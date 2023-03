2 quy tắc đổi vận: Cuộc đời hanh thông, tâm lý vững vàng, người người kính nể!

Trên con đường trưởng thành, sự bất lực khi trải qua khó khăn và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Và tất nhiên, niềm vui do thành công mang lại cũng không thiếu.

Những thất bại càng khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, tâm lý vững vàng hơn và có khả năng chống lại áp lực. Còn niềm vui của sự thành công cho phép chúng ta thấy rằng, sự chăm chỉ cuối cùng sẽ được đền đáp, những khó khăn đã qua sẽ trở nên đáng giá biết nhường nào.

Tất cả chúng ta đều muốn có được hạnh phúc, thành công. Nhưng nếu nó đến quá dễ dàng thì chưa chắc là thật sự. Người xưa từng nói: "Thành công quá sớm không phải là điều tốt". Bất kể chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời cũng nên tu dưỡng thật tốt, học cách chống lại cám dỗ và chín chắn, trưởng thành từ bên trong. Đây chính là một loại phước lành.

Nếu bạn muốn có một cuộc sống an nhiên, ít sóng gió và được mọi người kính trọng thì nhất định phải nắm rõ 2 quy tắc sau. Đây là chìa khóa vàng giúp bạn vững bước trên đường đời, chẳng sợ gì bão giông.

1. Đừng làm điều gì mà bạn không muốn người khác làm cho mình

Đây là câu nói nổi tiếng của Khổng Tử. Trong cuộc đời, ai cũng muốn nhận về sự may mắn, vui vẻ, hạnh phúc. Và chúng ta vô cùng ghét điều đen đủi hay ai đó làm tổn hại đến mình. Vì thế, thứ mà mình không muốn là những việc bản thân không muốn làm, những điều không muốn xảy ra. Chẳng hạn như bị bắt nạt, chèn ép, mắng mỏ,… ảnh hưởng xấu đến cuộc đời. Đó đều là những điều bất hạnh, chẳng ai muốn phải trải qua để phải chịu sự tổn thương.

Bạn không muốn, đương nhiên người khác cũng không. Đừng bắt họ phải làm, phải gánh chịu những thứ bạn không muốn làm, những điều không muốn xảy ra với mình. Tất cả đều là con người, đừng dồn nhau đến bước đường cùng. Chúng ta cần yêu thương, chia sẻ những bộn bề cuộc sống nếu có thể, chứ đừng bức hại nhau.

Câu nói của Khổng Tử đang khuyên chúng ta nên coi trọng người khác như chính mình.

2. Hành xử không cẩn thận sẽ chuốc lấy hậu quả

Đây cũng là chìa khóa tu thân của một người nếu muốn cuộc sống bình an, tránh gập ghềnh. Mọi việc cần cẩn thận ngay từ chi tiết nhỏ nhất để tránh gây nên tai họa.

Bên cạnh đó, khi đạt được thành tựu nhất định, bạn cũng không nên tự cao, kiêu căng. Hãy nhớ rằng "núi cao còn có núi cao hơn". Trong cuộc sống sẽ luôn có những người hơn bạn về mọi thứ: Tiền tài, danh vọng, địa vị… Ngoài ra, cũng không ít người ghen ghét, đố kỵ với bạn. Họ sẵn sàng chờ thời cơ để chà đạp lên bạn. Vì thế, làm việc gì cũng cần cẩn trọng.

Nhà cao tầng bắt đầu được xây từ móng lên, cũng giống như ước mơ của bạn vậy. Ước mơ dù lớn đến đâu cũng phải có một nền móng vững chắc để bảo vệ. Không ai có thể vỗ ngực tự hào bảo mình thành công là do may mắn, do sự tình cờ. Người xưa đã có câu: "Không quét được cái nhà, làm sao xông pha cả thiên hạ". Nếu bạn không rèn luyện bản thân từ những điều nhỏ thì sao có thể làm được việc lớn.