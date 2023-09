16 idol diễn tốt nhất 2023: "Thánh đơ" bất ngờ được xướng tên, cặp đôi từng bị chê bai nay chiếm ngay top 1

Mới đây, trang tin Star News của Hàn Quốc đã mở một cuộc khảo sát với các chuyên gia trong ngành để chọn ra những diễn viên idol xuất sắc nhất năm nay và được kỳ vọng trong tương lai. Kết quả được đánh giá thông qua cuộc bình chọn từ 31 đại diện của các công ty quản lý và sản xuất giải trí Hàn Quốc. Cuối cùng, 16 thần tượng đã được gọi tên.

Loạt nữ idol được xướng tên

Thành viên SNSD - Lim Yoona đã giành được vị trí đầu bảng với 13 phiếu bầu, được chọn là nữ thần tượng diễn xuất xuất sắc nhất năm nay. Trong những năm trở lại đây, cô gây ấn tượng đậm nét khi ra mắt màn ảnh trong loạt phim như Nhiệm vụ bí mật 1 - 2, Exit, Big mouth,.. . Diễn xuất của nữ idol cũng được cho là ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên việc đứng đầu bảng vẫn gây ra nhiều tranh cãi khi tác phẩm gần nhất của cô - King the land nhận về nhiều lời chê bai về kịch bản, diễn xuất của cô trong tác phẩm này cũng không mấy đặc sắc.

2. IU

Theo sát phía sau Yoona là IU với 11 phiếu bầu. Sau những màn trình diễn đáng chú ý trong My mister, Hotel del luna, Broker - bộ phim giúp IU nhận được nhiều lời khen tại Cannes,... kết quả này được cho là tương đối xứng đáng. Trong năm nay, IU trở lại với bộ phim điện ảnh Dream, đáng tiếc tác phẩm không thành công như mong đợi.

3. Suzy

Suzy đứng ở vị trí thứ 3 với 9 phiếu bầu. Gần đây nhất bộ phim Anna đã củng cố thêm danh tiếng của cô trong làng phim Hàn. Tác phẩm này thậm chí giúp Suzy được vinh danh Nữ chính xuất sắc nhất tại Rồng Xanh truyền hình 2023.

4. Nana

Đứng ở vị trí thứ 4 với 7 phiếu bầu là Nana - người mới có màn trình diễn đầy nhiệt huyết trong bộ phim gây sốt toàn cầu Mask girl. Cựu thành viên After School đang ngày càng tạo được dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất, mở ra tương lai tươi sáng hơn bao giờ hết.

5. Kim Se Jeong

Dễ hiểu khi Kim Se Jeong cũng có mặt trong danh sách này. Cô nhận được 5 phiếu bầu và theo Star News, cô đã được các nhà bình chọn khen ngợi vì diễn xuất rất tự nhiên, gây ấn tượng với người xem bằng khả năng dẫn dắt tác phẩm trong tâm thế vô cùng thoải mái.

6. Eunji (Apink)

4 phiếu là con số là Eunji nhận được từ cuộc bình chọn này, giúp cô đứng ở vị trí thứ 6. Gần đây nhất cô gây chú ý với hai bộ phim là Blind, Work late drink now 2. Diễn xuất tuyệt vời khiến khán giả còn không ngờ Eunji là một idol lấn sân.

7. Bona (WJSN)

Bona là nữ idol trẻ mới lấn sân diễn xuất chưa lâu nhưng đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Xem màn trình diễn của cô ở Tuổi 25, tuổi 21 , khán giả thậm chí còn tưởng Bona là một diễn viên tân binh chứ không phải idol đá sân. Số phiếu bầu mà Bona nhận được là 3 phiếu.

8. Kwon Nara

Cái tên cuối cùng trong danh sách các nữ idol lọt top là Kwon Nara với duy nhất 1 phiếu bầu. Trên thực tế, Nara đã khá lâu không có phim mới nên việc cô vẫn được người trong ngành nhớ tới và nhắc tên cũng khiến khán giả khá bất ngờ.

Loạt nam idol được xướng tên

1. Junho

Tương tự với Yoona, nam chính King the land - Junho cũng đứng đầu BXH với 21/31 phiếu bầu dù vai diễn gần nhất của anh gây tranh cãi. Ngôi sao 2PM ra mắt với vai trò diễn viên với bộ phim Cold eyes vào năm 2013 và ngày càng khẳng định được vị thế thông qua loạt phim như Twenty, Chief Kim, Cổ tay áo màu đỏ,.. .

2. D.O.

11 phiếu bầu là con số mà D.O. nhận được. Vai chính gần đây của anh trong bộ phim đình đám The moon đã giúp anh thể hiện được kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Nhiều khán giả cho rằng, đáng lẽ D.O. phải đứng đầu bảng.

3. Siwan

Đồng hạng với D.O. là Siwan với 11 phiếu bầu. Những năm gần đây, Siwan đã liên tục thử thách bản thân bằng cách tham gia nhiều thể loại phim khác nhau. Từ các vai diễn trong The attorney đến Incomplete life, Siwan đã thể hiện được chiều sâu của mình trong vai trò một diễn viên. Đáng chú ý, anh trở thành thần tượng đầu tiên vinh danh tại Cannes với các bộ phim như Bad guy's world và Emergency statement.

4. Cha Eun Woo

Sở hữu 4 phiếu bầu, Cha Eun Woo là cái tên gây tranh cãi nhất trong danh sách bởi từ trước đến nay, anh vẫn nổi tiếng là "không biết diễn". Tuy có nhiều tiến bộ trong tác phẩm gần đây là Island nhưng thứ hạng này vẫn bị cho là không xứng đáng.

5. Park Hyung Sik

Park Hyung Sik vốn là nam thần tượng được đánh giá cao khi quyết định lấn sân diễn xuất. Những tác phẩm như Cô nàng mạnh mẽ, Happiness, Thanh trâm hành bản Hàn, ... đã giúp Park Hyung Sik khẳng định vị thế trong làng phim Hàn. Anh nhận được 2 phiếu bầu trong cuộc bình chọn này.

6. Rowoon

Hai phiếu bầu cũng là con số mà Rowoon nhận được. Thành viên nổi bật của SF9 đã thành công chinh phục khán giả kể từ bộ phim Extraordinary you . Hiện tại anh đang đóng chính trong tác phẩm Destined with you .

7. Hwang Minhyun (NU'EST)

Trong năm 2023, Hwang Minhyun liên tục trở lại ở hai bộ phim là Hoàn hồn 2 và Đừng nói dối em . Tuy nhiên diễn xuất của anh vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

8. Ok Taecyeon (2PM)

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Taecyeon, anh nhận một phiếu bầu tương tự Hwang Minhyun. Vốn dĩ Taecyeon đã thành công với vai trò diễn viên từ lâu. Đáng tiếc dự án mới nhất của anh trong năm nay là Hearbeat lại không được đánh giá cao.

Nguồn: Koreaboo