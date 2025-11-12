29 tuổi, kết hôn hơn 3 năm vẫn không thể có con vì 1 thứ chẳng ai ngờ trong bếp

Ở tuổi 29, anh Lưu (Hàng Châu, Trung Quốc) và vợ đã kết hôn được hơn 3 năm, chuyện chăn gối rất hòa hợp nhưng vẫn chưa có tin vui. Vợ anh là chị Trương chịu nhiều áp lực hơn do bằng tuổi chồng, gia đình hai bên cho rằng phụ nữ sinh nở sau tuổi 30 không tốt và lỗi khó có con là do chị. Trong khi đó, anh Lưu lại có tư tưởng "con cái là trời cho", cho rằng mình khỏe mạnh, sung mãn trong chuyện ấy nên không chịu đi thăm khám và cũng không muốn vợ đi.

Bị áp lực từ nhiều phía, chị Trương quyết định giấu chồng đi khám. Kết quả chỉ ra chị hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ khuyên chị nên dẫn chồng đến khám vì rất có thể vấn đề ở anh Lưu. Nhưng thuyết phục cả tháng trời mà anh Lưu vẫn không đồng ý, thậm chí còn giận ngược vì vợ đi khám một mình. Phải đến khi chị Trương giận dỗi bỏ về nhà đẻ, bố mẹ hai bên thuyết phục anh Lưu mới chịu gặp bác sĩ.

Ảnh minh họa

Quả nhiên, vấn đề hiếm muộn thực sự xuất phát từ anh. Bác sĩ chỉ ra số lượng tinh trùng của anh Lưu không đủ (tinh trùng ít) và khả năng di chuyển của tinh trùng rất kém (tinh trùng yếu). Anh vừa thẹn vừa giận bắt bác sĩ tìm ra nguyên nhân. Bởi ngoài việc hơi mập mạp, anh cực ít khi ốm vặt, chuyện vợ chồng cũng đều đặn và không thấy cơ thể có bất thường gì.

Phải đến khi phân tích lối sống, tìm ra nguyên nhân anh mới sững sờ. Hóa ra, tất cả tại một thứ trong bếp mà anh tiếp xúc hàng ngày.

2 nguyên nhân thật sự khiến "cố mãi mà không có con"

Anh Lưu là một đầu bếp đã có thâm niên khoảng 10 năm, phục vụ các món nướng là chủ yếu. Công việc của anh đòi hỏi phải tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, với phần lớn thời gian làm việc là bên cạnh lò nướng. Chính sự tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài và liên tục này đã trở thành nguyên nhân âm thầm hủy hoại khả năng sinh sản của anh.

Theo bác sĩ điều trị, tinh hoàn là nơi chịu trách nhiệm sản xuất tinh trùng và nội tiết tố nam testosterone. Trong quá trình sinh tinh, nhiệt độ tối ưu của tinh hoàn là thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 1 - 2 độ C.

Nếu nhiệt độ môi trường sống, làm việc tăng sẽ khiến nhiệt độ ở tinh hoàn cũng tăng theo. Nếu vượt quá 37 độ C thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh tinh của tinh hoàn cũng như chất lượng tinh trùng và do đó làm giảm khả năng sinh sản của nam giới. Đây là lý do khiến nam giới làm việc trong môi trường nóng ẩm như bếp, xưởng cơ khí, hoặc có thói quen tắm nước quá nóng, mặc quần bó sát, có nguy cơ cao bị tinh trùng yếu và hiếm muộn.

Bên cạnh đó, môi trường nắng nóng còn có thể khiến nam giới dễ mắc các bệnh lý viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục hơn và ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng, tăng nguy cơ mắc bệnh về sinh sản.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân thứ 2 ít tác động hơn là bản thân anh Lưu cũng có thân hình mập mạp. Dù chưa tới mức béo phì nhưng thừa cân cũng là 1 trong những yếu tố làm giảm chất lượng tinh trùng đã được khoa học chứng minh.

Sau khi biết được nguyên nhân, anh Lưu bắt đầu thay đổi lối sống. Hạn chế thời gian tiếp xúc với lò nướng, kiểm soát nhiệt độ nơi làm việc, tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn uống và điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Mặc dù tình trạng tinh trùng được cải thiện nhưng vẫn khó để có con sớm, vì vậy vợ chồng anh đã quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hiện tại, người vợ đã mang thai hơn 6 tháng, cả mẹ và con đều có sức khỏe tốt.