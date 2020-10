2 năm mang bầu 4 bé, mẹ trẻ Hà Nội vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hotgirl

Thật khó có thể tin được chuyện 1 người mẹ có 4 con trong 2 năm, nhưng với chị Tuyết Trinh, 26 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, chuyện khó tin ấy đã đến với vợ chồng chị một cách vô cùng sốc.



Hiện tại, chị Tuyết Trinh đã có 1 bé trai đầu lòng hiện được 15 tháng tuổi. Và may mắn là lần mang thai thứ 2, chị đã thụ thai 3 hoàn toàn tự nhiên. Bà mẹ trẻ đang ở cận kề thời gian vượt cạn nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng. Bạn bè, người thân không ngừng xuýt xoa, khen ngợi bà mẹ chuẩn bị lên chức "mẹ 4 con" xinh đẹp không kém bất cứ hot girl nào.

Nhan sắc rạng rỡ của bà mẹ trẻ trong lần mang thai đầu tiên.

Nhớ lại thời điểm khi đón nhận tin mang thai 3 gái tự nhiên, bà mẹ Hà thành tâm sự: "Khi con trai lớn được gần 1 tuổi, trộm vía hai vợ chồng mình thấy bé rất ngoan, sinh hoạt nề nếp nên thấy việc chăm sóc con cũng khá dễ dàng. Mình liền bàn với chồng với chồng là sinh tiếp bé nữa luôn để tiện chăm 1 thể, xong xuôi còn lo sự nghiệp không mấy nữa đẻ tiếp lại dở dang công việc. Tin mang bầu lần 2 đến với mình khá nhanh sau đó.

Mấy tuần thai đầu, mình đi siêu âm thì bác sĩ nói là sinh đôi thôi, gia đình và mọi người mừng lắm, chúc mừng không ngớt. Vợ chồng mình thấy cũng vui vì đẻ lần này là xong nhiệm vụ luôn, vẫn trong tầm mà gia đình có thể lo được. Thật không ngờ, mấy tuần sau đi siêu âm lại, bác sĩ nói sinh ba. Lúc ấy mình rất sốc, thật sự lo lắng vô cùng bởi lẽ mang bầu 3 em bé cùng lúc sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe cho cả mẹ và bé; sinh ra chăm 1 lúc 3 con thì vất vả quá lắm, làm sao có thể chăm lo được?

Nhưng trời cho rồi thì mình cố gắng mọi thứ thôi! Bác sĩ cũng khuyên nên giảm thiểu 1 bé nhưng cả 2 vợ chồng đều đồng quan điểm không giảm thiểu bé nào hết và cố gắng cẩn thận hết mức để cho các con được an toàn".

Nhờ đó, Tuyết Trinh đã có kinh nghiệm và tự tin hơn khi mang bầu thai ba ở lần thứ hai.

Dường như trong cái khó lại có cái may, dù mang thai 3 nhưng trộm vía, từ đầu thai kì đến giờ, chị Tuyết Trinh vẫn rất khỏe mạnh, không nghén ngẩm gì, ăn ngon, ngủ kĩ. Hơn nữa, nhờ đã có kinh nghiệm mang thai lần đầu nên bà mẹ trẻ biết được cách ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện cũng như nên bổ sung gì để mẹ đẹp, con khỏe. Duy chỉ có một chút khác biệt so với lần mang thai đầu tiên là lần này, chị sẽ phải đi siêu âm nhiều hơn, sớm hơn các mốc.

Hiện tại, mẹ bầu Hà Nội đang bước sang tuần thai thứ 28, bụng khá to so với lần mang bầu đầu tiên nhưng ai cũng khen bầu thai 3 như vậy là gọn gàng và chưa hề bị rạn. Dù mang thai 3, chị Trinh mới tăng tổng cộng 8kg, mỗi bé đã nặng hơn 1kg.

Bà mẹ Hà thành được ví xinh như hot girl dù đang bầu thai ba.

Để giữ được vóc dáng thon thả, ăn vào con mà ít vào mẹ, chị Trinh tiết lộ bí quyết là ăn uống khoa học: "Mọi người cứ nghĩ bầu 3 là ăn cho 4 người nhưng thực chất không phải như vậy. Việc ăn uống khi bầu thai đơn, thai đôi hay tam thai khá giống nhau, chỉ có điều mang đa thai thì phải chú ý kiêng cữ và thận trọng nhiều hơn để tránh bị tiểu đường thai kì hay con quá to dễ sinh non.

Rút kinh nghiệm từ lần bầu trước, mình chú trọng ăn rau xanh và hoa quả, cắt giảm tinh bột; đồng thời chia thành 4, 5 bữa một ngày. Mỗi bữa, mình thường ăn rau trước rồi mới đến đạm và tinh bột. Ngoài ra, mình cũng uống thêm sữa tươi không đường, không dùng sữa bầu".

Mang thai ba ở những tháng cuối nhưng Tuyết Trinh vẫn giữ được vóc dáng thon thả.

Tuyết Trinh tự tin khoe bụng bầu không một vết rạn.

Cùng với việc ăn uống khoa học, bà mẹ trẻ cũng duy trì tập luyện yoga nhẹ nhàng từ đầu thai kì cho đến 24 tuần. Vì mang thai ba nên lần này, chị Trinh rất cẩn thận trong việc lựa chọn bác sĩ theo dõi thai kì cũng như bệnh viện để sinh nở. Hiện tại, vì bầu to đã ở những tháng cuối nên gần như chị phải nghỉ ngơi hoàn toàn để dưỡng thai, phòng tránh trường hợp tụt cổ tử cung và sinh non.

"Mình rất may mắn là có chồng luôn động viên, an ủi và giúp đỡ các việc khác để mình có tinh thần thoải mái, khỏe mạnh cho đến ngày sinh nở. Một điều may mắn nữa là gia đình hai bên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về môi trường sống rộng rãi hơn, bố trí người chăm sóc sau sinh và hiện tại là cho mình được nghỉ ngơi hoàn toàn, nhờ đó dù mang thai ba nặng nề nhưng mình vẫn thấy thai kì trôi qua một cách nhẹ nhàng, vui khỏe", Tuyết Trinh hạnh phúc chia sẻ về gia đình trong niềm háo hức mong đợi từng ngày để chào đón bộ 3 chào đời.