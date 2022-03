2 năm mới được vào căn nhà mình cho thuê, ông chủ "xanh mặt" khi thấy núi rác ngập ngụa, chạy thục mạng khi nhìn cảnh kinh hãi trong bể cá

Mới đây, một người cho thuê nhà tên Phil Tewkesly, ở Anh, đã phải trải qua "cơn ác mộng" kinh hoàng sau khi đòi lại được căn nhà cho thuê. Ngoài đống rác khổng lồ chất cao như núi và thứ mùi hôi thối nồng nặc của nước tiểu, chất thải, anh còn bị dọa cho "xanh mặt" vì một thứ không tưởng trong căn nhà ấy.

Được biết, Phil được điều động đi làm việc ở Úc đến nay đã được 6 năm. Vợ chồng anh quyết định cho thuê căn nhà để kiếm thêm thu nhập nhưng bản thân anh không ngờ mình đã "giao trứng cho ác".

Phil Tewkesly đã phải trải qua "cơn ác mộng" kinh hoàng sau khi đòi lại được căn nhà cho thuê.

Phil tuyên bố những người thuê nhà, gồm một cặp vợ chồng và con gái tuổi teen của họ, đã dùng đại dịch Covid-19 như một "cái cớ" để không cho anh tiếp cận ngôi nhà của mình trong suốt 2 năm qua.

Và khi vào được ngôi nhà của mình ở Kendal, hạt Cumbria, phía Tây Bắc nước Anh, người đàn ông 47 tuổi cho biết nó đã ngập trong "rác", mô tả ngôi nhà là "một bãi rác có mái che". Một vài hình ảnh cho thấy hàng núi rác, cốc đựng quần áo, chai lọ cũ, thư từ, báo chí và nhiều loại rác thải khác.

Phil nói: "Thật không thể tin được, khối lượng khổng lồ, không chỉ đồ đạc, mà còn là rác và thực phẩm. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy trong đời - nó giống như một bãi rác có mái che. Tôi đã nhìn thấy cái bể khổng lồ này và nó thật bẩn. Tôi nhìn kỹ hơn một chút vào bể và bị sốc, có một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn bên trong. Tôi vô cùng hoảng sợ, tôi hét lên và chạy ra khỏi nhà vì quá sốc khi chứng kiến một điều khó tin như vậy".

Cảnh tượng gây sốc khiến Phil bỏ chạy ra khỏi nhà.

Phil nói rằng anh đã phải "chiến đấu quyết liệt" trong nhiều tháng để "tống cổ" được những người thuê nhà ấy ra khỏi nhà mình. Người chồng còn tuyên bố mình là một người cứu hộ động vật, và khoe khoang về việc anh ta chăm sóc các sinh vật tốt như thế nào.

Trước đó anh ta đã "giải cứu" một con rắn thắt lưng và tuyên bố rằng nó sẽ được "chăm sóc tốt" - nhưng nó là chính con rắn được tìm thấy bị bỏ rơi trong ngôi nhà bẩn thỉu.

Phil cho biết những người hàng xóm cũ của những người thuê nhà này nói với anh rằng họ thấy gia đình đó mua hàng online thường xuyên, ngày nào cũng thấy nhận giao hàng nhưng không bao giờ vứt bỏ bất cứ thứ gì.

“Phòng của cô con gái tồi tệ nhất. Vợ tôi đã dọn sạch nó và trong lúc dọn, cô ấy liên tục phải chạy ra hít thở không khí vì ở trong đó mùi nước tiểu nồng nặc", Phil nói.

Sau phát hiện gây sốc, Phil đã gọi điện cho “Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" - RSPCA (Hội Hoàng gia chuyên phòng chống đối xử tàn ác thú vật), người đã thu thập con rắn sống vào đêm giao thừa.

Do phát hiện ra một con rắn còn sống khác cùng 2 con rắn chết và các động vật khác đã chết - bao gồm cá, bọ cạp và một con bọ cạp - các nhân viên RSPCA đã phải gọi điện cho cảnh sát.

2 vợ chồng Phil và Lisa McCartney cùng một số người bạn đã mất khoảng 54 giờ đồng hồ để dọn tất cả rác và lôi những tấm thảm bẩn ra ngoài.

Phil "đau lòng" cho biết anh đã thề sẽ không bao giờ cho thuê ngôi nhà của mình nữa và hy vọng sẽ đưa nó trở về như cũ. Một phát ngôn viên của RSPCA cho biết những con rắn đã được kiểm tra sức khỏe lại và một cuộc điều tra về hành vi ngược đãi động vật đang được tiến hành.

Nguồn: The Sun

https://afamily.vn/2-nam-moi-duoc-vao-can-nha-minh-cho-thue-ong-chu-xanh-mat-khi-thay-nui-rac-ngap-ngua-chay-thuc-mang-khi-nhin-canh-kinh-hai-trong-be-ca-20220309112739343.chn