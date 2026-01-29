"3 ăn, 1 uống" giúp chị em "khử mùi", phòng ngừa viêm nhiễm vùng kín: Chợ Việt chẳng thiếu thứ nào!

Theo bác sĩ sản phụ khoa Chiu Hsiao-chen tại Bệnh viện Hsi-Yuan (Đài Loan, Trung Quốc), thống kê cho thấy có đến 75% phụ nữ sẽ bị viêm âm đạo ít nhất một lần trong đời. Trong đó, có rất nhiều người bị tái phát liên tục. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hệ miễn dịch suy yếu và sự mất cân bằng độ pH âm đạo.

Để phòng ngừa, bác sĩ Chiu khuyên chị em ngoài vệ sinh và quan hệ tình dục lành mạnh thì cần thiết lập hàng rào bảo vệ từ bên trong thông qua chế độ dinh dưỡng. Dưới đây là nhóm thực phẩm "3 ăn, 1 uống" dân dã nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc khử mùi và kháng viêm.

3 món nên ăn để "khửi mùi", phòng viêm nhiễm vùng kín

Nếu muốn vùng kín không có mùi khó chịu, khoẻ mạnh hơn thì bạn nên ăn 3 thực phẩm dưới đây thường xuyên hơn:

1. Đu đủ chín

Đu đủ không chỉ là loại quả tráng miệng mà còn là thuốc kháng sinh tự nhiên cho vùng kín. Nhờ chứa hai enzym quý là papain và chymopapain, đu đủ có khả năng kháng khuẩn và kháng nấm mạnh, giúp loại bỏ các vi sinh vật gây mùi hôi tanh tại âm đạo.

Đặc biệt, lượng vitamin c dồi dào trong đu đủ giúp tăng cường hệ miễn dịch, ổn định độ pH để ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm lộ tuyến. Việc ăn đu đủ thường xuyên còn hỗ trợ thải độc tử cung, giúp môi trường vùng kín luôn sạch sẽ. Chị em lưu ý tuyệt đối không ăn hạt vì chứa chất carpine không tốt cho sức khỏe.

2. Tỏi tươi

Đây là thực phẩm "vàng" có mặt tại mọi sạp rau ở chợ Việt với khả năng khử mùi và diệt khuẩn cực tốt. Tỏi chứa hợp chất allicin mạnh mẽ, đóng vai trò như một chất kháng sinh giúp tiêu diệt nấm candida và các vi khuẩn gây mùi hôi nồng ở vùng kín.

Bác sĩ Chiu Hsiao-chen nhấn mạnh, việc bổ sung tỏi vào bữa ăn hằng ngày giúp tăng cường hàng rào phòng vệ tự nhiên của cơ thể, từ đó giảm nguy cơ viêm nhiễm tái phát. Khi các hại khuẩn bị tiêu diệt, mùi hôi khó chịu sẽ được loại bỏ, trả lại sự khô thoáng và sạch sẽ cho chị em.

3. Sữa chua không đường

Sữa chua là nguồn cung cấp lợi khuẩn probiotic dồi dào nhất để tái thiết lập hệ vi sinh vùng kín. Bác sĩ Chiu Hsiao-chen giải thích rằng khi nồng độ lợi khuẩn cao, chúng sẽ lấn át các vi khuẩn gây mùi, giúp âm đạo luôn trong trạng thái cân bằng.

Việc bổ sung men vi sinh từ sữa chua hằng ngày không chỉ giúp vùng kín sạch sẽ mà còn hỗ trợ loại bỏ mùi hôi do sự tích tụ của các dịch tiết bất thường, đặc biệt quan trọng sau các kỳ kinh nguyệt hoặc khi phải dùng kháng sinh kéo dài. Chị em nên ưu tiên loại không đường để tránh tiếp tay cho nấm men phát triển.

1 loại nước vùng kín "rất yêu"

Đó chính là trà hoa hồng. Thay vì các loại nước ngọt chứa nhiều đường vốn là thức ăn của nấm men, trà hoa hồng là loại nước giúp vùng kín có mùi hương thanh khiết. Anthocyanin và vitamin nhóm B trong trà hoa hồng có đặc tính kháng viêm rất cao, giúp làm ẩm và làm ấm tử cung, từ đó cải thiện tuần hoàn máu đến vùng kín.

Khi khí huyết lưu thông tốt và môi trường âm đạo được cân bằng, các mùi hôi nồng sẽ dần biến mất, thay vào đó là sự sạch sẽ từ bên trong. Chị em nên dùng trà hoa hồng ấm hằng ngày để vừa thư giãn, vừa phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa một cách bền vững.

Nguồn và ảnh: Eonway, Common Health