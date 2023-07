23 chuyên gia giáo dục quốc tế quy tụ tại VUS TESOL - Hội nghị bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh

Khi giáo dục là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của quốc gia thì giáo viên là bộ phận nòng cốt đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của nền giáo dục. Định vị là hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam, VUS mong muốn góp một phần công sức, chia sẻ trách nhiệm phát triển cộng đồng và xã hội (CSR) trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên Anh ngữ trên toàn quốc và trong khu vực trước những đòi hỏi mới của thời cuộc.

Đó là lý do mới đây, VUS TESOL - Hội nghị bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã tổ chức kỳ hội nghị thứ 19 với chủ đề: "Thúc đẩy góc nhìn đa chiều trong giảng dạy tiếng Anh”.

VUS TESOL chính là một nhịp cầu kết nối giáo viên, học sinh Việt Nam đến với thế giới.

VUS TESOL 2023 sẽ diễn ra với sự góp mặt của 23 diễn giả khách mời là những chuyên gia giáo dục đến từ các các tổ chức giáo dục, nhà xuất bản hàng đầu thế giới hiện đang là đối tác quốc tế của VUS như: National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education, Cambridge University Press and Assessment, NEAS,... mang đến những chia sẻ thú vị, khơi mở những ý tưởng đột phá cho tương lai của giảng dạy tiếng Anh nói riêng và ngành giáo dục nói chung tại Việt Nam và trên thế giới.

Các giáo viên và khách mời tham gia hội nghị đã có cơ hội giao lưu, trao đổi cùng các diễn giả là chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế, đồng thời nhận về các phần quà có giá trị, các tài liệu miễn phí về Giảng dạy tiếng Anh (handbook online) từ VUS, cũng như từ các tổ chức giáo dục và nhà xuất bản hàng đầu. Từ đó, trang bị cho mình thêm kiến thức, củng cố sự nghiệp giảng dạy, đưa học sinh đến những chân trời rộng mở.

Nói về chủ đề Nghệ thuật kể chuyện để thay đổi thế giới mà đã chia sẻ trong VUS TESOL 2023, bà Lillygol Sedaghat đến từ National Geographic Learning cho biết ''Đây là một chủ đề thú vị. Trong thời đại truyền thông đa phương tiện có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội như hiện nay, nghệ thuật kể chuyện đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, truyền cảm hứng để tạo ra môi trường học tập tiếng Anh mà ở đó, người giảng dạy và học viên đều được tận hưởng vẻ đẹp của sự đa dạng''.

VUS TESOL (Teaching English to Speakers of Other Language) - Hội nghị bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á 2023 là hội nghị thường niên về giảng dạy tiếng Anh uy tín và lâu đời tổ chức bởi VUS, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh cho giáo viên các cấp từ Phổ thông đến Đại học trên khắp Việt Nam và trong khu vực các quốc gia lân cận.

Với kỳ đầu tiên vào năm 2006, đến năm 2022, hội nghị đã trải qua 17 năm với 18 kỳ tổ chức, quy tụ hơn hơn 32,6 nghìn người tham dự đến từ hơn 40 quốc gia và tham gia thảo luận hàng trăm chủ đề.

Bám sát sự phát triển của ngành giảng dạy tiếng Anh, đồng thời thấu hiểu mong muốn phát triển năng lực của các giáo viên cũng như yêu cầu ngày càng tăng của học viên với các khóa học chất lượng cao, mỗi năm VUS TESOL đều mang đến những chủ đề cập nhật xu hướng giáo dục mới nhất toàn cầu.

Một số chủ đề nổi bật có thể kể đến như: Đề cao sự đa dạng trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại châu Á (2015), Bản địa hóa việc giảng dạy tiếng Anh trong xu thế toàn cầu (2018), Bứt phá giới hạn của giáo dục trực tuyến (2021), Giảng dạy tiếng Anh trong tương lai: Hướng khai thác và triển khai thực tế (2022), Thúc đẩy góc nhìn đa chiều trong giảng dạy tiếng Anh (2023), Nghệ thuật kể chuyện để thay đổi thế giới (chủ đề của một bài thuyết giảng trong khuôn khổ VUS TESOL 2023).

Thông qua việc cung cấp các tài nguyên giáo dục mở, VUS TESOL truyền cảm hứng tích cực đến để mỗi giáo viên cùng tiến bước, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, chủ động bồi dưỡng, tương tác với những công nghệ mới để làm chủ quá trình dạy học. Mỗi ngày một bước tiến cho chính bản thân, các giáo viên sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực đến hàng triệu học sinh.