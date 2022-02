1990 của Lan Ngọc - Nhã Phương và Chìa khóa trăm tỷ của Thu Trang đều nhận Top 1 ăn khách, là ảo tưởng hay chiêu PR bẩn?

Ngay sáng Mồng 2 Tết, phim Việt đã có drama lớn khi cả ekip sản xuất Chìa khóa trăm tỷ lẫn ekip sản xuất 1990 đều nhận là phim đạt vị trí Top 1 doanh thu phòng vé. Nếu đã gọi là Top 1 thì làm gì có chuyện 2 bộ phim ở cùng vị trí. Vậy nên mới có chuyện cư dân mạng tranh cãi ỏm tỏi để tìm ra ai mới là kẻ nói dối?

Sau khi xem kỹ số liệu do Box Office Vietnam (BOFVN) cung cấp, netizen thấy là Chìa khóa trăm tỷ mới là bộ phim đang dẫn đầu doanh thu. Từ khi phim mới bắt đầu khởi chiếu cho đến nay, Chìa khóa trăm tỷ của Thu Trang - Kiều Minh Tuấn - Võ Thanh Hòa đều dẫn đầu phòng vé. Vậy lý do gì mà 1990 của Lan Ngọc - Nhã Phương - Diễm My 9X lại tự nhận là Top 1 doanh thu?

Lý do nằm ở việc ekip sản xuất phim 1990 "chơi chữ" nên mới dẫn đến chuyện ngôi vua có 2 bộ phim giành giật. Bên dưới phần công bố vị trí Top 1 doanh thu, ekip sản xuất còn thòng thêm chữ là số liệu do hệ thống CGV cung cấp.

Đến sáng Mồng 2 Tết thì Chìa khóa trăm tỷ vẫn đang dẫn đầu doanh thu của tất cả các hệ thống rạp trên cả nước.

Nghĩa là phim 1990 đứng dầu doanh thu phòng vé ở riêng hệ thống CGV, còn Chìa khóa trăm tỷ là đứng đầu ở hệ thống rạp trên cả nước. Nói rộng ra 1 chút, Chìa khóa trăm tỷ có con số tổng doanh thu trên tất cả các hệ thống là cao nhất, còn 1990 chỉ đứng đầu riêng mỗi hệ thống của CGV thôi.

Mỗi mùa phim Tết, khán giả Việt luôn phải chứng kiến những drama chẳng hiểu là do vô tình hay cố ý gây ra từ các ekip sản xuất phim. Tuy có hơi ồn ào một chút nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vấn đề PR phòng vé liên quan trực tiếp đến tiền, nếu dự án nào PR tốt hơn thì số tiền bán vé thu về cũng cao hơn.

