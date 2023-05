2 loại tỏi tốt cho sức khỏe, có thể phòng chống ung thư

Từ bao đời nay, y học cổ truyền đã biết dùng tỏi để phòng, chống nhiều bệnh nguy hiểm. Các nhà khảo cổ học phát hiện, người Ai Cập cổ xưa dùng tỏi để làm thuốc, cụ thể là những đơn thuốc từ tỏi được tìm thấy trong các lăng mộ cổ. Riêng ở Nga vào thế kỷ 19, người dân nơi đây cũng coi tỏi là một loại thần dược, có thể chữa được bách bệnh. Đến năm 1983, các nhà y học Nhật Bản phát hiện, tỏi đặc biệt chữa được các bệnh trĩ và đái tháo đường đem lại hiệu quả cao mà không hề có tác dụng phụ.



Theo Healthline, tỏi được sử dụng để trị một số loại bệnh liên quan đến hệ thống tim và máu. Những vấn đề này bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch. Tỏi có thể thực sự có hiệu quả trong việc làm chậm sự phát triển của chứng xơ vữa động mạch và thể điều hòa huyết áp. Một số người sử dụng tỏi để ngăn ngừa ung thư ruột kết, ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi. Tỏi cũng được sử dụng để điều trị ung thư tuyến tiền liệt và ung thư bàng quang.

Một số người sử dụng tỏi sống hoặc nước tỏi ép trong nhiều món ăn để tận dụng lợi thế của các lợi ích thu được từ tỏi.

Ăn tỏi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể của bạn, chẳng hạn như: làm sạch cơ thể, tăng cường sức khỏe thận, làm sạch làn da của bạn, hoạt động như một hệ thống tăng cường miễn dịch, chống lại viêm phế quản, kiểm soát sự thèm ăn của bạn, vv Tỏi cũng giúp chống lại ho mãn tính và rất tốt để điều trị sỏi thận.

Trên tạp chí Praxis của châu Âu cũng từng công bố một công trình nghiên cứu về loại củ này. Bác sĩn Piotrowski (Đại học Geniva) đã dùng chất chiết xuất từ củ tỏi để điều trị cho 100 bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp và đạt được hiệu quả giảm huyết áp tốt. 40% trong số này đã cải thiện huyết áp chỉ sau 3-5 ngày.

Đó là công dụng của tỏi nói chung. Trong thực tế, tỏi có thể bị biến đối do môi trường bảo quản, cách chế biến... Nhưng nhiều người lại không hay biết, vội vàng bỏ ngay không dùng. Chuyên gia khuyến cáo, có 2 loại tỏi có tác dụng tốt cho sức khỏe, tiếc là chúng ta hay bỏ qua:

1. Tỏi mọc mầm

BS Lê Tiến Huy (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Y dược) khuyên mọi người, nhìn thấy tỏi mọc mầm thì đừng vội vứt đi.

Nguyên nhân bởi trong tỏi mọc mầm có chứa rất nhiều phytochemical. "Chúng có tác dụng phòng chống ung thư, chống oxy hóa rất tốt cho cơ thể", chuyên gia khẳng định. Cụ thể, chất này có khả năng ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư và ức chế hoạt động của các chất gây ung thư trong cơ thể.

Điều bạn cần làm là loại bỏ phần mầm có vị đắng và gắt. Sau đó ăn phần tỏi còn lại như bình thường để bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

2. Tỏi đen

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Nguyên Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), tỏi tươi đem lại nhiều công dụng sức khỏe nhưng tỏi đen lại là "dược liệu thời thượng".

"Qua một công đoạn chế biến, tỏi đen giúp ta phòng chống nhiều bệnh như gút, cao huyết áp, các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Đây là vị thuốc cực quý trong Đông y", chuyên gia nhận định.

Thậm chí, BS Toàn nhấn mạnh, đây là dạng tỏi giúp phòng chống ung thư tốt. Quá trình lên men khiến tỏi đen chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn đáng kể so với tỏi sống.

Điều này một phần là do allicin, hợp chất tạo cho tỏi có mùi hăng khi bị nghiền nát, được chuyển hóa thành các hợp chất chống oxy hóa như alkaloid và flavonoid khi tỏi đen lên men. Chất chống oxy hóa là hợp chất giúp bảo vệ các tế bào của bạn khỏi bị hư hại do oxy hóa. Do đó rất tốt để phòng chống ung thư.

Trong một đánh giá của 25 nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện, tỏi đen đem đến những công dụng tuyệt vời cho bệnh ung thư ở hầu hết các nghiên cứu trên người, động vật và trong ống nghiệm. Tất nhiên đây chỉ là sơ bộ và các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm về khả năng chống ung thư của tỏi đen.