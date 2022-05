20 con đường lãng mạn nhất hành tinh: Đã bước vào thì chẳng muốn bước ra, đẹp mê hồn quên lối về là có thật!

Recife là thành phố lớn ở phía Đông của Brazil. Con phố Rua do Bom Jesus xinh đẹp nằm ở một góc phía Đông của thành phố. Con phố đầy màu sắc, với những hàng cọ cao, mang đậm dấu ấn lịch sử. Có niên đại từ thế kỷ 15, con phố này là nơi tọa lạc của giáo đường Do Thái đầu tiên được xây dựng ở châu Mỹ - Giáo đường Do Thái Kahal Zur Israel.