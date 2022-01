2 tiệm tạp hóa hỗn chiến tưng bừng ngay giáp Tết, song dân mạng lại cười sái quai hàm vì "đội quân hóng hớt" 4 chân

Trong lúc người người nhà nhà đang cập rập chuẩn bị đón Tết thì ở một quầy hàng ven đường quốc lộ, một nhóm người cả già trẻ gái trai bỗng dưng lao vào nhau hỗn chiến kịch liệt. Chẳng rõ lý do vì sao họ lại đánh nhau, người thì bảo do tranh giành khách mua quà Tết, người thì đoán do mâu thuẫn buôn bán kinh doanh... Nhưng kết cục thì tất cả đều u đầu mẻ trán khiến đám đông xung quanh được phen bàn tán chê cười.

Đàn chó hóng hớt xem đánh nhau khiến dân mạng cười sái quai hàm

Đoạn video trên ghi lại cảnh đánh nhau vô cùng dữ dội, những người tham gia còn cầm ghế ném nhau qua lại ầm ầm. Thế nhưng giữa không khí căng thẳng ấy vẫn có hội "diễn viên quần chúng" thu hút sự chú ý của đông đảo thành viên mạng, thậm chí còn nổi bật hơn cả phe đánh chính, đố chị em biết đấy là ai?

Vâng, không khó để nhận ra hội "diễn viên quần chúng" ấy bởi suốt quá trình hỗn chiến chúng đều góp mặt hóng không thiếu giây nào, chính là đàn chó cả chục con lăng xăng đó các mẹ ạ! Chả hiểu chúng ở đâu chui ra, nhưng có lẽ thấy đám đông la hét túm tụm với nhau tưởng lễ hội nên lũ chó cũng nhảy vào góp vui.

Đàn chó hóng hớt làm dân mạng thích thú, bình luận về chúng còn nhiều hơn cả về lý do vụ đánh nhau!

Thấy túm tóc đánh nhau quá dữ nên mọi người còn chẳng dám can, song sự xuất hiện của đàn chó khiến cảnh phim hành động bỗng dưng biến thành phim hài Tết, ai xem video cũng không nhịn nổi cười. Dù không theo phe nào nhưng lũ chó chạy theo không sót một bước, đám đánh nhau nghiêng bên nào là chúng cũng ngả bên đó, thậm chí có con còn tranh thủ sự hỗn loạn để "giải quyết nỗi buồn" ngay tại chỗ khiến dân mạng cười đau cả ruột.

Hội "diễn viên quần chúng" đã được dân mạng chế ảnh trong phút mốt, trùng hợp sao lại y hệt đám đánh lộn cạnh bên!

Kết cục trận "long tranh hổ đấu" ấy là đống quà Tết trên vỉa hè nát tươm, mấy chị áo trắng áo hoa và các anh các chú cũng chóng hết cả mặt vì lộn xộn. Thôi thì ăn Tết bình tĩnh, không nên kích động quá kẻo lại mất vui nha chị em!

