Có 220 triệu trong tay, cặp vợ chồng 9x ở Đắk Lắk từ bỏ cách đầu tư tiền nhàn rỗi mà quyết tâm chi vào việc này, nhìn thành quả ai cũng phải thán phục

Khởi nguồn từ niềm đam mê xê dịch

Sở thích đi du lịch, đến nhiều nơi để tìm hiểu những phong tục tập quán ở các địa phương để tự hoàn thiện bản thân là ước mơ của nhiều người trẻ. Thế nhưng ngoài sở thích, bạn vẫn cần một chỗ dựa kinh tế đủ để thỏa mãn đam mê của mình.

Chị Hà My và chồng chính là hai mảnh ghép đam mê như thế. Đôi bạn trẻ 9x đã có sở thích du lịch xa, sau khi lấy nhau và có 1 con trai cũng là lúc hai vợ chồng muốn hiện thực hóa giấc mở sở hữu một ngôi nhà di động để cả gia đình đi khắp Việt Nam.

Theo chị Hà My chia sẻ, hai vợ chồng hiện vẫn có một ngôi nhà nhỏ để ở. Chiếc xe được hai vợ chồng đầu tư mua chỉ để đáp ứng sở thích xê dịch, thích đến khám phá những vùng đất mới, nơi mà ba người có thể ở luôn trên xe mà không cần phải thuê khách sạn hay các dịch vụ nghỉ ngơi khác.

Yêu đam mê, thích xê dịch nhưng không phải ai cũng chịu chi và bỏ số tiền lớn như cặp vợ chồng Hà My - Duy Tân.

Chị Hà My chia sẻ: "Hai vợ chồng đều có sở thích đi du lịch nên quyết định dành dụm, tiết kiệm một số tiền khoảng 120 triệu đồng để mua lại chiếc xe cũ. Chồng mình đã hoán cải nó để thành 3 chỗ, biến không gian phía sau thành khu vực sinh hoạt cho cả gia đình rồi đi đăng kiểm.

Hai vợ chồng mình có bỏ thêm 100 triệu nữa để hoàn thiện nội thất và trang trí bên trong. Tổng số tiền chúng mình bỏ ra là 220 triệu để hiện thực hóa việc có ngôi nhà di động phục vụ các chuyến du lịch vòng quanh Việt Nam của cả gia đình".

Tiết kiệm những thứ có thể để hiện thực hóa đam mê

"Số tiền mua xe là do hai vợ chồng tiết kiệm mà có được. Lúc sử dụng vào việc nay cả hai cũng suy nghĩ khá nhiều. Bởi hai vợ chồng mình vẫn đang làm công việc tự do để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại tụi mình đang làm thêm Youtuber để nhằm mục đích duy trì chi phí lâu dài cho các chuyến đi của gia đình", chị Hà My chia sẻ thêm.



Không gian bên trong chiếc xe đã được cải tạo lại hoàn toàn để phù hợp với cuộc sống sinh hoạt của gia đình 3 người.

Để tiết kiệm chi phí, chồng chị Hà My là anh Duy Tân đã tự mình cải tạo và trang trí lại toàn bộ chiếc xe. "Chồng mình đã chọn mua chiếc xe Ford Transit 2005 có 16 chỗ với giá 120 triệu và hoàn cải nó, từng bước học thay đổi kết cấu nội thất chiếc xe bằng những video xem trên YouTube. Mất khoảng 2 tháng, có những ngày làm việc liên tục 12 tiếng để hoàn thiện ngôi nhà di động đầy đủ như hiện tại.

Bằng cách tự thực hiện mọi thứ như thế này giúp gia đình mình tiết kiệm được thêm chi phí chỗ ở. Như đi du lịch, bọn mình không lo về tiền khách sạn, tự nấu ăn luôn trên xe hoặc ngoài xe, chỉ cần lo tiền xăng xe đi lại, thực phẩm là đủ".

Những bữa ăn đơn giản, ấm áp được chị Hà My mua thực phẩm ngay tại địa phương để nấu cho cả gia đình. Chị Hà My tiết lộ, chi phí thực phẩm sẽ không quá đắt đỏ.

Chia sẻ về những khó khăn khi tiết kiệm được số tiền nói không quá lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ chút nào, chị Hà My cho biết cả hai vợ chồng đã bắt đầu từ việc tiết kiệm mọi khoản chi tiêu trong gia đình.

Theo đó, khái niệm chi tiêu thoải mái không bao giờ có trong suy nghĩ của hai vợ chồng chị, chủ yếu hai vợ chồng phải tiết kiệm mọi thứ. Cái gì cũng suy nghĩ nên hay không nên bỏ tiền ra, cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định.

Ví dụ như cuộc sống sinh hoạt trên xe cũng vậy. Trước khi đi hai vợ chồng sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng xe và chuẩn bị rất nhiều thứ. Từ điện nước, thiết bị xe, lương thực. Chị Hà My cũng phải mua trữ một số đồ thực phẩm để được lâu như pate, gạo, gia vị, một số đồ cá nhân, đồ y tế, quần áo,...

May mắn nguồn điện của xe sử dụng từ năng lượng mặt trời nên rất tiết kiệm và tiện dụng. Phần còn lại là đến nơi nào hai vợ chồng sẽ mua thực phẩm tươi ở địa phương đó luôn vì vậy chi phí cũng không quá đắt đỏ.

Nguồn thực phẩm tươi sạch được chị Hà My mua ngay tại địa phương.

"Mỗi khi tới một vùng đất mới, cả gia đình luôn cố gắng quay lại thật nhiều những thước phim hay để người xem tham khảo, và dành tặng những ai thích cuộc sống xê dịch như vợ chồng mình. Đây cũng là một cách chia sẻ và một cách tạo nguồn thu nhập mới mà hai vợ chồng đang hướng đến trong tương lai để trang trải thêm cho những chuyến đi tiếp theo".

Hiện tại em bé của chị Hà My đã 9 tháng tuổi. Không ngại con nhỏ hay sợ con ốm đau, chị Hà My cho con đi cùng để bé trải nghiệm cuộc sống bên ngoài từ nhỏ, rèn luyện tính tự lập. Cả nhà cùng nhau vi vu rất nhiều tỉnh thành ở miền Tây, miền Nam, miền Trung.

Gia đình nhỏ của chị Hà My.

Chị Hà My cho biết, việc cho con đi đây đó giúp bé có thêm cơ hội trải nghiệm và phát triển bản thân. Học được nhiều kiến thức, tiếp cận với lối sống và sinh hoạt của nhiều người ở nhiều vùng khác nhau giúp kỹ năng mềm của bé tăng lên.



Cả hai vợ chồng đều hoàn toàn mãn nguyện với quyết định sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình để hiện thực hóa đam mê này. Không chỉ phục vụ cho sở thích của bố mẹ mà còn giúp con có môi trường học tập và phát triển ngay từ khi còn nhỏ.

