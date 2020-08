2 thanh niên độ tuổi 20 bị mọc lông và chảy máu ở vùng lõm mông, biết nguyên nhân ai cũng thấy sợ hãi và muốn thay đổi một thói quen buổi tối ngay lập tức

Bác sĩ Tiêu Hựu, khoa Hậu môn - Trực tràng, bệnh viện Hunan Hospital of Traditional Chinese Medicine, Trung Quốc, mới đây chia sẻ trường hợp anh Lý (20 tuổi), sinh viên năm 2.



Trong thời gian nghỉ hè, anh Lý thường xuyên thức khuya chơi game và ăn vặt. Sau khoảng thời gian ngắn, anh Lý bắt đầu xuất hiện cơn đau nhức dưới da và sát xương cụt. Khi sử dụng thuốc kháng viêm, tình trạng của anh Lý có cải thiện. Tuy nhiên, mỗi khi anh Lý không nghỉ ngơi điều độ, ăn đồ cay nóng, cơn đau nhức lại tái phát, thậm chí vùng lõm mông (trên rãnh liên mông) có lỗ hở mưng mủ và chảy máu.

Bác sĩ Tiêu Hựu cho biết: "Cuối tháng 7, bệnh nhân phát hiện vùng rãnh liên mông có nhiều lông mọc từ lỗ hở, được chẩn đoán mắc bệnh xoang lông và phải tiến hành phẫu thuật điều trị".

Một trường hợp khác là anh Trần (22 tuổi) sống ở Hạ Môn, Trung Quốc. Sau nhiều ngày thức khuya, anh Trần có biểu hiện đau nhức dưới da và sát xương cụt. Khi uống thuốc kháng viêm, tình trạng đau nhức đã giảm. Sau 1 năm, tình trạng đau nhức liên tục tái phát mỗi khi anh Trần không nghỉ ngơi hợp lý. Một hôm, anh Trần nhờ bạn cùng phòng chụp vị trí đau nhức ở vùng rãnh liên mông, khi phóng to bức ảnh, thấy có nhiều lông tơ mọc ra từ 1 lỗ hở.



Tiếp nhận điều trị là bác sĩ Trương Chí Khiêm, bệnh viện The First Affiliated Hospital of Xiamen University, cho biết: "Bệnh nhân có thể trạng thừa cân, vùng mông rậm lông, vùng rãnh liên mông có một lỗ hở sâu 4cm, đường kính 4mm chứa nhều nang lông. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh xoang lông. Sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân đã hồi phục".

Bác sĩ cảnh báo, bệnh xoang lông thường xảy ra ở nhóm thanh thiếu niên có thói quen sinh hoạt không lành mạnh và thức khuya. Nếu không muốn mắc bệnh, mọi người cần có thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý.

Bệnh xoang lông là gì?

Bệnh xoang lông là tình trạng nhiễm trùng kéo dài của da vùng lõm ở mông. Đó là do phản ứng của cơ thể đối với lông nằm ở da, thường là ở rãnh liên mông. Bệnh thường gặp ở nam hơn là nữ giới và thường từ khoảng tuổi dậy thì đến tuổi 40. Bệnh cũng thường gặp ở những người béo phì, có lông dày và cứng.

Bệnh xoang lông có nhiều triệu chứng khác nhau

Các triệu chứng có thể là một mụn nhỏ cho đến một khối to đau, rò dịch trong, đục hay có máu. Khi bị nhiễm trùng, vùng này sẽ đỏ lên, căng, và chảy mủ có mùi hôi. Nhiễm trùng có thể làm cho người bệnh sốt, khó chịu, hay nôn mửa.

Bệnh này có nhiều dạng khác nhau. Hầu hết bệnh nhân bị ổ mủ cấp tính (vùng này sưng, căng, và có thể có mủ). Ở nhiều bệnh nhân, bệnh phát triển thành xoang lông (Pilonidal sinus). Xoang này ở dưới da có lỗ thông với bề mặt da hay có những đường rò khác. Dù một số đường dò có thể tự lành, nhưng hầu hết người bệnh đều cần phẫu thuật để loại bỏ chúng.

Ở một số người bệnh, bệnh biến thể thành dạng viêm nhiễm trùng tái phát nhiều lần. Dạng kéo dài này gây ra những đợt sưng, đau, và chảy dịch. Hầu hết các trường hợp này cần phải phẫu thuật mới khỏi.

Bệnh nhân bị bệnh xoang lông cần chăm sóc như thế nào sau phẫu thuật?

Nếu vết mổ đóng, chỉ cần giữ sạch và khô cho đến khi da lành hoàn toàn. Nếu vết mổ phải để hở, cần băng lại hay chèn gạc để có thể thấm hút các dịch tiết và giúp cho vết thương lành từ dưới đáy lên.

Sau khi vết mổ lành, phải giữ sạch vùng da giữa hai mông và cạo sạch lông. Có thể cạo hay nhổ lông mỗi lần cách hai hay ba tuần cho đến khi 30 tuổi. Sau 30 tuổi, cuống lông thường mỏng, mềm và rãnh mông không còn sâu nữa.

