Sống ở đời, có những luật bất thành văn và tư duy của một người lịch sự, văn minh mà ai cũng phải biết.

Ở một xã hội văn minh và tiên tiến, thì sự lịch thiệp của một người càng được coi trọng hơn. Muốn mình được người ta đánh giá cao, đừng phạm phải 1 trong 20 điều luật bất thành văn dưới đây. Nếu không, dù có ăn diện xinh đẹp như thế nào, bạn vẫn chỉ mãi là kẻ kém duyên trong mắt người khác.

1. Vô tình gặp ở quán ăn, dù được mời mọc thế nào cũng đừng đồng ý ngồi xuống dùng bữa.

2. Đừng để bệnh nặng, đừng để lâm vào cảnh hết tiền, nếu không thì đừng trách người khác vô cảm.

3. Nếu bạn không làm điều mà mọi người đang làm, họ sẽ chỉ trích bạn. Nhưng nếu bạn làm điều mà chẳng ai làm, bạn cũng bị cười chê. Thế nên cứ làm những gì mình muốn và cho là đúng, miễn là không ảnh hưởng đến mọi người, không trái với đạo lý, lương tâm.

4. Khi được người khác cho xem ảnh trong điện thoại, người lịch sự sẽ không quét trái, quét phải để xem ảnh khác.

5. Nếu đã lâu ngày không liên lạc với ai, khi gọi hay nhắn tin cho họ hãy vào thẳng vấn đề chứ đừng vòng vo: "Có ở đó không".

6. Có những chuyện đã biết trước câu trả lời thì đừng hỏi nữa, nếu không sẽ khiến đối phương khó xử. Người lịch sự sẽ không hỏi những câu như: "Sao chưa kết hôn? Sao chưa sinh con? Sao chưa mua nhà". Đó là việc riêng tư, họ cưới hay sinh con, mua nhà cũng không ảnh hưởng đến bạn.

7. Khi gọi điện thoại cho người khác, nếu họ không bắt máy thì bạn cũng đừng gọi tiếp. Trừ khi đó là người yêu hay gia đình bạn vì nếu người kia đang rảnh rỗi, họ đã nghe máy của bạn, và nếu họ bận, họ sẽ gọi lại sau.

8. Khi một người bạn mời đi ăn tối, nếu bạn được yêu cầu chọn địa điểm hoặc đặt thức ăn, bạn phải cẩn trọng. Cách tốt nhất là để họ gợi ý bởi nếu không, việc bạn tự quyết định có thể ảnh hưởng đến ngân sách của đối phương.

9. Khi bị người khác coi thường, bạn cũng đừng quá bận tâm nếu không chỉ chứng tỏ là bạn kém bản lĩnh mà thôi.

10. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh, kỹ năng của bạn chứ không phải ở may mắn. Ngay cả khi bạn kiếm được một số tiền nhờ may mắn, một ngày nào đó bạn sẽ sớm nhận ra chân lý này. Do đó, nếu muốn kiếm tiền nhiều hơn thì phải trau dồi kỹ năng, học hỏi thêm những kiến thức mới. Mơ mộng không làm thay đổi được hoàn cảnh hiện tại của bạn, phải lao vào làm mới có thành công.

11. Xã hội này vốn dĩ không công bằng. Đây là điều bình thường, nếu bạn tức giận vì sự bất công đó là do bạn không phải là người hưởng lợi.

12. Muốn gì thì phải nói ra, đừng đợi, đừng bắt người kia phải hiểu vì họ đâu phải là bạn. Bạn không biết mình muốn gì thì cuối cùng chỉ nhận về thất vọng, buồn bã mà thôi, nhất là trong chuyện tình cảm. Đã trưởng thành thì muốn gì cứ gặp nhau trực tiếp rồi nói, đừng bắt đối phương phải tự nhận ra. Nếu không làm được thế mà chỉ khóc lóc, chúng ta chỉ mãi là đứa trẻ con.

13. Quà từ người khác phái, nó không đơn thuần là một món quà. Bạn phải hiểu rằng món quà nào cũng có mục đích. Nhẫn kim cương, điện thoại di động… bạn có thấy bạn bè nào tặng cho nhau những món quà đó không? Vậy nên nếu không có tình ý với người ta thì đừng nhận quà từ người khác phái một cách tuỳ tiện.

14. Đang trò chuyện mà đối phương im lặng hay tự lầm bầm thì bạn nên nghĩ xem liệu bạn có nói gì khiến họ buồn chán, xấu hổ hay không. Cẩn thận không chừng bạn đã xúc phạm họ điều gì rồi đấy!

15. Đừng gửi tin nhắn thoại quá dài khi bạn có thể gửi dưới dạng văn bản. Không ai thích nghe một đoạn tin nhắn thoại dài thườn thượt của bạn. Lỡ như họ đang ở nơi đông người hay không tiện nghe tin nhắn thoại, bạn đã vô tình gây phiền hà cho họ rồi.

16. Người suốt ngày vỗ ngực khoe khoang những tính xấu của mình một cách tự hào là người không đáng để bạn giao du. Biết mình chưa tốt mà không sửa đổi, còn xem như đó là việc hay thì sớm muộn gì cũng bị bao người xa lánh.

17. Đọc, đọc nữa, đọc mãi. Hãy đọc sách nhiều lên vì người đọc nhiều có thể nhìn ra bản chất của vấn đề trong nháy mắt. Lướt Facebook, chơi Tiktok mỗi ngày chưa hẳn giúp bạn được điều đó nhưng việc chăm chỉ đọc sách, chăm tập thể dục sẽ thay đổi được vấn đề này ở bạn. Nhưng quan trọng là phải kiên trì chứ không chỉ làm ngày một ngày hai là xong.

18. Thường xuyên liên lạc với những người bạn thân. Đừng bỏ qua những giá trị mà họ có thể tạo ra cho bạn. Đừng để mất liên lạc, đừng đợi đến khi cần giúp đỡ rồi mới nghĩ đến họ.

19. Thành công của một người dĩ nhiên cần chút may mắn nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công. Đừng ghen tị với thành công của người khác và cho rằng do họ may mắn. Bạn có thể không thích anh ta nhưng bạn không thể phủ nhận công sức anh ta đã bỏ ra để đi đến thành công đó. Bạn đâu biết họ đã vất vả như thế nào bởi bạn đâu theo dõi họ 100% thời gian. Thay vì phủ nhận khả năng của một người, hãy khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

20. Ai đó nhờ bạn giúp, nếu bạn đồng ý thì phải làm cho bằng được. Vốn dĩ người ta đã nợ bạn bằng việc nhờ vả, bạn không làm được thì có lỗi với họ lắm!

(Nguồn: Zhihu)