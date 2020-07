20 bức ảnh được like nhiều nhất trên Instagram, loạt sao đình đám như Justin Bieber, Selena Gomez cũng thua xa 1 quả trứng!

Brandwatch, một công ty chuyên giám sát và phân tích các phương tiện truyền thông xã hội tại Anh, cách đây ít lâu đã công bố 20 bức ảnh được like nhiều nhất trên MXH Instagram.

Và nếu bạn là fan của Justin Bieber, Kylie Jenner, Selena Gomez hay Cristiano Ronaldo... thì có lẽ sẽ khá đau lòng đấy! Bởi những ngôi sao đình đám, sở hữu lượng fan hùng hậu trên Instagram này tuy lọt top 20 nhưng vẫn còn cách xa lượt like của top 1 - một quả trứng.

20. Billie Eilish: 13.260.182 lượt thích

Top 20 là bài viết của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Billie Eilish trong kì nghỉ tới Hawaii của cô ấy.

19. Kylie Jenner: 13.254.548 lượt thích

Kylie Jenner tổ chức sinh nhật cho bạn trai Travis Scott là bài đăng đầu trong số rất nhiều bài đăng của cô lọt top 20. Hình ảnh đáng yêu cùng với thông điệp chân thành, bài đăng đã gây được tiếng vang với mọi người.

18. Tom Holland: 13.272.695 lượt thích

Đây là lần xuất hiện duy nhất của nam diễn viên Tom Holland trong danh sách 20 bức ảnh có lượt like nhiều nhất trên Instagram. Nam diễn viên chụp cùng với bạn diễn MCU Robert Downey Jr.

Cả hai diễn viên đều đóng vai trò quan trọng trong các bộ phim của Avengers và Marvel Cinative Universe. Vì vậy, rõ ràng người hâm mộ rất hào hứng khi thấy hai người bạn đi chơi cùng nhau ngoài đời thực. Họ gọi đây là cuộc hội ngộ giữa Spiderman (người nhện) và Iron Man (người sắt).

17. Justin Bieber: 13.316.353 lượt thích

Dù lọt top 10 người có lượt theo dõi cao nhất trên Instagram (với hơn 141 triệu lượt follow) nhưng đây là bài đăng duy nhất của Justin Bieber trong danh sách 20 bức ảnh có lượt like cao nhất. Và bài viết dài, đầy yêu thương này của nam ca sĩ dành cho vợ của mình - Hailey Baldwin.

16. Billie Eilish: 13.718.549 lượt thích

Ở độ tuổi 18, Billie Eilish đang gặt hái những thành công to lớn. Và hồi đầu năm nay, nữ ca sĩ đã càn quét lễ trao giải Grammy khi làm nên lịch sử với 4 giải thưởng lớn nhất: Album của Năm (với When We all Fall Asleep, Where Do We Go?), Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Thu âm của Năm và Ca khúc của Năm (Bad Guy).

15. Kobe Bryant: 18.879.266 lượt thích

Bài đăng cuối cùng của huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant thu hút 13.879.266 lượt like trên Instagram.

Anh đã đột ngột qua đời vì tai nạn trực thăng khiến nhiều người hâm mộ xót xa. Rất nhiều người đã để lại những thông điệp chân thành dành cho Bryant tại bài viết này.

14. Kylie Jenner: 13.606.341 lượt thích

Cặp mẹ con Kylie và Stormi thật sự những ngôi sao MXH Instagram. Bức ảnh cô bé Stormi học trượt tuyết thu hút 13.606.341 like và đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng 20 bức ảnh nhiều like nhất trên Instagram.

13. Kylie Jenner: 13.586.695 lượt thích

Vẫn là Kylie Jenner đây, nhưng lần này là một vị trí khác. Bức ảnh này, gia đình nữ tỷ phú hóa trang thành những nhân vật Avengers: Ironman, Captain Marvel và Thor.

12. Kylie Jenner: 14.001.318 lượt thích

Lại là Kylie Jenner, tiếp tục là nữ người mẫu, doanh nhân, tỷ phú người Mỹ này. Bức ảnh khá nóng bỏng của cô nàng và bạn trai Travis Scott thu hút hơn 14 triệu lượt like. Dễ thấy, sự quan tâm của người hâm mộ dành cho cô và gia đình nhỏ là rất lớn.

11. Christiano Ronaldo: 14.335.643 lượt thích

Cristiano Ronaldo góp mặt duy nhất 1 lần trong bảng xếp hạng này nhờ bức ảnh tổ chức sinh nhật cùng gia đình.

10. Selena Gomez: 14.468.039 lượt thích

Selena Gomez đang tạo dáng bên một dòng sông ở Ý.

9. Selena Gomez: 14.470.357 lượt thích

Bức ảnh Selena Gomez cùng những người bạn thân nhất của cô ấy.

8. The Rock: 14.560.743 lượt thích

Bức ảnh đám cưới siêu vui vẻ và hạnh phúc của cặp đôi Dwayne Johnson - Lauren Hashian ở Hawaii.

7. Kylie Jenner: 15.257.015 lượt thích

Jenner thống trị bảng xếp hạng 20 bức ảnh nhiều like nhất trên Instagram. Lại thêm 1 bức hình của cô lọt vào danh sách. Lần này là cô bé Stormi được bao quanh bởi bong bóng rất vui vẻ và đáng yêu.

6. Lebron James: 15.497.751 lượt thích

Lebron James nói lời chia tay với huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant. Cũng như bao người hâm mộ trên toàn thế giới, James cũng bàng hoàng và chết lặng trước sự ra đi của người bạn.

Trên Instagram, Lebron James đã chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Kobe Bryant và trút bầu tâm sự đầy cảm xúc về người bạn thân thiết.

5. Tentree: 15.587.526 lượt thích

Một bài đăng xanh mướt đã đánh bại rất nhiều ngôi sao và chễm chệ ở vị trí số 5.

Bài đăng này hứa hẹn sẽ chuyển lượt like thành cây xanh, với 5 triệu lượt like sẽ có 500k cây được trồng thêm. Tại thời điểm môi trường là một vấn đề nhức nhối, không có gì ngạc nhiên khi bài viết đã tăng vọt lượt tương tác và leo lên một vị trí cao

4. Jenifer Aniston: 16.164.794 lượt thích

Bài đăng đầu tiên của Jenifer Aniston lọt top 20. Nữ diễn viên đã cùng các bạn diễn của mình chụp một bức ảnh rất tự nhiên và vui vẻ. Mặc dù chất lượng không tốt nhưng nó rất phổ biến, xuất hiện trên nhiều trang tin tức.

Aniston cũng phá vỡ kỷ lục, trở thành người nhanh nhất có được 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Và cô chỉ mất 5 tiếng 16 phút, kỷ lục được xác nhận bởi Guinness World Records.

3. Kylie Jenner: 18.588.444 lượt thích

Đây là bài viết thứ 7 của Kylie trong danh sách top 20 bức ảnh nhiều like nhất trên Instagram. Và đây cũng là bài viết nhiều like nhất của cô ấy từ trước đến nay.

Kylie Jenner là nữ hoàng trên Instagram? Không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa. Cô ấy cũng đã giữ kỷ lục cho bức ảnh được thích nhất trên Instagram trong một thời gian khá dài (341 ngày) với bài đăng này.

Rồi một quả trứng xuất hiện. Và nó đã soán ngôi của Kelie...

2. XXXtentacion 20.909.876 lượt thích

Đây là bài đăng cuối cùng của rapper XXXTentaci trước khi qua đời vào tháng 6/2018.

1. Một quả trứng: 54.591.672 lượt thích

Bức ảnh về quả trứng đã phá vỡ kỷ lục Instagram của Kylie Jenner với một cách biệt rất lớn: 54.591.678 lượt thích (tại thời điểm thống kê - tháng 4/2020).

Tài khoản world_record_egg đã bắt đầu một chiến dịch để lập kỷ lục thế giới về bài đăng được thích nhiều nhất trên Instagram và đó là một lời mời mà mọi người không thể từ chối. Tài khoản này thật sự đã thành công! Quả trứng thậm chí còn nhận được chính Kylie nhấn nút like.

