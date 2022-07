"2 lười, 1 dày, 2 mềm" là dấu hiệu phụ nữ có tuổi thọ cao, sau tuổi 40 càng nên có

Từ xưa đến nay, sức khỏe và tuổi thọ là mục tiêu của người cao tuổi. Nhưng hiện nay không chỉ người già mới quan tâm đến sức khỏe mà ngay cả những người trẻ cũng bắt đầu tìm kiếm những phương pháp để bản thân có thể sống được lâu hơn. Bởi chỉ khi chúng ta sống khỏe, sống lâu, chúng ta mới có thời gian để tận hưởng những niềm vui của cuộc sống.

So với nam giới, phụ nữ thường có tuổi thọ cao hơn, một phần là do sự khác biệt về thể chất, một phần là do chị em thường có ý thức bảo vệ sức khỏe hơn. Thực tế, nếu chúng ta hình thành các thói quen ăn uống, sinh hoạt khoa học từ sớm thì sẽ còn đem lại nhiều lợi ích hơn cho cơ thể. Phụ nữ sau độ tuổi 40 càng nên chú ý những điều này để có sức khỏe tốt hơn.

Nếu muốn biết một người phụ nữ có sống thọ hay không chúng ta phải nhìn vào điểm nào trên cơ thể? Rất đơn giản, bạn có thể quan sát những ai có "2 lười, 1 dày, 2 mềm" trên cơ thể, ắt hẳn người đó có tiềm năng sống thọ rất lớn.

2 lười gồm

1. Lười lo lắng

Ngày nay có nhiều người quá ham mê công việc mà bỏ quên niềm vui trong cuộc sống của mình. Lâu dần, họ tự đưa bản thân vào cảm xúc lo lắng, căng thẳng. Đối với việc chăm sóc sức khỏe, việc duy trì tâm trạng tốt là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi cảm xúc lạc quan, khí huyết thông suốt thì cơ thể mới khỏe mạnh, tự nhiên có thể sống lâu hơn.

Trong cuộc sống, ai cũng nên chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nếu quá mệt mỏi vì công việc thì nên chủ động cho bản thân được thư giãn một thời gian. Đôi khi "lười lo lắng" cũng là một cách duy trì sức khỏe rất tốt.

2. Lười ăn nhiều



Mặc dù thực phẩm cung cấp cho chúng ta nguồn năng lượng quý giá nhưng không nên ăn quá no, cũng không được để cơ thể quá đói. Ăn quá no không chỉ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng mà còn gây hại rất lớn cho dạ dày, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cơ thể chỉ ở trạng thái thoải mái nhất khi ăn no 7 phần.

Khi ăn, bạn nên tập trung nhai chậm từ miếng đầu tiên đến miếng cuối cùng. Có như vậy mới cảm nhận được vị ngon của thức ăn, từ từ lắng nghe nhu cầu của dạ dày để tránh ăn no quá mức.

1 dày gồm

Đó là lông mày dày. Phụ nữ thường chỉ quan tâm đến lông mày ở khía cạnh thẩm mỹ mà không bao giờ nghĩ rằng khu vực này là bộc lộ dấu hiệu bệnh tật.

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, vị trí của lông mày có đường kinh dương minh, cho nên lông mày chính là tấm gương phản ánh tình trạng thịnh suy của khí huyết dương minh.

Nếu lông mày mọc dày, đen nhánh thì chứng tỏ thận khí sung mãn, thân thể khỏe mạnh, sống lâu. Ngoài ra, nếu tử cung khỏe mạnh, duy trì tốt thì lông mày cũng sẽ dày dặn hơn.

Ngược lại, người phụ nữ có lông mày thưa thớt thì rất có thể thận yếu, thân thể suy nhược, tuổi thọ ngắn.

2 mềm gồm

1. Bụng luôn mềm

Y học cổ truyền Trung Quốc có câu: "Bụng mềm như bông, bách bệnh khai thông" nghĩa là bụng càng mềm thì mọi bệnh tật đều có thể đẩy lùi, cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, trường thọ.

Ngược lại, nếu hệ tiêu hóa gặp vấn đề, nhu động ruột sẽ suy giảm, khiến phân bị tích trong ruột lâu ngày và tạo thành một vùng khô cứng.

Không những thế, khi đường ruột xuất hiện khối u, khi chúng ta chạm tay vào sẽ có cảm giác cứng rõ ràng, đồng thời thấy trướng bụng, đau bụng.



2. Mạch máu mềm

Mạch máu là cơ quan quan trọng trong cơ thể con người, là kênh truyền máu và dinh dưỡng đến các cơ quan của cơ thể.

Nếu mạch máu mềm mại khỏe mạnh, khí huyết của con người lưu thông tốt thì các cơ quan sẽ được cung cấp dinh dưỡng tốt hơn, tự nhiên cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn.



Vì vậy, nếu bạn đã già mà mạch máu vẫn “mềm” không bị xơ cứng và các vấn đề lão hóa rõ ràng, thì xin chúc mừng, bạn có tiềm năng sống thọ rất lớn.

