17 phụ nữ "bốc hơi" trong 4 năm: Án mạng từ nỗi hận mù quáng của kẻ được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam"

Ai cũng có niềm yêu thích đối với cái đẹp. Trong thời đại nhan sắc lên ngôi, người ta dần quên mất rằng việc đánh giá một con người tốt hay xấu không phải do ngoại hình mà được quyết định bởi tính cách của họ.

Con người chúng người ta vẫn thường xuyên bị mờ mắt bởi vẻ bề ngoài. Những người có khuôn mặt xinh đẹp, cân đối, bắt mắt luôn chiếm được cảm tình lớn của những người xung quanh. Đáng tiếc rằng, ẩn sau khuôn mặt có vẻ như là "thiên thần" ấy lại chứa đựng một tâm hồn tàn ác đến kinh hoàng.

(Ảnh minh họa)

Vương Vĩ sinh năm 1953 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Ngay từ khi còn nhỏ, Vương Vĩ đã rất được lòng mọi người vì có gương mặt thanh tú và đáng yêu. Đến khi trưởng thành, ngoại hình phong lưu như tài tử đã trở thành một lợi thế, khiến cho Vương Vĩ luôn được các cô gái trẻ đẹp vây quanh.

Biết được thế mạnh của bản thân, Vương Vĩ không ngần ngại mở rộng quan hệ, giao du qua lại với nhiều cô gái. Nơi anh ta hay lui tới nhất chính là các vũ trường, hộp đêm xập xình, nơi anh càng có thêm nhiều cơ hội để tìm kiếm những bạn tình mới.

Ở tuổi đôi mươi, Vương Vĩ được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam ở Trường Xuân", thay người yêu như thay áo và cũng là kẻ đã lấy đi trinh tiết của không biết bao nhiêu cô gái trẻ.

Từ danh tiếng biến thành tai tiếng. Các cô gái từng qua tay Vương Vĩ dần cảm thấy bản thân bị đối xử chẳng khác gì đồ chơi, chán rồi bị vứt bỏ không thương tiếc. Họ tập hợp nhau lại, cùng tố cáo hành vi cặn bã của Vương Vĩ ra tòa.

(Ảnh minh họa)

Thời bấy giờ, những hành động xem thường phụ nữ, gây rối trật tự công cộng, quan hệ nam nữ bừa bãi là vi phạm đạo đức xã hội và được xem là tội côn đồ, sẽ bị pháp luật nghiêm trị thích đáng. Cuối cùng Vương Vĩ đã bị kết án 10 năm tù giam.

Thời gian Vương Vĩ ở trong tù, hắn không hề có ý định hối cải mà chỉ ngày càng cảm thấy thù ghét những người đã tống hắn ta vào tù. Vương Vĩ chưa từng nghĩ bản thân có tội. Suy cho cùng hắn đã cho những cô gái kia những gì họ muốn, cớ gì đến cuối cùng họ lại bắt hắn phải ngồi tù?

10 năm thấm thoát trôi qua, khi được trả tự do, Vương Vĩ cũng đã 38 tuổi. Tuy nhiên, vẻ đẹp phong sương của hắn ta vẫn còn rất cuốn hút. Gia đình hối Vương Vĩ kết hôn vì hắn cũng đã lớn tuổi.

Đáng tiếc vì lịch sử đen tối, không một người phụ nữ nào còn dám đến gần hắn ta nữa. Vương Vĩ vốn là một kẻ đào hoa với hàng trăm cô gái trẻ đẹp sẵn sàng chờ được hắn lựa chọn. Giờ đây khi hắn thật sự muốn xây dựng gia đình, nực cười thay lại chẳng có ma nào dám lấy.

(Ảnh minh họa)

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Vĩ đành phải cắn răng lấy đại người bạn hàng xóm từ thuở nhỏ, Tôn Hỷ Trân. Trong thâm tâm Vương Vĩ, Tôn Hỷ Trân có ngoại hình quá tầm thường, không chút hấp dẫn nào. Nhưng dù sao Tôn Hỷ Trân cũng luôn yêu thầm hắn từ nhiều năm nay và hắn cũng chẳng tìm được ai khác thay thế. Chỉ cần hắn ngỏ lời, Tôn Hỷ Trân lập tức đồng ý ngay!

Năm 1993, Tôn Hỷ Trân và Vương Vĩ chính thức kết hôn. Chỉ khoảng nửa năm sau, hắn lại ngựa quen đường cũ, thường xuyên lui tới vũ trường để tìm phụ nữ. Lần này, hắn không chỉ muốn thỏa mãn dục vọng mà có một kế hoạch trả thù kinh hoàng khác.

Tháng 10/1993, lần đầu tiên Vương Vĩ đưa về nhà một phụ nữ khá xinh đẹp. Tôn Hỷ Trân sốc nặng khi nhìn thấy chồng ngang nhiên đến như vậy nhưng vì quá yêu chồng, không muốn làm trái ý, Tôn Hỷ Trân đã im lặng cáo lui, nhường lại không gian cho hai người tự do tâm tình.

Không lâu sau đó, Tôn Hỷ Trân nghe được tiếng động lớn liền chạy vào phòng khách kiểm tra. Cô bàng hoàng trước cảnh tượng chồng mình đang cố sức bóp cổ người phụ nữ kia. Tôn chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, cô đã lao đến giúp chồng một tay. Hai vợ chồng hợp lực giết chết người phụ nữ sau đó Tôn Hỷ Trân cùng chồng đốt thi thể rồi đem xương giấu trong bếp.

(Ảnh minh họa)

4 tháng sau, Vương Vĩ tiếp tục đưa về nhà một phụ nữ khác, cũng bằng cách thức tương tự cùng với sự tiếp tay của Tôn Hỷ Trân, nạn nhân nữ đã "bốc hơi" một cách bí ẩn.

Tôn Hỷ Trân trong lòng tràn ngập nỗi kinh sợ và mâu thuẫn trước hành vi vô nhân tính của chồng. Một mặt cô sợ bản thân sẽ là người tiếp theo bị hắn giết, mặt khác cô lại quá yêu và sợ bị mất chồng. Cuối cùng Tôn Hỷ Trân đã trở thành đồng phạm của Vương Vĩ, giúp hắn xử lý các thi thể.

Trong vòng 4 năm, Vương Vĩ đã khiến cho tổng cộng 17 phụ nữ biến mất không dấu tích. Số nạn nhân càng tăng thì sự cắn rứt lương tâm của Tôn Hỷ Trân ngày càng lớn. Cô đã mong chờ Vương Vĩ sẽ dừng tay nhưng có vẻ như đó là một mộng tưởng quá xa vời. Mỗi ngày trôi qua với Tôn Hỷ Trân đều là ác mộng, tâm lý dần trở nên suy sụp vì nhắm mắt là thấy các nạn nhân tìm đến đòi mạng.

Tôn Hỷ Trân từng cố tự sát nhưng không thành. Sau đó cô bị Vương Vĩ uy hiếp rằng nếu cô dám công khai sự thật, cả nhà cô sẽ bị giết chết.

Giữa năm 1997, Tôn Hỷ Trân sau khi uống rượu say đã lấy hết can đảm đến đồn cảnh sát tố cáo Vương Vĩ. Tuy nhiên do cô có tinh thần không tỉnh táo, cảnh sát đã không xem trọng lời khai của cô và đã đưa cô về nhà. Vương Vĩ nói với cảnh sát rằng vợ mình bị tâm thần nên có những lời nói hoang đường, mong cảnh sát đừng chấp nhất.

Sau khi cảnh sát rời đi, Vương Vĩ biết rằng tội ác của hắn không thể nào giấu giếm được nữa nên đã lên kế hoạch thu dọn đống tro và xương nạn nhân sang một ngôi nhà khác. Tôn Hỷ Trân cũng nhận ra rằng, sau khi hắn hoàn thành xong việc này, chắc chắn cô sẽ khó thoát khỏi cái chết. Chính vì vậy, trong lúc bị hắn khống chế đi theo vận chuyển tro cốt, Tôn Hỷ Trân đã lợi dụng lúc sơ hở, bỏ trốn thành công.

(Ảnh minh họa)

Tôn Hỷ Trân cắm đầu chạy bạt mạng quay trở về nhà mẹ đẻ, nhờ mẹ đưa lên đồn cảnh sát để tố cáo tội ác của Vương Vĩ. May mắn thay, gia đình họ Tôn có người quen biết tại đây nên vụ án đã được họ xem xét một cách nghiêm túc. Tội ác kinh hoàng của Vương Vĩ cuối cùng đã bị phanh phui sau khi cảnh sát kiểm tra và xác nhận được đống tro tàn hắn giấu trong bếp có chứa xương người.

Sau một số cuộc tìm kiếm, mặc dù hơn 50 đôi giày được tìm thấy dưới giường của Vương Vĩ nhưng hắn ta chỉ xác nhận rằng đã giết 17 phụ nữ. Không lâu sau, Vương Vĩ bị kết án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và lập tức thi hành án.

Tôn Hỷ Trân tham gia với tư cách là đồng phạm cũng bị kết án tử hình, sau đó được giảm án xuống chung thân. Cô đã được ra tù vào năm 2016.

(Nguồn: 163)