3 bà mẹ chồng quốc dân: Đã ngoài 60 nhưng tuổi chẳng đuổi xuân đi

Trong những năm gần đây, vũ trụ điện ảnh Việt Nam đón nhận nhiều chuyển biến và lên ngôi của nhiều nghệ sĩ tài năng, trong đó, không thể kể tới vũ trụ nhỏ của những bà mẹ chồng quốc dân trong loạt phim "Hoa hồng trên ngực trái", "Sinh tử", "Cả một đời ân oán",.... Không chỉ gây điểm nhấn bởi lối diễn xuất quá "đượm" của những ngôi sao gạo cội như NSND Hoàng Cúc, NSUT Thanh Quý, NSUT Phương Lâm,... mà khán giả truyền hình còn dành nhiều lời khen cho nhan sắc trẻ trung, quý phái của các mẹ chồng dù đã đều đã ngoài 60. Cả 3 bà mẹ chồng sẽ cùng nhau chia sẻ về quan điểm cá nhân trong cuộc sống, đồng thời gợi ý cách để có được một nhan sắc đáng nể khi ở độ tuổi như hiện nay.



Đối với những bà mẹ chồng quốc dân, Thanh xuân là gì?

Mẹ chồng "Hoa hồng trên ngực trái" - NSND Hoàng Cúc cho rằng thanh xuân có nhiều cách để định nghĩa, thế nhưng, đối với cô: "Thanh xuân là lúc người con gái bước vào giai đoạn chín muồi nhất, căng mọng nhất và trần đầy sức sống."

NSUT Thanh Quý lại trả lời đầy hứng khởi về tuổi xuân của mình: "Với tôi, thanh xuân là quãng thời gian tôi 20 tuổi, khi tôi được tự do bay nhảy, tự do hoạt động nghệ thuật, tự do giao du với bạn bè. Đó là lúc nhan sắc của tôi tỏa sáng nhất. Bạn biết không, hồi đó, điểm tự hào nhất của tôi là có một mái tóc đen nhánh, bóng mượt cùng gương mặt rất có nét mà bạn bè nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ."

Khác với 2 bà mẹ chồng còn lại, NSUT Phương Lâm cho rằng: "Đó là năm tôi 18 tuổi. Thật sự là lúc đó, tôi khá non nớt và bồng bột. Nhưng giờ nghĩ lại, chính cái sự ngây thơ, hồn thiên, chưa trải sự đời đó lại cũng là những tháng ngày tươi đẹp nhất. Năm 18 tuổi, nhan sắc của tôi cũng đạt đến ngưỡng gọi là nở rộ nhất."

Đối với họ, điều gì là quan trong nhất đối với phụ nữ?

Theo quan điểm của cả 3 bà mẹ chồng và phụ nữ Việt Nam nói chung, những vấn đề về gia đình và sự nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu khiến cho họ đôi khi quên đi mất rằng họ cần phải chăm sóc cho chính bản thân mình. Đến khi "dừng lại" và chợt nhận ra mình đã không đủ yêu thương bản thân thì đó là sự hối hận không đáng có.

Là những người nghệ sĩ, diễn viên, NSND Hoàng Cúc, NSUT Thanh Quý và NSUT Phương Lâm đều quan tâm nhiều hơn đến hình ảnh của mình trước công chúng, điều này lại càng khiến các cô hiểu rằng việc chăm sóc bản thân, bảo vệ hình ảnh cá nhân là điều thật sự cần thiết. "Phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp và lúc nào cũng say mê làm đẹp mà. Da đẹp, tóc đẹp, dáng đẹp hay bất cứ điểm nào đẹp đều có thể khiến chị em phụ nữ tự tin hơn rất nhiều. Giờ con cái cũng lớn rồi, càng là lúc để mình chăm chút cho bản thân nhiều hơn" - NS Thanh Quý chia sẻ.

Bật mý bí kíp nào hỗ trợ giúp các bà mẹ chồng quốc dân có được nhan sắc "đáng nể" ở tuổi ngoài 60?

Là nghệ sĩ với lịch diễn và sự kiện dày đặc khiến cả 3 bà mẹ chồng quốc dân đều không có quá nhiều thời gian dành cho việc chăm chút làm đẹp, đi spa hay thậm chí có đôi khi không có nổi giấc ngủ sâu. Những điều này lâu ngày gây ra những vấn đề như sạm da, khô da, rụng tóc nhiều hơn và gây ra nhiều mệt mỏi trong thời điểm lịch làm việc dày đặc. Bí kíp để giữ gìn vẻ đẹp xuân sắc khi đã bước sang độ tuổi ngoài 60 của cả 3 bà mẹ chồng quốc dân chính là chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, tập thể dục đều đặn kết hợp với sự hỗ trợ của TPBVSK Túc Xuân Tán.

TPBVSK Túc Xuân Tán - giải pháp giúp cho những bà mẹ quốc dân duy trì tuổi xuân

Không chỉ giúp các chị em phụ nữ khi bước sang tuổi 20 cải thiện các vấn đề về nội tiết và đẹp da, TPBVSK Túc xuân tán đặc biệt giúp cải thiện rõ rệt cho những phụ nữ tuổi trung niên, tiền mãn và sau mãn kinh, giúp duy trì nét thanh xuân, hỗ trợ giảm rụng và bạc tóc sớm, hỗ trợ giúp da tươi sáng, đặc biệt nội tiết tốt giúp họ trẻ trung hơn, khoẻ mạnh, yêu đời và ngủ ngon hơn.

Đặc biệt với phụ nữ sau sinh nở và trên 30, theo nghiên cứu độ tuổi mãn kinh của phụ nữ Việt Nam ngày càng sớm, có những người chưa đến 40 tuổi. Như các bạn biết mãn kinh thường đc ví như quãng thời gian thanh xuân đã hết, nhiều chị em stress vì những dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Với mong muốn hỗ trợ hạn chế lão hóa cho các chị em, TPBVSK Túc Xuân Tán đã được dày công nghiên cứu trong nhiều năm, với thành phần lành tính, sản phẩm nhanh chóng chiếm được cảm tình của người sử dụng.

