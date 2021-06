2 "ông trùm" đường dây buôn bán trẻ em vụ giải cứu 6 bé gái ở Nam Định: Kẻ vào tù ra tội, kẻ lông bông không nghề nghiệp

Liên quan đến vụ dụ dỗ các bé gái làm nhân viên quán karaoke, massage, hai bị can cầm đầu trong đường dây bị khởi tố là Đinh Văn Tiến (SN 2003, trú tại xóm 3, Hải Tân, Hải Hậu) và Trương Anh Tuấn (SN 1992, trú tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Đinh Văn Tiến (ảnh trái) và Trương Anh Tuấn

Theo thông tin Công an tỉnh Nam Định cho biết, Đinh Văn Tiến tuy chưa có tiền án tiền sự, nhưng là kẻ lông bông. Trong những lần làm ăn trở về quê Phú Thọ chơi, hắn quen biết với Trương Tuấn Anh (SN 1992, trú tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Trong khi đó, tại tỉnh Phú Thọ, Tuấn Anh có mở quán karaoke tại TP. Việt Trì. Không chỉ cần nhân viên nữ "bấm bài" cho quán karaoke của mình, mà Tuấn Anh còn muốn tìm nhiều nữ nhân viên để bấm bài để điều phối cho các quán karaoke, massage khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Từng có tiền án về tội mua bán người, ra tù Tuấn Anh tỏ ra lọc lõi trong việc dụ dỗ các nạn nhân vào các quán karaoke, massage. Tuấn Anh cũng không quên chỉ cho Tiến các thủ đoạn để dễ dàng tiếp cận với các bé gái có độ tuổi từ 14-15.

Năm 2015, Trương Tuấn Anh trở về Việt Trì, Phú Thọ sau 5 năm thụ án tù về tội buôn bán người. Ảnh công an cung cấp

Khi các "con mồi" cắn câu, Tiến dẫn đi rồi bàn giao lại cho Tuấn Anh. Mỗi trường hợp trót lọt, Tiến được Tuấn Anh trả công 2-3 triệu đồng.

Tiếp đó, Tuấn cho các bé gái đi spa làm đẹp, mua cho những bộ quần áo, sắm điện thoại xịn khiến các bé gái ngày càng tin tưởng và phụ thuộc vào Tuấn.

Để chắc chắn khống chế được các nạn nhân, Tuấn tiếp tục mồi chài nạn nhân viết giấy vay nợ để ép phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và các quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để trả nợ.

Trước đó, tờ Gia đình & xã hội đưa tin, vào sáng 16/6, một người mẹ vội vã đến Công an huyện Hải Hậu trình báo trong nước mắt. Con gái chị mới 14 tuổi mất tích từ chiều ngày 14/6. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, không liên lạc được với bé gái.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình, lãnh đạo Công an huyện Hải Hậu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xuống ngay nơi mẹ con cháu bé sinh sống xác minh thông tin, thu thập tài liệu...

Bước đầu, Công an huyện Hải Hậu xác định cháu bé thực sự mất tích và không liên lạc về gia đình. Bé gái mất tích chỉ mới 14 tuổi nên vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của quần chúng nhân dân trong huyện; người dân bàng hoàng, xôn xao bàn tán.

Ngay khi những thông tin nhỏ nhất được các trinh sát nắm bắt báo cáo về, hàng chục cán bộ chiến sỹ Công an huyện Hải Hậu đã lên đường bủa vây truy tìm…

Qua xác minh và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hải Hậu xác định, chiều 14/6, bé gái được một nam thanh niên đón bằng xe taxi đi theo QL 21 hướng về phía Hà Nội.

Tiếp tục truy xét, xác minh thông tin, Công an huyện Hải Hậu xác định bé gái đang có mặt tại Khu 8, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ở nhà của Trương Tuấn Anh.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu buôn bán người, Công an huyện Hải Hậu đã cử thêm một tổ công tác do đồng chí Phó trưởng Công an huyện phụ trách công tác điều tra trực tiếp lên Hy Cương, TP Việt Trì phá án.

Rạng sáng 18/6, tổ công tác bất ngờ ập vào kiểm tra nhà của vợ chồng Trương Tuấn Anh và tìm thấy bé gái 14 tuổi mất tích.

Đúng như dự đoán, ngoài bé gái 14 tuổi, tại nhà của vợ chồng Trương Tuấn Anh còn có 5 bé gái khác có độ tuổi từ 14 tuổi đến 16 tuổi và 2 cô gái 18 tuổi, 20 tuổi được nuôi ăn, ở.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Tiến cùng Trương Anh Tuấn về tội Buôn bán người dưới 16 tuổi. Quyết định và lệnh trên cũng đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt.