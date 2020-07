2 thanh niên đột nhập Bưu điện Cầu Voi - hiện trường vụ án Hồ Duy Hải để làm gì?

Vào chiều 21/7, hai thanh niên đi xe máy biển số 68G... bất ngờ đột nhập Bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra vụ án mạng chấn động và bị bỏ hoang 12 năm qua.



Trao đổi với báo Thanh niên, đại diện Công an xã Nhị Thành cho biết bước đầu đã xác định 2 thanh niên đột nhập Bưu điện Cầu Voi là người từ địa phương khác đến. Cả 2 tự tiện đi vào bên trong bưu điện, ra sau nhà vệ sinh là để... quay clip để đưa lên mạng Youtube.

Cũng theo Công an xã Nhị Thành, một trong 2 người này có tháng đến đây nhiều lần, chủ yếu là để quay cảnh sinh hoạt, buôn bán xung quanh khu vực bưu điện và khung cảnh về khuya ở nơi này.

Ông Phạm Văn Khéo, Trưởng ấp 5, xã Nhị Thành, xác nhận chiều cùng ngày công an xã đã gặp trao đổi và làm việc với ông xung quanh việc 2 thanh niên đột nhập Bưu điện Cầu Voi. Do không phát hiện ý đồ xấu hoặc hành vi nào đáng ngờ nên công an chỉ kêu họ rời đi chứ không lập biên bản sự việc.

Hình ảnh Bưu điện Cầu Voi bị bỏ hoang 12 năm qua sau vụ án chấn động:

Bưu điện Cầu Voi nằm bên Quốc lộ 1, thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: Lao động

Bưu điện Cầu Voi đã đóng cửa từ ngày xảy ra vụ án. Ảnh: Lao động

Nơi này đã treo bảng bán nhà đất. Ảnh: Lao động

Nhà vệ sinh của bưu điện, nơi được cho là nghi phạm đã vệ sinh, rửa ráy sau khi gây án. Ảnh: Lao động

Cảnh hoang lạnh tại khu vực bưu điện suốt 12 năm qua. Ảnh: Lao động