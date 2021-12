2021 - Ba "bóng hồng bất động sản" khét tiếng gục ngã: Bị bắt vì lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt hàng trăm tỷ, 1 người có tên trong hồ sơ Panama

Năm 2021 là năm xảy ra nhiều vụ án với mức độ vi phạm cực kỳ nghiêm trọng. Và đáng chú ý hơn, những người liên quan, đứng đầu các doanh nghiệp xảy ra sai phạm là những "bóng hồng" có tiếng trên thương trường Việt Nam.

Việc những bóng hồng trên thương trường vướng vòng lao lý khiến dư luận không khỏi chấn động. Họ được biết đến là những nữ đại gia sở hữu khối tài sản cùng năng lực kinh doanh khiến cánh mày râu cũng phải nể phục.

Nữ doanh nhân "siêu lừa" chiếm đoạt hàng chục triệu đô

Vào ngày 27/8 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối với bà Trương Thị Kim Soan (Bình Thuận), đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình bị tạm giam sau cáo buộc lừa đảo công ty nước ngoài với số tiền hơn 11 triệu USD.

Bên cạnh mức độ vi phạm nghiêm trọng với tổng số tiền là 11.290.000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỉ đồng thì thân thế của nữ giám đốc "siêu lừa" chính là điều khiến dư luận không bất ngờ.

Đại gia bất động sản nổi tiếng phía Nam

Bà Trương Thị Kim Soan sinh năm 1974, trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Trong giới thương nghiệp, bà Soan không chỉ được biết đến là nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực khoáng sản mà còn là đại gia bất động sản khá có tiếng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.



Trước khi bị bắt, bà Soan được biết đến là người đại diện pháp luật, chủ sở hữu của nhiều doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, phải kể đến vụ việc thâu tóm khu "đất vàng" số 129 Pasteur (Q.3, TP.HCM) gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của nhà nước. Đây là một trong những thương vụ "gây chấn động" mà một trong những doanh nghiệp bất động sản có liên quan do nữ giám đốc này điều hành.

Bà Trương Thị Kim Soan.

Ngoài ra, bà Trương Thị Kim Soan cũng được biết đến là chủ sở hữu các doanh nghiệp như công ty TNHH Bình Sinh, Công ty TNHH Phước Tạng, Công ty TNHH Nhật Quang Đăng; Công ty TNHH quản lý tài sản Sài Gòn – Gia Định, hay Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group); Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình.

VIPD Group tiền thân là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Vinh, được thành lập vào đầu năm 2008. Hai năm sau Phú Vinh được mua lại, công ty này tái xuất với tên gọi mới là Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam VIPD Group và vốn điều lệ tăng 15 lần từ 400 tỷ lên 6.000 tỷ đồng.

Dấu chân quyền lực của nữ doanh nhân trong lĩnh vực BĐS chưa dừng lại ở đó, bà Soan từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View - một doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của một tập đoàn địa ốc hàng đầu phía Nam.

Có tên trong hồ sơ Panama

Tháng 5/2016, thế giới chấn động trước vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất thế giới mang tên "hồ sơ Panama". Dù chưa chứng thực nhưng hồ sơ Panama được xem là tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, rửa tiền... của các cá nhân, tổ chức. Và điều đáng nói ở đây chính là việc bà Trương Thị Kim Soan có tên trong danh sách hồ sơ này cùng 188 cá nhân, doanh nghiệp trong nước khác.

Bà Trương Thị Kim Soan từng là một trong 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Soan rất ít xuất hiện trên truyền thông. Vào đầu năm 2018, bà Trương Thị Kim Soan đã được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017.

Tháng 4/2018, trong buổi làm việc với Bộ GTVT, bà Trương Thị Kim Soan xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIPD Group).

"Nữ vương" ngành tân dược và cú "sẩy chân" trong lĩnh vực bất động sản

Ngày 9/11, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vimedimex và 7 bị can khác về tội: "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỉ đồng.

Nhưng điều đáng nói, bà Nguyễn Thị Loan bị khởi tố, do liên quan đến nhiều sai phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản là đất xảy ra tại huyện Đông Anh chứ không phải trong lĩnh vực tân dược mà mình "xưng bá".

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương.

Ban đầu Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỉ đồng, tuy nhiên, bị can Loan đã thông đồng với cán bộ của Ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực.

Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỉ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Khu đất vàng tại xã Cổ Dương, huyện Đông Anh mà bà Nguyễn Thị Loan can thiệp để điều chỉnh trị giá.

Được biết, Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex do bà Nguyễn Thị Loan làm Chủ tịch HĐQT hiện đang niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE với mã chứng khoán VMD. Đây là doanh nghiệp dẫn đầu cả nước về nhập khẩu thuốc tân dược với doanh thu mỗi năm lên đến 20.000 tỷ đồng.

Ngoài là Chủ tịch HĐQT của VMD, bà Nguyễn Thị Loan đồng thời là Chủ tịch của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2.

Vimedimex 2 được sáng lập bởi VMD và 2 cổ đông khác vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2018, Vimedimex 2 đã bắt đầu thâu tóm VMD và đến nay trở thành cổ đông lớn nhất sở hữu 45,3% vốn của VMD.

Hiện, vốn điều lệ của Vimedimex 2 là 1.500 tỷ đồng, lớn gấp 10 lần vốn điều lệ của Y dược Vimedimex (VMD).

Ngoài lĩnh vực dược phẩm, nữ đại gia Nguyễn Thị Loan còn hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, hiện cũng đồng thời là Chủ tịch của CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS), Quản lý quỹ Quốc tế… Bà Loan cũng từng tham gia vào HĐQT của ngân hàng Việt Á (VAB).

Bà Nguyễn Thị Loan - nữ vương ngành tân dược trong nước khi là Chủ tịch doanh nghiệp dẫn đầu cả nước về nhập khẩu thuốc.

Trong số các lĩnh vực ngoài dược phẩm, bà Loan còn tham gia vào lĩnh vực bất động sản với loạt dự án tại Hà Nội như: Dự án Belleville, dự án Vimefulland, dự án Emerald Center Park, dự án The Eden Rose, dự án Iris Garden, Bel Air Hà Nội, Annecy Garden, The Grand Sevilla, Torre Agbar Parkview, hay tổ hợp Palatium Mari Resort tại Đà Nẵng có diện tích lên tới 177,2ha...

Hiện tại, Vimedimex đang triển khai hai dự án là Helianthus Center Red River với diện tích 4,9 ha tại Đông Anh và The Jade Orchid diện tích 6,1ha tại Bắc Từ Liêm. Nhiều dự án kể trên là do các thành viên của Vimedimex M&A hoặc liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư.

Theo ước tính, các dự án bất động sản liên quan đến nữ đại gia Nguyễn Thị Loan có tổng tài sản lên tới gần 30.000 tỷ đồng.



"Máy rửa tiền" đội lốt nữ đại gia khét tiếng Vũng Tàu

Ngày 21/5 vừa qua, lãnh đạo Viện KSND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố về tội “rửa tiền” đối với bị can Lâm Thị Thu Trà. Trước đó, bị can Trà đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng".

Theo đó, quá trình điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", cơ quan điều tra xác định bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, quê Thái Bình, ngụ Vũng Tàu) có hành vi "rửa tiền".

Không chỉ cho vay nặng lãi, Lâm Thị Thu Trà còn được xác định có hành vi "rửa tiền".

Đây là hệ quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án "cho vay lãi nặng" và "rửa tiền" do cha con nhà "Thiện Soi" - Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong - thực hiện, qua đó công an xác định bị can Lâm Thị Thu Trà cùng chị dâu đã cho cha con đại gia Thiện Soi vay nặng lãi với số tiền gần 10 tỷ đồng, tính lãi từ 2.000 đồng - 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Về hành vi cho vay lãi nặng của Lâm Thị Thu Trà sau hơn 1 tháng điều tra, cơ quan công an đã xác định bị can này đã thu về số tiền gốc hơn 200 tỉ đồng và đã thu lãi bất chính số tiền gần chục tỉ đồng. Hành vi của Trà được sự giúp sức của Đặng Thị Tuyết Lan bằng việc tính toán lãi suất cho người vay, ghi chép sổ sách.

Bà Lâm Thị Thu Trà không chỉ là đại gia bất động sản "khét tiếng" ở Vũng Tàu, TP.HCM mà còn được nhiều người biết đến là người vợ thứ 2 của nam diễn viên nổi tiếng.

