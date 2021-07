2 vợ chồng tử vong trong vụ cháy cửa hàng đồ điện ở Hải Phòng: Có dấu hiệu của một vụ án mạng

Liên quan đến vụ 2 vợ chồng tử vong sau tiếng nổ trong vụ cháy cửa hàng đồ điện ở Hải Phòng, Thượng tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo, cho biết trên báo Người lao động, hiện Công an huyện Vĩnh Bảo đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc.

Thượng tá Ngô Thanh Tuấn đánh giá qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại, vụ cháy có thể chỉ là ngụy tạo nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ việc đang chờ điều tra, làm rõ.

Căn nhà nơi vợ chồng ông Nh. bị chết cháy

Trước đó, ngày 26/7, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) nhận được thông tin tại nhà riêng của hai vợ chồng ông Phạm Trung Nh. và bà Trịnh Thị S. (trú tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến) bị hỏa hoạn. Khi đám cháy được dập tắt, cơ quan chức năng phát hiện vợ chồng ông Nh. đã tử vong bên trong nhà.

Một số người dân cho biết, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng đồ điện nhà ông Nh. nên chạy ra thì thấy ngọn lửa bùng lên, lan sang cả cửa hàng vật liệu xây dựng.

Do đám cháy quá lớn, cửa trong lại khóa chặt nên họ không thể tiếp cận được vào bên trong để cứu vợ chồng ông Nh..

Người hàng xóm cho biết trên báo chí: "Họ sống hiền lành tại địa phương, chúng tôi chưa bao giờ thấy vợ chồng bà S. to tiếng với ai bao giờ".

Đến trưa cùng ngày 26/7, thi thể 2 nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa ra khỏi hiện trường, phẫu thuật pháp y tìm nguyên nhân tử vong.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.