1,5 triệu người chờ xem phim công sở của Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân, nhà gái khóc quá đỉnh, vừa xinh lại còn diễn giỏi

Bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám do Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân đóng chính hiện đã xác nhận sẽ lên sóng từ ngày 26/4. Trước ngày ra mắt, ekip sản xuất liên tục cập nhật những hình ảnh liên quan đến cặp đôi vai chính Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 1,5 triệu người đặt lịch xem trước phim Xin gọi tôi là tổng giám trên Youku. Đây là thành tích khá bất ngờ, giúp cho sức nóng của Xin gọi tôi là tổng giám ngày càng tăng cao.

Ở 1 diễn biến khác, netizen liên tục chia sẻ đoạn clip hậu trường Đàm Tùng Vận diễn cảnh đang nói chuyện điện thoại thì bật khóc. Đàm Tùng Vận sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, vậy nên dù đã 30 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn trông trẻ trung như thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Cảnh nghe điện thoại rồi khóc của Đàm Tùng Vận trong phim.

Về phần diễn xuất, Đàm Tùng Vận cũng được khen diễn tốt, khóc cười đều tròn trịa. Tuy không sở hữu nhan sắc rực rỡ như các đồng nghiệp khác nhưng nói về diễn xuất thì Đàm Tùng Vận chẳng phải dạng vừa đâu. Trước đây, lúc đóng Cẩm tâm tựa ngọc, Đàm Tùng Vận cũng được ngợi khen là có diễn xuất ổn định.

Với Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Đàm Tùng Vận năm nay đã 30 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

Hiện tại, bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám đã được cấp phép phát sóng và dự kiến ra mắt trong thời gian sớm nhất. Nguồn tin trên mạng xã hội cho biết, có thể trong tháng 4 này, Xin gọi tôi là tổng giám sẽ chính thức lên sóng.

https://afamily.vn/15-trieu-nguoi-cho-xem-phim-cong-so-cua-dam-tung-van-lam-canh-tan-nha-gai-khoc-qua-dinh-vua-xinh-lai-con-dien-gioi-20220424102747368.chn