2020 rồi phải sang lên, pha trà thế này mà uống vừa tốt cho sức khỏe lại căng mịn da dẻ các chị ơi!

Mùa thu hoạch cam ở nước ta thường kéo dài từ cuối tháng 9 đến tháng 12 âm lịch. Một số vùng trồng cam phổ biến và nổi tiếng là ngon như cam Cao Phong (Hòa Bình), cam Hàm Yên (Tuyên Quang), cam sành (Hà Giang), cam Xã Đoài (Nghệ An), cam Vinh…

Cam là loại trái cây quen thuộc và được dùng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi loại quả này chứa thành phần dinh dưỡng như thế nào mà lại được nhiều người yêu thích đến vậy chưa? Có nhiều giống cam khác nhau có những đặc điểm tính chất khác nhau nhưng hàm lượng dinh dưỡng trong cam không có quá nhiều khác biệt.

Đầu tiên, cam là loại quả chứa ít calo, trong 100g cam chỉ chứa khoảng 49 calo nhưng lại giàu vitamin A, C, vitamin nhóm B, folate và các khoáng chất như sắt, canxi, magie, kali, kẽm, đồng… Do giàu vitamin nhóm B nên cam giúp phòng chống các bệnh viêm nhiễm, tăng cường hệ miễn dịch, ức chế các tế bào gây ung thư. Do đó uống nước cam hay ăn cam trong những ngày thời tiết thay đổi có thể giúp phòng trừ cúm hiệu quả.

Mặt khác, do lượng vitamin C dồi dào (khoảng 48,5mg trong 100g cam), vitamin C đi vào cơ thể giúp tái tạo da, làm đẹp da, giúp da trầy xước nhanh lành. Ngoài ra, vitamin C còn giúp chữa bệnh chảy máu chân răng, cải thiện sức khỏe người ốm. Cam cũng giàu chất xơ ít calo giúp hỗ trợ tiêu hóa và làm giảm cân hiệu quả.