum Bo Ra - Byun Woo Min

Cặp mẹ - con trong bộ phim đình đám một thời Sự Quyến Rũ Của Người Vợ thực chất chỉ hơn nhau có 4 tuổi. Cụ thể nữ diễn viên Geum Bo Ra sinh năm 1961 trong khi nam diễn viên Byun Woo Min sinh năm 1965. Không biết vì lý do gì mà đạo diễn lại lựa chọn hai người này đóng mẹ con khi mà trông họ cứ như một cặp đôi ngang tuổi do Byun Woo Min không hề giống như mới chỉ ngoài 30.

Khán giả còn cho rằng họ trông giống như một cặp vợ chồng hơn là mẹ con

Can Đình Đình - Khương Triều

Ở bộ phim Khai Phong Phủ Truyền Kỳ, mỹ nhân xinh đẹp Can Đình Đình hóa thân thành Hoàng Thái hậu còn Khương Triều đảm nhận vai Hoàng thượng. Tạo hình trên phim, sự trẻ trung xinh đẹp của Can Đình Đình khiến khán giả vô cùng lấn cấn vì giữa cô với Khương Triều không hề có cảm giác có khoảng cách tuổi tác. Thậm chí nhìn hai người còn vô cùng đẹp đôi. Thực tế ở ngoài đời Can Đình Đình sinh năm 1986, chỉ hơn Khương Triều có 5 tuổi.

Hai người nhìn cứ như một cặp đôi

