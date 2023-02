2 ngày đăng ký đăng kiểm online: Tiện và nhanh

Vụ án liên quan đăng kiểm có diễn biến mới

Liên quan đến sai phạm tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm trong cả nước thời gian qua, ngày 3-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với ông Phùng Mạnh Duẩn (Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V) về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 2-2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an, cho biết công an các địa phương đã khởi tố 248 bị can về 4 tội danh "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Giả mạo trong công tác", "Sản xuất mua bán trao đổi công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật". Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khám xét 32 trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương…