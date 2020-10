2 tuần tuổi biết nói, 6 tháng biết đi, nhưng vẫn chưa là gì so với thành tích đáng nể của thần đồng "thông minh nhất thế giới" này

Sinh ra trong một gia đình có bố là nghệ sĩ vẽ chân dung Syahidah Osman Cawley và mẹ là Valentine Cawley – diễn viên, nhà văn, thế nhưng ngay từ nhỏ, Ainan Celeste Cawley, sinh sống ở Singapore, đã thể hiện rất rõ ràng mình không hề thích đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ. Ngược lại, cậu bé khiến cho bố mẹ và tất cả mọi người phải ngạc nhiên về sự thông minh vượt bậc của mình, nhất là đối với các môn khoa học.

Thần đồng Ainan – 2 tuần tuổi biết nói, 4 tháng biết bò, 6 tháng biết đi, 8 tháng đã chạy

Theo lời kể của chị Valentine, Ainan biết nói những lời đầu tiên khi chỉ mới được 2 tuần tuổi, biết bò lúc 4 tháng, biết đi khi 6 tháng và có thể chạy khi được 8 tháng tuổi. Không chỉ có vậy, điều đáng chú ý là Ainan đã biết xem đồng hồ khi mới có 2 tháng tuổi. Cứ mỗi khi sắp đến giờ mẹ đi làm về, cậu bé sẽ nhìn chằm chằm vào đồng hồ và tỏ vẻ háo hức khi kim giờ phút chỉ đúng thời điểm mẹ thường bước vào nhà.

Chị Valentine còn cho biết thêm là Ainan biết nhận mặt chữ cái khi mới được 8 tháng tuổi. Đây cũng là thời điểm mà bé trai đã có thể xoay xở để trèo ra khỏi cũi của mình được thiết kế theo kiểu truyền thống. Tuy nhiên, điều gây hứng thú nhất đối với đứa trẻ thiên tài này chính là khoa học, nghệ thuật và âm nhạc.

Thông thường tại Singapore, khoa học không được giảng dạy cho đến khi lên lớp 3, nhưng Ainan lại có đầy đủ kiến thức về khoa học trước khi vào học lớp 1. Mẹ Ainan chia sẻ rằng tất cả kiến thức mà con mình có được đều là tự học. "Ngay từ khi còn bé, Ainan đã thích đọc sách khoa học ở thư viện. Con đọc để hiểu vấn đề trước khi lên tiếng bình luận nó. Con trai tôi còn thích dùng internet để tra cứu thông tin mà mình quan tâm", chị Valentine nói.

Chị Valentine còn kể thêm một chuyện về thiên tài Ainan nữa là: "Khi con trai được 1 tuổi, tôi choàng lên vai con một chiếc áo màu đỏ là nói rằng: 'Ainan là siêu nhân!'. Thế nhưng thằng bé lại nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng và thở dài bảo: 'Mẹ sai rồi. Con không phải là siêu nhân. Con không thể bay'. Và như để chứng mình lời mình nói, Ainan đã nhảy lên rồi rồi xuống đất rồi nói: 'Mẹ thấy chưa'. Từ đó, chúng tôi biết rằng con mình không phải là người bình thường".

Thi đỗ kỳ thi O-level Hóa học năm 7 tuổi và trở thành giáo viên trẻ tuổi nhất giảng dạy cho học sinh tiểu học

Tháng 11/2006, khi đó mới được 6 tuổi, Ainan đã lần đầu tiên tham gia giảng bài môn Hóa học cho các học sinh của trường Tiểu học Bukit Timah, Singapore. Tiết học kéo dài khoảng 1 giờ, xoay quanh chủ đề "Axit và kiềm trong cuộc sống hàng ngày".

Ban đầu, Ainan khá lo lắng, nhưng khi được các học sinh cổ vũ, cậu bé đã lấy lại tự tin cùng 30 học sinh khác nghiên cứu, thảo luận. Trong quá trình này, "thầy giáo nhí" đã giúp các học sinh làm những thí nghiệm nhỏ, từ đó rút ra kết luận về bản chất của axit và kiềm, proton, ion hydroxyl và độ pH. Sau khi buổi học kết thúc, một số học sinh trong lớp đã bật khóc vì tiếc nuối. Các bạn bày tỏ muốn học với "thầy giáo" Ainan nhiều hơn.

1 năm sau, thần đồng Ainan thi đậu kỳ thi O-level Hóa học – một kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 được Bộ Giáo dục Singapore và Hội đồng thi Đại học Cambridge đồng tổ chức, khi chỉ mới được 7 tuổi. Nhờ thành tích trên, cậu bé đã được ghi danh vào sách kỷ lục của Singapore là học sinh nhỏ tuổi nhất vượt qua kỳ thi này.

Năm 8 tuổi, Ainan được nhận vào học tại trường Singapore Polytechnic (hay còn gọi là trường Bách khoa Singapore). Bé trai bỗng nổi tiếng vì là học sinh nhỏ tuổi nhất tại đây. Mặc dù vậy, Ainan vẫn rất hòa hợp với môi trường học tập ở trường Bách khoa Singapore. Các anh chị sinh viên cũng rất quý mến cậu em nhỏ. Họ cùng ăn trưa, học tập và chơi đùa với đứa em 8 tuổi.

Và trong hơn 1 năm học tập tại trường, Ainan đã tham gia đầy đủ các khóa học, dành thời gian làm việc tại phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, cậu sinh viên nhỏ tuổi này còn tự nghiên cứu lĩnh vực sinh học và lập trình máy tính.

Ông Priya Naidu - giảng viên của trường Bách khoa Singapore nhận xét Ainan là một cậu bé rất thông minh, lanh lợi, tài năng và trí tuệ. "Ainan có khả năng học rất nhanh. Hiện tại, em ấy đang nghiên cứu những bài giảng ở trường và trên các tạp chí khoa học", ông Priya nói.

Chỉ số thông minh vượt xa nhà khoa học Albert Einstein

Ngày 14/9/2008, Ainan lập kỷ lục thế giới về khả năng ghi nhớ số pi khi chỉ mới được 8 tuổi 4 tháng. Cậu bé có thể nhớ được hơn 518 số phía sau số pi 3,14. Đây được xem là thành tích kỷ lục ở độ tuổi thiếu nhi vì chỉ có thanh thiếu niên mới có khả năng nhớ con số dài đến thế.

Năm 2009, Ainan xuất hiện trong bộ phim tài liệu The World's Cleverest Child and Me của kênh Channel 4. Tại đây, bé trai được giới thiệu là "đứa trẻ thông minh nhất thế giới" với chỉ số IQ lên tới 263 – vượt xa so với chỉ số thông minh của nhà khoa học Albert Einstein.

Không chỉ giỏi ở lĩnh vực khoa học, Ainan còn có khả năng chơi piano, sáng tác nhạc, biên kịch.

Năm 2012, Ainan đã tham gia viết nhạc cho bộ phim kinh dị Reflection. Đây là tác phẩm của đạo diễn Ignas Versinskas, được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Vilnius năm 2013.

Cũng trong năm 2013, cậu phát hành bản nhạc Renaissance để đóng góp cho album từ thiện Composers for Relief: Support the Philippines – một hoạt động quyên góp cho các nạn nhân bị ảnh hưởng sau cơn bão Haiyan.

Và nhờ có sự hỗ trợ của Hiệp hội quốc gia dành cho trẻ tài năng của Malaysia, Ainan ghi danh vào trường tư thục HELP University College và trường tư thục Taylor's College (Mỹ). Tại đây, cậu bé đã ghi danh vào chuyên ngành khoa học, đồng thời tham gia thêm vào các lĩnh vực nghiên cứu khác: Lập trình, toán học, sân khấu và hoạt hình.

Sau nhiều năm nổi tiếng, hiện nay, chàng trai 21 tuổi - thần đồng Ainan vẫn đang chăm chỉ học tập, nghiên cứu và sáng tác nhạc. Đôi khi, anh chàng cũng chia sẻ những bản nhạc tự sáng tác lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi.