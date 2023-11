3 bất thường mỗi sáng ngủ dậy cho thấy chị em đang béo lên âm thầm

Kiểm soát cân nặng luôn là 1 trong những mối quan tâm hàng đầu của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, việc duy trì vóc dáng và cân nặng không phải lúc nào cũng dễ dàng, ngay cả sau khi bạn đã giảm cân thành công. Đôi khi cơ thể bạn có thể đang béo lên một cách âm thầm mà không nhận ra. Vì vậy, nếu cơ thể gửi 3 “tín hiệu” này tới bạn sau khi thức dậy vào buổi sáng thì hãy chú ý hơn tới vóc dáng:

1. Khát nước một cách khó hiểu

Sau một đêm ngủ dài, bạn cảm thấy khát nước là chuyện dễ hiểu, nhất là nếu ngày hôm trước uống ít nước. Nhưng nếu sáng nào ngủ dậy cũng khát nước khủng khiếp đến mức khô cổ, đắng họng, cần uống ngay lập tức và uống nhiều thì rất có thể do bạn đang ngày càng béo lên. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi bạn đã uống rất nhiều nước vào hôm trước, thậm chí đã uống nước khi thức dậy giữa đêm.

Bởi nếu cơ thể béo lên thì quá trình trao đổi chất và nội tiết trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Lúc này, chúng sẽ cần nước để hoạt động, còn chất béo được vận chuyển đến cơ thể để từ từ tích tụ. Do đó, cơ thể cũng cần và tiêu thụ nhiều nước hơn, nhất là vào ban đêm. Từ đó gây ra tình trạng khát nước, có thể là thật sự khát nước hoặc cảm giác khát nước giả - rối loạn chuyển hóa do tăng cân hoặc rối loạn nội tiết.

Có một lưu ý là khát nước nhiều vào buổi sáng do tăng cân thường đi kèm cơ thể phù nề, mệt mỏi, khó thức dậy hơn do tuần hoàn máu cũng bị ảnh hưởng. Nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tật nên nếu kéo dài nhiều ngày tốt nhất hãy đi thăm khám.

2. Táo bón kéo dài

Nhiều người sẽ bất ngờ khi khó tiêu, táo bón mỗi sáng thức dậy cũng có thể là dấu hiệu cơ thể đang béo lên âm thầm. Bởi táo bón thường xuyên không chỉ gây tổn hại đến hệ thống đường ruột của người phụ nữ mà còn khiến chất độc và rác thải trong cơ thể không được đào thải kịp thời. Bằng cách này, một số chất độc cùng mỡ nội tạng sẽ bị tích tụ trong cơ thể và khiến chị em béo lên, nổi mụn, nhanh lão hóa.

Nếu chị em luôn gặp khó khăn với việc đi tiêu vào mỗi sáng tức là lúc này trong cơ thể có quá nhiều độc tố và rác thải, hệ tiêu hóa bị suy giảm, trao đổi chất chậm lại. Chưa kể, táo bón buổi sáng được cho là có liên quan tới rối loạn nội tiết tố. Trong khi đó, rối loạn nội tiết tố cũng là nguyên nhân khiến phụ nữ tăng cân nhanh, tích tụ nhiều mỡ thừa, nhất là ở bụng và mặt.

Nhưng táo bón buổi sáng cũng có thể liên quan tới chế độ ăn uống, trạng thái tinh thần căng thẳng. Điểm khác biệt là nó không kéo dài và có thể thay đổi nhanh chóng nhờ điều chỉnh lối sống, tâm trạng nên hãy chú ý nhé!

3. Phù nề bất thường

Chị em ai cũng từng ít nhất một nhận ra cơ thể mình, nhất là khuôn mặt sưng phù lên sau một đêm ngủ. Hiện tượng này thường xảy ra do tối hôm trước uống quá nhiều nước, do ăn thừa muối, do dị ứng hoặc một số bệnh ngoài da. Tuy nhiên, nếu đã loại bỏ những yếu tố này hoặc tình trạng kéo dài nhiều ngày, nặng nhất vào buổi sáng sau đó tự thuyên giảm rồi lặp lại vào sáng hôm sau thì tức là bạn đang béo lên âm thầm.

Điểm khác biệt của phù nề do béo lên âm thầm sẽ không chỉ ở mỗi khuôn mặt. Dù cân nặng chưa tăng nhiều, khó phát hiện sự béo lên từ ngoại hình nhưng sẽ thấy phù nhiều ở mặt - nhất là mí mắt, bàn tay và bàn chân.

Đó là do phù nề lâu ngày nên phù thũng - tức tình trạng ứ nước và dịch quá mức khoảng gian bào của cơ thể mà không thể thoát ra ngoài được, khiến bộ phận đó sưng to bất thường. Lâu ngày như vậy sẽ tích dần mỡ trong cơ thể, thời gian dài không giải phóng được thì mỡ sẽ tích tụ ngày một nhiều, gây tăng cân và ảnh hưởng xấu tới cả ngoại hình lẫn sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu, Beauty321, Sunday More