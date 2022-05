2 bộ phận luôn BẨN, 2 chỗ TO TRÒN trên cơ thể là dấu hiệu phụ nữ có tuổi thọ ngắn và có nội tạng nhiễm bệnh

Phụ nữ có lợi thế hơn nam giới về tuổi thọ. Thống kê cho thấy phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới trung bình từ 5-10 năm. Tuy nhiên, trong cuộc sống, cũng có một số phụ nữ có tuổi thọ ngắn hơn do thường xuyên thực hiện những thói quen không tốt.

Có câu: Cơ thể là tấm gương phản chiếu sức khỏe. Đúng là như vậy, một người khỏe mạnh thường có làn da hồng hào, cơ thể săn chắc, vòng eo thon thả, luôn giàu sức sống. Ngược lại, một người có tuổi thọ ngắn thường bộc lộ 1 số đặc điểm sau đây trên cơ thể.

2 bộ phận bị BẨN là dấu hiệu của người tuổi thọ ngắn

1. Phổi luôn "bẩn"

Y học cổ truyền Trung Quốc thường ví phổi như tướng quân, bởi chúng có vai trò rất lớn trong việc quyết định sinh mệnh. Phổi có tác dụng mang oxy vào hồng cầu, từ đó duy trì sự sống.

Nhưng ngày nay môi trường càng ngày càng ô nhiễm, cùng với lịch trình sinh hoạt đảo lộn khiến phổi dễ bị "bẩn". Dấu hiệu khi phổi "bẩn" đó là khó thở, mệt mỏi, choáng váng, mặt mũi xanh xao, tức ngực, ho khạc ra đờm đen, da sần sùi, sạm da…

Để làm sạch phổi, việc đầu tiên mọi người cần đảm bảo đó là bỏ hút thuốc lá bởi thuốc lá là nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh ung thư phổi. Hơn nữa, cần chú ý tập thể dục đều đặn vì quá trình tập luyện giúp con người hít thở sâu, việc hít thở sâu lặp đi lặp lại rất có lợi cho việc thông phổi. Đồng thời, tập thể dục cũng có thể tăng cường cơ ngực và cơ bụng, có lợi cho việc tăng dung tích phổi.

2. Ruột bị "bẩn"

Đường ruột là một trong những bộ phận quan trọng bậc nhất của cơ thể, nó lưu thông thức ăn, tiêu hóa thức ăn, lấy dinh dưỡng từ thức ăn để sản xuất năng lượng, phát triển và sửa chữa tế bào.

Hầu hết các chất thải và chất độc do cơ thể con người chuyển hóa đều được đào thải ra ngoài qua đường ruột non, do đó, một khi ruột non bị "bẩn" rất dễ gây ra độc tố và tích tụ chất thải trong cơ thể, từ đó đe dọa đến sức khỏe.

Ruột bị "bẩn" sẽ có các biểu hiện sau: giảm tần suất đại tiện, táo bón, phân có mùi lạ...

Để làm sạch ruột, cần chú ý ăn nhiều rau và ngũ cốc nguyên hạt vì chúng có nhiều chất xơ, có thể làm tăng động lực của nhu động ruột, giúp thông ruột, cải thiện khả năng tiêu hóa.

2 bộ phận HÌNH TRÒN trên cơ thể là dấu hiệu người tuổi thọ ngắn

1. Bụng to tròn

Bụng to chứng tỏ vùng bụng tích tụ nhiều mỡ, kéo theo đó là các cơ quan trong bụng cũng bị bao bọc bởi mỡ thừa. Có câu "béo phì là nguồn gốc của mọi bệnh tật", cũng từ đó là ảnh hưởng đến tuổi thọ. Một người béo phì, bụng lớn sẽ đối mặt với các căn bệnh như gan nhiễm mỡ, bệnh tiểu đường, gút, huyết áp cao, ung thư, bệnh tim mạch…

2. Phần cổ quá to tròn là dấu hiệu tuổi thọ ngắn

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có đầu béo tròn và cổ dày thường có lipid máu bất thường, và dễ bị cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, chứng ngưng thở khi ngủ và xuất huyết não.

Những người đàn ông có chu vi cổ từ 36,38-37,80cm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao nhất.

So với những người có chu vi cổ từ 32,28cm trở xuống, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành ở phụ nữ có chu vi cổ từ 33,60-3 5,35cm tăng 1,42 lần.

Để giảm thiểu số đo vòng bụng và số đo vòng cổ, cần đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng, ăn nhạt, ít ăn đồ dầu mỡ, thức ăn nhiều muối, đồ chiên rán, đồ nướng và các loại thực phẩm khác. Hơn nữa, cần tích cực vận động thể dục để giảm bớt mỡ, nâng cao khả năng miễn dịch và giảm phát sinh bệnh tật.

