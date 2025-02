2 nhân vật chính của drama đấu tố hot nhất hiện tại: Hotboy 1 thời giải nghệ hiện đã có vợ con, thành viên “bánh kem trà xanh” mãi không thoát cảnh flop

Mới đây, đang yên đang lành thì drama nổ ra khi Tùng Maru bất ngờ có những dòng trạng thái nhắm thẳng đến Uni5 và các thành viên cũ. Anh cho biết Uni5 chỉ có 5 người bởi “thuyền trưởng là người phải chìm cùng con tàu của mình.” Tuy không chỉ mặt điểm tên ai trực diện nhưng netizen đều hiểu Tùng Maru đang nhắm tới Toki (Thành Thỏ). Dù đã “rào” trước “mong fan của anh sẽ không giận” nhưng FC Carrot vẫn cảm thấy bức xúc, nhấn mạnh Tùng Maru có được FC như ngày hôm nay là do chính cộng đồng fan của Toki lập ra để ủng hộ em út khi mới “chân ướt chân ráo” vào showbiz.

Tùng Maru khiến cõi mạng nổi sóng với loạt chia sẻ nhắm tới Toki

Em út Uni5 vẫn tiếp tục “trả treo” với dân mạng cho tới khi anh chàng “xóa sổ” mọi bình luận liên quan tới Toki, tự nhận thua cuộc. Tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, Tùng Maru lại khuấy đảo MXH 1 lần nữa, viết bình luận trên MXH nói thẳng Toki “chọn chị fan giàu nhất để… có bầu; giả chấn thương để rời nhóm khiến Uni5 mất nửa lượng fan; chỉ muốn kiếm tiền chứ không đam mê nghệ thuật…”. Các thông tin Tùng Maru đưa ra khiến netizen hoang mang, đồng thời ngán ngẩm khi Uni5 đã đóng băng hoạt động từ lâu, không có hoạt động gì nổi bật nhưng lại “khuấy động” MXH theo cách drama thế này.

Mọi chuyện sau đó cũng nhanh chóng kết thúc khi cựu trưởng nhóm - Toki Thành Thỏ chính thức lên tiếng đã nói chuyện với đàn em, khẳng định những lời lẽ trên đều không đúng sự thật và mang tính 1 chiều. Tùng Maru sau đó cũng đã nhận sai, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Toki và người hâm mộ vì bị kích động trước loạt bình luận tiêu cực nên đã có những hành động và phát ngôn. Từ lùm xùm này, sự nghiệp và đời tư của 2 nhân vật chính cũng trở thành tâm điểm bàn tán.

Nguyên văn dòng trạng thái của Tùng Maru:

Xin chào mọi người, mình là Tùng Maru đây. Hiện tại, có một số thông tin liên quan đến anh Toki, cựu thành viên của Uni5, cũng như bình luận của mình trong một group Facebook đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trước hết, mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến anh Toki, FC Carrot của anh và tất cả mọi người vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình. Trong lúc nóng giận, mình đã đưa ra những thông tin chưa hoàn toàn được xác thực, chỉ dựa trên quan điểm cá nhân vào thời điểm đó, mà không suy xét kỹ càng đến hậu quả có thể gây ra.

Trước đó, do có phản hồi về bình luận quan điểm cá nhân của mình liên quan đến số lượng thành viên của Uni5, FC Carrot của anh Toki đã repost lại bình luận này trong group FC cá nhân. Khi nhận ra sai lầm, mình đã chủ động liên hệ với anh Toki và FC của anh để gửi lời xin lỗi, đồng thời chủ động xóa các bình luận phản hồi ngay trong tối ngày 25/02/2025 với mong muốn mọi người có thể gỡ bài và bỏ qua cho mình.

Đến trưa ngày 26/02/2025, mình nhận được thông báo rằng câu chuyện này đã tiếp tục bị repost trên một group truyền thông mạng, kèm theo nhiều bình luận công kích. Vì tức giận khi bị tấn công bởi những lời lẽ tiêu cực, mình đã mất bình tĩnh và đăng tải những câu chuyện cá nhân mà mình nghe được vào thời điểm anh Toki rời nhóm, trong khi chưa hề có một cuộc nói chuyện nào với anh để xác minh thông tin. Đây là một sai lầm rất lớn của mình, vì khi đó mình đã không giữ được sự tỉnh táo mà phản ứng theo cảm xúc, dẫn đến việc làm tổn thương anh Toki cũng như những người yêu quý anh. Chỉ mười phút sau, khi bình tĩnh lại, mình đã hiểu rằng mình đã hành động sai, và ngay lúc đó anh Toki cũng đã nhắn tin cho mình để làm rõ những hiểu lầm trong quá khứ. Mình lập tức xóa bình luận, nhưng đáng tiếc là nội dung đó đã bị chụp lại và tiếp tục bị lan truyền trên các trang mạng.

Mình thực sự cảm thấy hối hận vì sự nóng nảy của bản thân đã vô tình khiến sự việc đi xa hơn và gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có. Trong sự việc lần này, mình xin nhận hoàn toàn lỗi sai—từ việc "chỉ xem Uni5 có 5 thành viên" đến tranh cãi với fan của anh, đưa ra những thông tin một chiều không chính xác, cũng như mất bình tĩnh và phát ngôn về những chuyện cá nhân mà anh em mình chưa có cơ hội xác thực với nhau. Đây là một bài học lớn đối với mình về sự cẩn trọng trong lời nói, đặc biệt là khi đang ở trong trạng thái cảm xúc không ổn định.

Mình đã nhắn tin cho anh Thành để xin lỗi và giải quyết, cả hai anh em đều thống nhất không muốn đẩy sự việc đi xa hơn nữa và sẽ dừng lại tại đây. Mình thực sự mong rằng anh Toki, FC Carrot cũng như tất cả mọi người có thể rộng lòng bỏ qua cho sự nông nổi này của mình. Mình hiểu rằng niềm tin không dễ dàng lấy lại, nhưng mình sẽ cố gắng thay đổi để không lặp lại sai lầm này một lần nào nữa.

Một lần nữa, mình chân thành xin lỗi tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi sự việc lần này. Cảm ơn mọi người đã đọc và rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người.

Tùng Maru

Toki lên tiếng đã nói chuyện phải trái với Thành Maru

Toki Thành Thỏ: Hotboy 1 thời rời xa showbiz làm bố bỉm sữa, lột xác xuất thần hậu giảm cân

Toki hay còn được biết đến rộng rãi với cái tên Thành Thỏ. Trước khi đầu quân cho công ty giải trí 6th Sense Entertainment của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, đã là 1 hotboy nổi tiếng Hà thành đối với thế hệ trẻ đầu 8x - 9x. Sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh chuẩn “oppa Hàn Quốc”, anh chàng xuất hiện dày đặc trên các tạp chí tuổi teen và lookbook quảng cáo trong khoảng những năm từ 2012 - 2016. Tại thời điểm đó, 1m vuông là 10 tấm hình selfie của Toki được đặt làm avatar Facebook.

Toki gia nhập Uni5 với bàn đạp vững chắc nhờ danh tiếng và lượng fan đông đảo sẵn có. Khi làn sóng hallyu đổ bộ toàn châu Á và cả Việt Nam, Vbiz lúc đó khan hiếm những nhóm nhạc idol đáp ứng đủ nhu cầu ở cả phần nghẹ lẫn phần nhìn. Toki và Uni5 đi ra từ công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, nhận được nhiều sự kỳ vọng sẽ tiến xa hơn, phổ biến định nghĩa thần tượng.

Tuy nhiên chỉ sau hơn 1 năm kể từ khi debut, tần suất hoạt động của Toki với Uni5 thưa thớt dần. Anh liên tục vắng mặt trong các sự kiện, sân khấu lớn nhỏ. Đúng như dự đoán, trưởng nhóm Uni5 chính thức rời nhóm, lấy lý do sức khỏe. Từ drama với Tùng Maru, cựu hotboy Hà thành xác nhận bản thân không có đam mê với nghệ thuật nên mới rời nhóm, và kể từ đó anh chàng cũng không có hoạt đông âm nhạc nào.

Cũng trong khoảng thời gian đó tới cuối 2020, Toki “phát tướng” thấy rõ khiến fan nhận không ra. Một số ý kiến cho rằng anh chàng bị bệnh về tâm lý nên cân nặng lên xuống thất thường, đúng như những gì anh chia sẻ về mục đích chính rời nhóm.

Sau đó không lâu, Toki bất ngờ khoe đón con trai đầu lòng, được bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình. Cho tới thời điểm hiện tại, danh tính bà xã Toki vẫn chưa được công bố. Netizen cho rằng đây là quyết định đúng đắn để bảo đảm cuộc sống riêng tư của gia đình, không phải chịu cái nhìn từ công chúng. Đồng thời, Toki giờ đây cũng sống vô cùng kín tiếng, lowkey và gần như biến mất khỏi showbiz.

Ngoại hình "phát tướng" của Toki hậu rời nhóm khiến fan sốc tột độ

Anh chàng đón con trai đầu lòng vào đầu 2021

Hiện tại, Toki đã lấy lại được nhan sắc và ngoại hình thon gọn, visual vẫn sáng bừng. Cựu hotboy Hà thành đang kinh doanh phát đạt với 1 studio chuyên chụp ảnh và cung cấp dịch vụ đám cưới trọn gói. Hình ảnh hiếm hoi anh chàng tạo dáng bên cạnh xế sang cũng nói lên thu nhập không dạng vừa và cuộc sống thoải mái, sung túc của cựu trưởng nhóm Uni5. Đã nhiều năm nói không với showbiz nhưng Toki vẫn nhiệt tình ủng hộ sản phẩm âm nhạc mới của bạn bè thân thiết trong giới.

Toki hiện đang kinh doanh dịch vụ về tổ chức và chụp ảnh đám cưới

Tùng Maru: Hoạt động mãi không hết flop, mang danh “ké fame”, “xào couple”

Tùng Maru sinh năm 1999, là em út của Uni5. Anh chàng cùng Toof.P, Cody và Lục Huy được thêm vào đội hình gốc, hoàn thiện nhóm với 6 thành viên. Cũng giống như Toki, Tùng Maru đã là 1 hot face trên các diễn đàn online. Bộ đôi anh cả - em út có độ nhận diện cao nhất nhóm, được công ty ưu ái “push” để kéo fan về cho nhóm.

Tùng Maru trước khi gia nhập Uni5 cũng đã là 1 hot face

Cuối năm 2017, Tùng Maru cùng Han Sara, gà nhà cùng mái nhà chung 6th Sense Entertainment, ra mắt MV Lỡ Yêu Mất Rồi. Ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ phần nhìn lẫn phần nghe “kẹo bông” chuẩn teen pop. Chemistry ăn ý giữa 2 ca sĩ trẻ tạo ra hiệu ứng lớn không ngờ. Cả 2 đều có visual xinh gái đẹp trai, hát nhảy ổn áp và tính cách dễ thương.

Từ đó, Tùng Maru và Han Sara luôn song hành với nhau, kể cả ngoài công việc. Điều này càng khiến fan “đẩy thuyền” mạnh hơn, hy vọng cặp đôi sẽ sớm công khai trước công chúng. Tuy nhiên, trong 1 buổi podcast, Tùng Maru hồn nhiên chia sẻ: “Có một số bạn ship em với một bạn khác, tại vì em với bạn ấy hợp nhau ở một số sản phẩm hay sao đấy. Bạn ấy đang là người yêu em nhưng lại bị tấn công như người thứ 3 vậy."

Câu nói này như “cái tát” đối với cộng đồng fan “đu OTP” anh chàng và Han Sara. Không chỉ thất vọng, fan còn bức xúc vì nam ca sĩ đã luôn tích cực “xào couple” nữ Han Sara từ trước, cảm thấy bị idol phản bội. Tùng Maru đáng ra nên lường trước và dần hạn chế tạo chemistry với Han Sara để tránh chuyện không hay xảy ra với người yêu mình. Mới đây, Tùng Maru cho biết đã chia tay người yêu cũ vào năm 2019, bắt đầu dự án couple vào năm 2020 và podcast được quay vào năm 2018. Dù trật tự thời gian đã được sắp xếp lại nhưng một bộ phận netizen vẫn chưa cảm thấy xác thực 100%.

Anh chàng và Han Sara đã luôn song hành cùng nhau kể từ khi debut

Kể từ đó, “lời nguyền flop” đeo bám anh chàng tới tận bây giờ. Mọi người chỉ nhớ đến Tùng Maru qua 1 vài lùm xùm đời tư, điển hình là giai thoại “bánh kem trà xanh” tai tiếng 1 thời. Anh chàng cùng Linh Ngọc Đàm và Xoài Non là 3 người được tag tên trên story an ủi Thiều Bảo Trâm hậu nghi vấn chia tay Sơn Tùng. Tình cảm chị em thắm thiết là vậy nhưng chỉ sau vài tháng, bộ 3 ê chề bị nữ ca sĩ họ Thiều unfollow. Lý do đằng sau hành động này vẫn là 1 bí ẩn còn bỏ ngỏ.

Tùng Maru là thành viên hội "bánh kem trà xanh" tai tiếng 1 thời

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” với Toki, Tùng Maru cũng đã lên tiếng giải đáp về drama “bánh kem trà xanh” khiến cộng đồng mạng rần rần 1 phen. Anh khẳng định chiếc bánh màu xanh dương nhưng chụp dưới đèn vàng nên thành ra màu xanh lá, muốn chúc Thiều Bảo Trâm hạnh phúc chứ không hề có ý “đá xéo” hay trù dập ai. Câu trả lời sau 4 năm của Tùng Maru chưa thực sự làm thỏa mãn số đông netizen. Nhiều người thắc mắc nếu lý do đơn giản đến vậy thì tại sao anh chàng không “phân bua” ngay từ đầu.

Gần đây, Tùng Maru cũng tích cực livestream, trò chuyện giao lưu với các Anh Tài như HuyR, Tăng Phúc, Neko Lê… Anh chàng còn chuyển sang quay reaction video về những tiết mục Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sau phát ngôn động chạm đến Toki, không ít Gai con tin rằng nam ca sĩ sinh năm 1999 cố tình “cọ nhiệt” show Chông Gai để hút view.

Drama đấu tố vỡ lở, Tùng Maru bị mỉa mai dựa hơi các Anh Tài để "ké fame"

Sau hơn 7 năm lặn lội trong showbiz, Tùng Maru đã không còn là cái tên hot như thời điểm 18 - 19 tuổi. Ngoài Lỡ Yêu Mất Rồi, các sản phẩm âm nhạc được nam ca sĩ trẻ tung ra đều không được đón nhận rộng rãi, lượt xem thấp đáng báo động. Dấu ấn nghệ thuật mờ nhạt, tần suất chạy show thưa thớt, Tùng Maru được dự đoán sẽ khó có thể bật lên được, nhất là khi hình ảnh của anh đã trở nên xấu đi trong mắt công chúng vì tính cách nông nổi, khó kiểm soát bị lộ ra từ drama đấu tố với Toki.