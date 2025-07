251 gia đình khẩn cấp đưa con đi bệnh viện, 90% phát hiện biểu hiện lạ: Nguyên nhân đến từ chính trường mẫu giáo, 8 người lập tức bị bắt

Vụ việc bất thường diễn ra tại ngôi trường mầm non Trung Quốc

Ngày 8/7, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về vụ việc gây rúng động dư luận xảy ra tại Trường Mầm non Peixin, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), khi hàng trăm trẻ bị phát hiện có nồng độ chì trong máu vượt mức cho phép.

Cơ quan chức năng quốc gia này sau đó đã bắt giữ 8 cá nhân có liên quan, trong đó có hiệu trưởng nhà trường và doanh nghiệp điều hành bếp ăn.

Cuộc điều tra được khởi động vào ngày 4/7 sau khi cơ quan giám sát thị trường tiếp nhận hàng loạt báo cáo về sức khỏe bất thường ở học sinh. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong số 251 em đang theo học tại trường mầm non Peixin, có tới 233 bé có chỉ số chì trong máu cao bất thường. Chỉ 18 em nằm trong ngưỡng an toàn.

Theo kết quả điều tra, hơn 200 trẻ tại Trường Mầm non Peixin (thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) được phát hiện có nồng độ chì trong máu cao bất thường. Ảnh: SCMP

Trong số những người bị tạm giữ có hiệu trưởng họ Chu, doanh nhân họ Lý và 6 nhân viên bếp ăn. Họ bị cáo buộc sản xuất và sử dụng thực phẩm có chứa chất độc hại. Hai người khác liên quan hiện bị áp dụng biện pháp tạm tha chờ xét xử.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nhóm nhân viên bếp ăn đã mua một loại sơn trang trí không dành cho thực phẩm từ các kênh thương mại điện tử, sau đó pha loãng và đưa vào quá trình chế biến món ăn.

Hiệu trưởng Chu và ông Lý được cho là đã phê chuẩn việc sử dụng sơn này nhằm “tăng tính hấp dẫn của món ăn, từ đó thu hút học sinh và tối đa hóa lợi nhuận”. Kết quả phân tích mẫu sơn cho thấy có hàm lượng chì cao, bao bì ghi rõ "không được ăn".

Hậu quả nghiêm trọng để lại: Hàng trăm trẻ em có biểu hiện lạ, nhiều giáo viên cũng phát hiện bất thường

Kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm thu thập từ 4 trường mầm non do ông Lý đầu tư cho thấy, hai mẫu bị phát hiện nhiễm chì đều thuộc về trường Peixin: một mẫu bánh chà là ba màu dùng trong bữa sáng và một mẫu xúc xích cuộn ngô dùng cho bữa tối. Các chỉ số ghi nhận hàm lượng chì ở mức 1.052 mg/kg và 1.340 mg/kg, cao gấp hơn 2.000 lần giới hạn an toàn theo tiêu chuẩn quốc gia là 0,5 mg/kg.

Nhiều phụ huynh bắt đầu nghi ngờ từ cuối năm 2024, khi nhận thấy con em có những biểu hiện sức khỏe lạ như rụng tóc, răng ngả màu, hơi thở có mùi khó chịu... nhưng không ngờ đây là hệ quả của việc bị nhiễm chì kéo dài. Một số giáo viên tại trường cũng được phát hiện có nồng độ chì trong máu vượt ngưỡng.

Nhân viên nhà bếp trường mẫu giáo Bồi Tín, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc thêm bột màu vào thực phẩm. Ảnh: Cắt từ video của CCTV

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế Trung Quốc ban hành từ năm 2006, mức chì trong máu vượt 100 mcg/L được coi là bất thường, từ 200 mcg/L là ngộ độc, và trên 250 mcg/L là mức cảnh báo trung bình. Một số học sinh tại trường Peixin được phát hiện có chỉ số vượt quá 450 mcg/L – mức nguy hiểm cao. Trong khi đó, theo các chuyên gia nhi khoa, chỉ số chì an toàn với trẻ em chỉ nên dưới 20 mcg/L.

Trước phản ánh từ phụ huynh, một số người cho rằng kết quả xét nghiệm do trường cung cấp thấp hơn đáng kể so với kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Tây An - nơi các em được chuyển tới để kiểm tra chuyên sâu và điều trị.

Các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo: Chì là kim loại nặng có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển trí tuệ và khả năng học tập của trẻ, kể cả khi được điều trị kịp thời.

Trường Mầm non Peixin được thành lập và cấp phép hoạt động từ tháng 6/2022, bắt đầu tuyển sinh từ cuối tháng 8 cùng năm. Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể khi loại sơn độc hại được đưa vào bếp ăn.

Vụ việc đã gây chấn động mạnh mẽ trong dư luận Trung Quốc. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ phẫn nộ, đặt câu hỏi vì sao nhà trường lại sử dụng loại sơn không dùng cho thực phẩm trong khi mức giá giữa sơn công nghiệp và phẩm màu an toàn không chênh lệch quá nhiều.

Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục, trong khi hàng chục trẻ vẫn được điều trị tại các cơ sở y tế chuyên sâu ở Tây An và các thành phố lân cận.

