3 bước đơn giản giúp phục hồi làn da từ xỉn màu thành mịn đẹp mỹ mãn sau Tết

Sau dịp Tết, không ít chị em gặp phải tình trạng da xuống phong độ, trở nên xám xịt, nổi mụn, kém rạng rỡ hơn. Nguyên do có thể là vì ngủ muộn, trang điểm nhiều, ăn uống thiếu khoa học, thậm chí là lười skincare… Tuy nhiên Tết qua đi, chị em còn rất nhiều dịp cần một làn da mịn màng, rạng rỡ để xinh đẹp tỏa sáng, chẳng hạn như Valentine hay mùng 8/3. Đây chính là lý do, việc khôi phục lại làn da đã tổn thương sau Tết trở nên vô cùng quan trọng. Rất may là, không hề khó để chị em lấy lại được làn da mịn màng, sáng bật tông. Chỉ với 3 bí kíp đơn giản sau đây, làn da của chị em sẽ được cải thiện vượt mong đợi.

Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ

Những lọ sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh chính là "kẻ thù" của làn da đang bị tổn thương, kích ứng. Sản phẩm này sẽ chỉ khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên thêm yếu ớt, gây khô da và làm trầm trọng thêm các vấn đề làn da đang gặp phải. Bác sĩ Mona Gohara tại Connecticut gợi ý chị em nên dùng "sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa xà phòng" để làm sạch tốt mà vẫn bảo toàn độ ẩm, không gây bào mòn da. Chuyển hẳn sang dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, chị em sẽ thấy làn da khỏe đẹp, mịn màng và ẩm mềm hơn rất nhiều, mụn cũng thuyên giảm hẳn.

Tạm rút gọn quy trình skincare

Sean Garrette - chuyên gia skincare tại New York, kiêm đại sứ thương hiệu Fenty Skin khuyên các khách hàng của mình áp dụng một quy trình skincare gọn nhẹ một chút.

Cụ thể, chuyên gia tư vấn chị em nên ngưng dùng các sản phẩm nặng đô và thành phần hoạt tính như tẩy da chết, retinol hay vitamin C trong khoảng 2 - 3 tuần. Đây là những thành phần cho hiệu quả cải thiện làn da rất mạnh mẽ, nhưng dễ gây kích ứng, khiến da nhạy cảm hơn nếu chị em không dùng thật cẩn trọng. Việc tạm cắt giảm các thành phần tương đối nặng đô này khỏi quy trình sẽ cho làn da có cơ hội nghỉ ngơi, không bị quá tải và dễ dàng được phục hồi hơn.

Dùng kem dưỡng khôi phục da

Ngưng dùng các thành phần hoạt tính nhưng đồng thời, chị em cũng cần phải có động thái tăng cường dinh dưỡng cho làn da. Theo chuyên gia Sean Garrette, chị em nên "tập trung vào việc chữa lành, cấp ẩm, bổ sung dưỡng chất với các thành phần như là niacinamide, hyaluronic acid, ceramide, beta-glucan, sodium PCA, squalane hay centella asiatica". Những thành phần này sẽ giúp xoa dịu, đẩy lùi tình trạng kích ứng, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên thêm khỏe mạnh. Nhờ vậy, làn da của bạn sẽ trở nên ẩm mọng, mượt mà và còn thêm phần tươi sáng, rạng rỡ.

