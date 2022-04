15 LỜI KHUYÊN đắt giá dành cho phụ nữ, hạnh phúc hay không là do cách bạn có thể tìm thấy chính mình trong những điều này!

Nhiều người cho rằng phụ nữ lúc nào cũng nằm trong thế yếu, chịu đau khổ hơn trong tình yêu và những mối quan hệ khác. Thế nhưng đau khổ hay không còn phụ thuộc và cách nhìn nhận của mỗi người. Bởi lẽ, nếu đổi góc nhìn thành đàn ông, thì họ sẽ cho rằng mình mới là người chịu nhiều tổn thương hơn.

Phụ nữ có tư tưởng này, hoặc là chịu quá nhiều khổ đau, hoặc là còn quá đặt nặng vấn đề "bản thân là con gái" trong tư tưởng.

Nếu bạn còn mông lung và lạc lối trên con đường tìm thấy cái tôi của chính mình, hãy chiêm nghiệm 15 lời khuyên lẫn sự thật sau đây:

1. Trưởng thành không liên quan quá nhiều đến tuổi tác, quan trọng là trải nghiệm và tư tưởng chín chắn trong đầu. Đừng bao giờ lấy tuổi tác tự làm hòn đá cản chân mình.

2. Người không trả lời tin nhắn của bạn quá 24 giờ, có thể bận thật sự, nhưng hết 99% là không yêu bạn. Đừng tìm kiếm lý do cho đối phương; đi vệ sinh, uống nước, ăn cơm,... cũng có thể phản hồi tin nhắn dễ dàng. Hãy nhận thức được điều này để dứt khoát hơn!

3. Đàn ông con trai tính toán từng đồng từng cắc với phụ nữ thì chưa chắc bủn xỉn trên phương diện vật chất, nhưng chắc chắn anh ta rất ích kỷ.

4. Thuận theo lời và không có chủ kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thuận theo lời tức là chỉ cần lời bạn nói không phạm vào nguyên tắc thì tôi nghe bạn. Còn không có chủ kiến chính là chỉ cần bạn nói thì tôi đều nghe theo.

5. Không có cái gì gọi là ai rời xa ai. Cũng đừng bao giờ đòi hỏi đối phương phải hứa hẹn điều gì. Cho dù họ có hứa, nhưng chỉ cần nghe vậy là được, đừng chấp nhất xem đó là thật rồi rước đau khổ về mình.

6. Dùng 7 phần con tim yêu bản thân, chỉ yêu người khác 3 phần, đừng yêu đến mức mất luôn cái tôi của chính mình, để rồi đau khổ cũng chỉ là bạn.

7. Chữ “thương” rất nặng! Đừng bao giờ thốt ra từ này một cách dễ dàng. Sớm cho đối phương cảm nhận được sự phụ thuộc “không thể rời xa” chỉ khiến bản thân rơi vào thế yếu và gánh chịu tổn thương nhiều nhất mà thôi.

8. Nhất định phải độc lập. Độc lập cả trên tinh thần và vật chất. Cố đừng ỷ lại vào bất kỳ ai, và đừng xem sự ỷ lại là trách nhiệm mà người kia phải bỏ ra cho mình.

9. Viễn cảnh mà đối phương vẽ ra thật sự hào nhoáng, nhưng chỉ nghe vậy thôi chứ đừng tin. Tất cả hãy lấy hành động và kết quả làm chuẩn. Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng nên được áp dụng nguyên tắc này.

10. Bất kể ở lứa tuổi nào, phụ nữ cần phải có “túi tiền” riêng cho mình. Không cần phải quá nhiều, nhưng nhất định phải có. Mình thích gì thì tự mua lấy, đừng lấy đặc quyền là con gái hay người yêu để yêu cầu bất kỳ ai chi tiền cho bản thân. Sống tự lập và tự chủ, tự tạo dựng nhân cách và thế giới cho riêng mình.

11. Sống trên đời phải tìm được chuyện khiến bản thân vui vẻ. Làm những gì mình thích mới là hạnh phúc. Cho dù là trang điểm hay mua sắm cũng không thành vấn đề, chỉ cần bản thân đủ năng lực kiếm tiền để tự mình chi trả cho những phí tổn đó là được. Đừng ngóng chờ niềm vui từ bất kỳ ai, bất kể là bố mẹ, người yêu hay bạn bè.

12. Tri thức và sự chín chắn trong tâm hồn mới tạo nên khí chất thật sự của phụ nữ. Tri thức có thể thay đổi vận mệnh, vừa tu dưỡng nội hàm vừa tạo nên sức hấp dẫn toát ra từ tận sâu bên trong tâm hồn.

13. So sánh là một sự sai lầm trong cuộc đời này. So sánh người yêu của mình với người khác, so sánh con mình với con nhà người ta,... mọi cái đều trở nên khập khiễng vì không ai giống ai, mỗi người đều có thế mạnh và cuộc sống riêng. So sánh sẽ khiến mối quan hệ tan vỡ, mất tình mất bạn.

14. Đừng bao giờ lấy lý do “bản thân là con gái/phụ nữ” để cân đo đong đếm và hành xử. Vì tôi là con gái nên được quyền làm điều này, vì tôi là phụ nữ nên anh phải nhường tôi,... Những điều này khiến bản thân trở nên vô giá trị, chỉ biết sử dụng đặc quyền là thế yếu trong xã hội để lấp liếm cho sự vô năng của mình.

15. Tự tin là cốt lõi để phụ nữ sống hạnh phúc và tìm thấy giá trị. Bất kể thua kém nhan sắc hay kinh tế, bạn phải biết cách sống thật tự tin, cố gắng tìm thấy điểm mạnh của bản thân để tự hào. Cho dù kém sắc đến đâu, nhưng trong lòng tràn đầy tự tin thì cuộc sống cũng tươi đẹp và đầy hoa thơm.

(Nguồn: Zhihu)

