20/10 đầu tiên bên nhau, Hương Giang và Matt Liu khiến cộng đồng mạng “ghen đỏ mắt” vì hành động tình tứ này

Hôm nay là ngày 20/10 đầu tiên mà Hương Giang và Matt Liu bên nhau với tư cách người yêu. Cả chàng CEO người Singapore và nữ ca sĩ đều đã có những động thái trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Matt Liu đăng hình ảnh Hương Giang ngồi e ấp bên cạnh mình, tay của hai người đan vào nhau rất thân mật. Anh còn gửi lời nhắn cực ngọt ngào đến Hương Giang: "Looking forward to many more memorable moments with you. Happy 20/10 Vietnamese Women’s day bae" (Tạm dịch: Mong sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn nữa bên em. Chúc mừng em yêu Ngày Phụ nữ Việt Nam).

Hương Giang và Matt Liu thoải mái thể hiện tình cảm bên nhau

Trong những hình ảnh khác, Matt Liu còn cõng Hương Giang trên lưng, cả hai đều cười tươi lộ rõ vẻ hạnh phúc trên gương mặt. Có vẻ như cặp đôi đang có chuyến đi tận hưởng thời gian ngọt ngào bên nhau.