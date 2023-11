20/11 trò chuyện cùng "cô giáo catwalk của các thí sinh Hoa hậu" Lê Thu Trang: Giáo viên và người mẫu nghề nào cũng khó

Sau hơn 1 tháng đăng quang ngôi vị Quán quân The New Mentor, Lê Thu Trang vẫn là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Khác với thời điểm đăng quang, những cảm xúc hạnh phúc vỡ oà đã nhường chỗ cho sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối cho công việc. Sau đêm đăng quang, Lê Thu Trang ở hiện tại đang vạch ra con đường mà mình muốn đi và đỉnh cao mà mình muốn chinh phục.

Bên cạnh danh xưng người mẫu, người ta biết nhiều đến Lê Thu Trang với cái tên “cô giáo của các thí sinh Hoa hậu".

Nhiều năm qua, Lê Thu Trang chọn công việc đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm bằng cách mở lớp dạy kỹ năng sân khấu. Học trò của Lê Thu Trang có thể kể tới những cái tên nổi bật như: Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thủy Tiên, Á hậu 4 Miss Supranational 2022 Đặng Thanh Ngân, Nguyễn Vĩnh Hà Phương - top 10 Miss World Vietnam 2023…

Trò chuyện với Lê Thu Trang nhân ngày 20/11, người đẹp hạnh phúc say sưa nói về niềm yêu nghề và mong muốn được truyền tải kinh nghiệm cho thế hệ đàn em.

Xin chào Lê Thu Trang, vừa tròn 1 tháng đăng quang ngôi vị Quán Quân The New Mentor, cảm xúc hiện giờ của bạn ra sao?

Cảm xúc bây giờ của Trang đã khác hơn. Lúc đăng quang cảm thấy rất là vui và ngạc nhiên vì mình có cơ hội chạm vào vị trí cao nhất. Ở thời điểm hiện tại, khi mọi thứ bình ổn lại thì Trang cũng đã biết mình cần phải làm gì và vạch ra những kế hoạch của tương lai. Điều này cũng giúp cho Trang cố gắng hơn ở chặng đường sắp tới.

Sau khi đăng quang The New Mentor, công việc của Lê Thu Trang có nhiều thay đổi hay không? Bạn có đắt sô hơn trước không?

Tất nhiên là nhiều thay đổi, mình được các nhà thiết kế lớn, các nhãn hàng tập trung vào khai thác hình ảnh của mình. Công việc tốt hơn, chỉn chu và gặp nhiều cơ hội mới hơn. Không hẳn là đắt sô, nhưng “trộm vía" công việc của mình suôn sẻ hơn.

Với danh xưng quán quân The New Mentor, cát xê của Lê Thu Trang có tăng nhiều hơn so với trước?

Thực ra vấn đề về cát xê cũng hơi nhạy cảm, thực ra là có tăng nhưng vẫn trong trạng thái "yêu thương" để cho các anh chị có thể book show em (cười - pv). May mắn là so với trước đây thì cát xê đã hơn những gì mình mong đợi. Phải nói là The New Mentor là cánh cửa mới mở ra cho Trang nhiều cơ hội để mình có thể làm nghề thoả mãn với đam mê nhưng vẫn không phải lo quá nhiều về những chi phí sinh hoạt cá nhân. Ngoài ra, Trang cũng có thể phần nào lo được cho gia đình.

Sau chung kết, HLV Lan Khuê có hỗ trợ gì cho công việc của bạn không?

Mọi người có thể thấy chị Khuê “lúc ẩn lúc hiện” đúng không ạ (cười - pv)? Nhưng chị Khuê vẫn luôn luôn đằng sau ủng hộ Trang trong các dự án. Ngay cả khi Trang làm việc với nhãn hàng hay có NTK lớn trực tiếp ngỏ lời thì vẫn hỏi qua ý kiến của “Mợ” và được “Mợ” cho những lời khuyên giúp cho Trang tốt hơn, mở rộng cho mình nhiều cơ hội hơn.

Được mọi người biết tên với danh xưng "cô giáo của các thí sinh Hoa hậu", cơ duyên nào khiến Trang rẽ ngang sang con đường làm giáo viên dạy catwalk?

Mọi người trước đây biết Trang là top 10 HHHV Việt Nam 2017, 2019. Trước đó Trang từng đặt hết kỳ vọng và ước mơ vào các cuộc thi hoa hậu, nhưng thất bại vào năm 2019 cũng trở thành bàn đạp cho Trang chuyển hướng trở thành 1 cô giáo, HLV catwalk. Nhờ thất bại đó mới có Lê Thu Trang ngày hôm nay.

Và cũng nhờ có 1 người anh của mình là anh Huỳnh Huy định hướng cho mình rằng: Nếu mà em không muốn thi tiếp thì có thể theo đuổi con đường giảng dạy cho các thí sinh. Và anh đã định hướng cho Trang trở lại và truyền đam mê của mình cho các bạn trẻ, cùng các bạn tiếp bước, đi xa hơn trong các cuộc thi sắc đẹp. Đó chính là cơ duyên của Trang khi trở thành giáo viên catwalk.

Giáo viên catwalk trong hành trình người mẫu của Lê Thu Trang là ai?

Siêu mẫu Hạ Vy là người đã dạy cho Trang những bước chân đầu tiên trên sàn diễn, chỉ dắt từng cái một, từ cách nói chuyện ứng xử bên ngoài cũng vậy. Vào Sài Gòn thì là cô Crazy Nhóc và cả cô Võ Thị Xuân Trang nữa, cô dạy Trang về thanh lịch.

Theo Lê Thu Trang làm người mẫu hay làm giáo viên việc nào khó hơn?

Để trả lời cho câu hỏi này thì cũng thật khó, theo Trang cả hai cái đều cùng khó. Vì cả hai đều đòi hỏi bạn phải có kỹ năng cơ bản và phải nắm chắc những điều đó thì mới có thể đi được hết đam mê của mình.

Đối với Trang thì Trang làm người mẫu trước, khi trở thành cô giáo thì cũng phải tìm hiểu những cách làm sao để mình có thể dạy học sinh của mình tốt, truyền tải làm sao có thể cho học sinh mình hiểu 1 cách tốt nhất. Mỗi 1 ngành nghề đều có 1 cái khó và mình không thể so sánh được.

Nhiều người nói rằng là một người mẫu giỏi không đồng nghĩa với việc bạn là 1 giáo viên catwalk giỏi. Theo Lê Thu Trang điều này có đúng không?

Điều này đúng. Bạn có thể là 1 người mẫu giỏi nhưng chưa chắc bạn đã giỏi trong việc truyền đạt đến người khác. Bởi bạn có thể nắm chắc những kỹ năng cho bản thân mình nhưng lại khó có thể hướng dẫn cho mọi người vì không phải ai cũng có khả năng nói và thuyết phục người khác. Và đó trở thành rào cản cho việc bạn muốn truyền đạt kinh nghiệm của bản thân mình đến với người khác. Người mẫu bây giờ ngoài việc đẹp, ngoài việc catwalk thì cũng phải trau dồi cho mình thêm kỹ năng để mình có thể truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau.

Trong các thế hệ học trò của Lê Thu Trang, có cô học trò nào khiến bạn ấn tượng nhất không?

Người học trò đầu tiên và cũng là người học trò mà Trang cảm thấy ấn tượng đó chính là Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên. Thuỷ Tiên là 1 cô gái có nghị lực và quyết tâm cao.

Khi làm việc với Thuỷ Tiên thì Trang luôn đặt ra những câu hỏi, những bài tập để làm sao Tiên có thể vượt qua bản ngã của mình. Trước đấy mọi người cũng biết Tiên là 1 người rất nhút nhát, để có thể đứng trên sân khấu lớn thì Tiên đã phải tập rất nhiều lần. Có những lúc Tiên bị chấn thương nhưng vô cùng nỗ lực. Chính vì thế, Trang rất khâm phục khả năng và nghị lực của Tiên khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Theo nhiều người nhận xét, Lê Thu Trang xoá tan định nghĩa người mẫu là phải thật siêu gầy nhờ thân hình đầy đặn, tràn đầy năng lượng của mình. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Để nói Lê Thu Trang đánh tan được định kiến thì có lẽ cũng không phải. Người mẫu hiện tại bây giờ có nhiều thế hệ người mẫu, có nhiều hạng mục người mẫu, được mở rộng ra đồng nghĩa với việc các bạn trẻ có nhiều cơ hội hơn. Và Trang đang cố gắng để mình có thể hoà nhập với tiêu chuẩn chung. Điều đó đồng nghĩa với việc là mình khoẻ nhưng số đo cũng vẫn phải đảm bảo. Và Trang vẫn đang cố gắng để có thể chinh phục được các nhà thiết kế quốc tế. Đối với mình người mẫu gầy thì đẹp nhưng bên cạnh còn phải khoẻ.

Thời điểm năm 2018, người hâm mộ vô cùng chú ý tới tình bạn thân thiết của Lê Thu Trang và H'Hen Niê, hiện tại mối quan hệ của cả hai thế nào?

Thời điểm hiện tại tuy hai chị em không nói chuyện với nhau nhiều nhưng khi có niềm vui gì đó thì chị em đều chia sẻ với nhau. Gần đây nhất khi Trang chiến thắng ở The New Mentor thì chị Hen đã nhắn tin và chúc mừng Trang. Trang cảm thấy rất là hạnh phúc bởi mặc dù 2 chị em ít tương tác trên mạng xã hội nhưng mà luôn nhớ đến nhau.

Sau khi đăng quang ngôi vị Quán Quân The New Mentor, chuyện tình cảm của Lê Thu Trang cũng nhận được nhiều sự chú ý. Các bạn đã có kế hoạch cho đám cưới trong tương lai chưa?

Nói chung là khi mà mình lên 1 vị trí cao thì mọi người cũng dành sự quan tâm hơn cho tình cảm của chúng mình nhiều hơn. Mình cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ bọn mình.

Bạn trai của Trang từng đùa rằng bạn từng chủ động cầu hôn bạn trai. Trang nghĩ sao khi có người nói rằng chuyện cầu hôn nên để đàn ông chủ động?

Bọn mình thường nói vui với nhau là nếu mà lấy nhau thì để em cầu hôn anh. Đối với Trang thì điều đó rất là bình thường, ai cầu hôn ai cũng được. Bây giờ cũng không cần là người ấy cầu hôn mình thì mình mới cưới. Mình cũng có thể tạo những khoảnh khắc đẹp để bạn trai mình lưu lại những dấu ấn đó thì cũng tốt. Nhưng mà nói chung thì Quang Sơn phải cầu hôn Lê Thu Trang chứ (cười - pv).

Lê Thu Trang cho mọi người hình ảnh 1 người phụ nữ mạnh mẽ và tự chủ trong công việc. Vậy trong tình yêu bạn là người như thế nào?

Trong tình yêu Trang là 1 người hơi luỵ. Trang nhận thấy mình là 1 người ít khi để ý những điều nho nhỏ trong tình yêu nhưng Sơn thì lại khác, anh ấy luôn chăm sóc cho bạn gái, là hậu phương vững chắc, hỗ trợ và giúp bạn gái về tinh thần lẫn thể chất. Trang hạnh phúc và cảm thấy mình đã tìm được đúng người khi anh luôn thấu hiểu và lo lắng cho Trang theo đuổi đam mê của mình.

Trang thương ai là thương hết mực nhưng ghét ai thì cũng lôi hết ruột gan. Nói chung là trong chuyện tình cảm, Trang là người luỵ nhưng cũng hơi lý trí. Nên mọi người yên tâm là không có chuyện mờ mắt khi yêu nha (cười - pv).

Lúc yêu nhau, lúc mâu thuẫn, ai là người chủ động làm lành?

Trang và Sơn có tính cách khá khác nhau. Ví dụ nếu có mâu thuẫn thì Trang là người muốn giải quyết mâu thuẫn ngay còn Sơn sẽ lựa chọn để cho mọi thứ im ắng mới ngồi lại để giải quyết. Khi mà hai đứa giận với nhau xong thì cũng chủ động làm lành, chứ không phải đợi bên kia xin lỗi hay làm lành trước. Cả hai ngồi lại tìm hiểu xem vấn đề ở đâu và cùng giải quyết.

Xin cảm ơn chia sẻ của Thu Trang.