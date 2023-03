Ung thư là căn bệnh đáng sợ đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong thập kỷ qua. Theo các chuyên gia, dù không phải là giải pháp duy nhất, nhưng việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng không chỉ tác dụng đối với việc ngăn ngừa ung thư vú mà còn tăng cường sức khỏe một cách tổng thể. Dưới đây là 18 thực phẩm chống lại ung thư ai cũng cần biết.

18 thực phẩm chống lại ung thư

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa các hợp chất isothiocyanate và indole, tác dụng ngăn chặn các chất gây ung thư và làm chậm sự phát triển của khối u.

Các loại rau họ cải khác, như súp lơ, bắp cải, xà lách và rau cải xanh, chứa các hợp chất tương tự.

Quả việt quất

Quả việt quất là nguồn cung cấp anthocyanins và flavonols - những chất có thể tăng cường phản ứng miễn dịch và giúp tế bào giải độc các chất độc hại.

Trà xanh

Trà xanh gắn liền với nhiều lợi ích khác nhau, từ giảm cân đến kiểm soát huyết áp. Nó chứa nhiều polyphenol và catechin. Những chất chống oxy hóa này có thể giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương DNA do các gốc tự do gây ra. Mặc dù vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh tính hiệu quả của nó, nhưng nó hoàn toàn không có hại gì khi thêm một cốc vào thói quen hàng ngày của bạn.

Nước lựu ép

Loại nước ép này chứa polyphenol. Một nghiên cứu năm 2009 cho thấy, nước ép lựu khả năng là một công cụ phòng ngừa đối với một số bệnh ung thư, gồm cả ung thư vú. Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất chiết xuất từ quả lựu có thể mang lại lợi ích tương tự với liều lượng nhỏ hơn so với nước trái cây.

Nếu bạn bị tiểu đường, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi thêm nước ép lựu vào chế độ ăn uống, vì nước trái cây thường có nhiều đường và có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết của bạn.

Bắp cải

Bắp cải là loại rau làm cho bạn mạnh mẽ hơn và được xem là rau thuốc. Hợp chất Indole-3-carbinol có trong bắp cải ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư vú. Indole-3-carbinol chuyển đổi các ảnh hưởng có hại của estrogen thành hợp chất hữu ích.

Nấm Nấm rất giàu vitamin B và sắt. Nó cũng được biết đến có khả năng chống lại bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các khối u, chống oxy hóa, chống dị ứng, chiến đấu cholesterol và tăng khả năng miễn dịch. Cà rốt

Beta carotene và falcarinol được tìm thấy trong cà rốt giúp chống ung thư. Tiêu thụ cà rốt có thể chống lại các bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Khoai lang

Polyphenol chất chống oxy hóa axit caffeic và tri-caffeoylquinic acid có trong khoai lang giúp chống ung thư như ung thư phổi, ung thư mật, ung thư thận, ung thư gan và ung thư vú.

Bưởi

Bưởi được biết có khả năng chống lại bệnh tiểu đường và thúc đẩy giải độc trên cơ thể. Nó cũng là một trong những thực phẩm chiến đấu lại ung thư đại tràng. Flavonoid trong bưởi làm chậm quá trình sản xuất ra tế bào ung thư.

Nho

Resveratrol là hợp chất chống ô xy hóa và chống viêm trong nho, đặc biệt là nho đỏ và nho tím.

Điều đặc biệt là các chất này tập trung nhiều nhất ở vỏ.

Các nghiên cứu trên động vật chứng minh resveratrol có tác dụng ngăn ngừa ung thư và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Tỏi

Các loại rau thuộc họ hành tỏi bao gồm tỏi, hành tây, hành lá, hẹ và tỏi tây. Khả năng chống ung thư của chúng nhờ vào một số hợp chất có chứa lưu huỳnh cay nồng cũng như chất chống ô xy hóa quercetin.

Tỏi và các loại thực phẩm thuộc họ allium khác có thể bảo vệ chống lại ung thư dạ dày và đại trực tràng, theo Healthgrades.

Rau lá xanh đậm

Rau bó xôi, xà lách, cải thìa và các loại rau lá xanh đậm khác là những nguồn nổi bật của một số chất chống ung thư, bao gồm cả carotenoid.

Trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các hợp chất chống ô xy hóa này ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển.

Cà chua

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin A, C, và E và hợp chất chống ung thư là lycopene. Chất chống oxy hóa này giúp chống lại các gốc tự do và các tế bào ung thư. Vitamin C trong cà chua giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư. Cà chua là thực phẩm tuyệt vời để chống lại ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư miệng, ung thư tuyến tụy và ung thư ruột kết.

Đu đủ

Đu đủ chứa các hợp chất beta carotene và lycopene hiệu quả trong cuộc chiến chống các gốc tự do. Isothiocyanates từ đu đủ cũng bảo vệ các tế bào di căn thành ung thư. Do đó điều này làm cho đủ đủ trở thành “superfood” chống lại ung thư.

Cam và chanh

Những thực phẩm này chứa limonene giúp tăng khả năng miễn dịch giết chết các tế bào ung thư. Cam và chanh là cách tuyệt vời để chống lại các gốc tự do.

Hạt lanh

Hạt lanh có thể ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư. Hạt lanh giúp tránh được ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Bí đỏ

Bí đỏ rất giàu beta-carotene và các sắc tố carotenoid khác. Ngoài việc là chất chống ô xy hóa, beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A, một chất dinh dưỡng cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư, theo Healthgrades.

Ngũ cốc tự rang xay

Hàng trăm hợp chất trong ngũ cốc tự rang xay có đặc tính tăng cường sức khỏe. Ví dụ, chất xơ giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Các saponin và phenol có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng và ung thư vú, theo Healthgrades.

Đậu nành

Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm từ đậu nành bảo vệ chống lại các loại ung thư liên quan đến hoóc môn, bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư nội mạc tử cung.

Theo các nghiên cứu, chế độ ăn uống nhiều thực phẩm từ đậu nành làm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Người ta từng cho rằng đậu nành làm tăng nguy cơ ung thư vú, nhưng ăn lượng vừa phải thực phẩm từ đậu nành không làm tăng nguy cơ ung thư vú và các loại ung thư khác. Lượng vừa phải nghĩa là 1 - 2 khẩu phần đậu nành gồm đậu khuôn hoặc sữa đậu nành, theo Mayo Clinic.

Một khẩu phần đậu nành tương đương với nửa chén đậu khuôn, hoặc một ly sữa đậu nành.

Vậy ý tưởng từ đâu mà đậu nành làm tăng nguy cơ ung thư vú? Đậu nành chứa estrogen thực vật. Mức độ cao của estrogen làm tăng nguy cơ ung thư vú. Tuy nhiên, nguồn thực phẩm từ đậu nành không chứa hàm lượng estrogen đủ cao để làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Trên đây là 18 thực phẩm chống lại ung thư. Hãy thường xuyên bổ sung để cơ thể khỏe mạnh nhé.