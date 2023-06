15 học sinh Việt Nam được trao học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học

Chương trình do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức với sự tham dự của Đại sứ quán New Zealand, các cơ quan thông tấn báo chí, gia đình học sinh đạt học bổng và các khách mời là các gương mặt từng đạt học bổng NZSS 2019, cũng như các phụ huynh đã và đang cho con du học bậc trung học tại New Zealand.

NZSS là sáng kiến của ENZ dành riêng cho học sinh Việt Nam, được triển khai từ năm 2019. Chương trình được tái khởi động vào đầu năm nay, nhằm khuyến khích các học sinh Việt Nam tài năng thể hiện đam mê và năng lực để đạt học bổng danh giá – một bước đệm quan trọng để khám phá nền giáo dục chất lượng thuộc top đầu thế giới của New Zealand. Được tuyển chọn từ rất nhiều hồ sơ ứng tuyển chất lượng, 15 học sinh nhận học bổng năm nay đã có được thành tích đáng tự hào, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục tri thức sắp tới.

Gia đình của các em học sinh nhận học bổng có mặt tại sự kiện

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson, phát biểu khai mạc tại sự kiện. Chúc mừng các học sinh được trao học bổng, bà cho biết: "Việc chương trình học bổng NZSS 2023 được tái khởi động và nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh, học sinh Việt Nam là dấu hiệu lạc quan cho thấy mối liên kết giữa New Zealand - Việt Nam ngày càng bền chặt, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Chương trình không chỉ mở ra cơ hội trải nghiệm nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho các học sinh tài năng của Việt Nam mà còn mang đến những góc nhìn và tư duy mới cho học sinh New Zealand khi được học tập cùng với bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng trải nghiệm học tập tại New Zealand sẽ trang bị cho học sinh Việt Nam những phẩm chất cần thiết để thích ứng và làm chủ tương lai với góc nhìn toàn cầu".



Bà Tredene Dobson phát biểu tại chương trình.

Để giúp các học sinh NZSS 2023 chuẩn bị tốt nhất cho hành trình du học sắp tới tại New Zealand, phần 2 của chương trình là các phiên giao lưu và chia sẻ của đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ), các học sinh đạt học bổng NZSS 2019, và những phụ huynh có con đang du học tại New Zealand



Sự thành công của cựu học sinh nhận học bổng NZSS là minh chứng cho những nỗ lực của chương trình trong việc mang đến trải nghiệm học tập chất lượng, tạo đà cho học sinh phát triển toàn diện, vượt qua mọi giới hạn và nỗ lực hết mình để phát huy thế mạnh. Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Bảo Vân và Trần Gia Huy là ba học sinh đã nhận được học bổng NZSS 2019 và hiện đang tiếp tục theo học tại các trường đại học tại New Zealand. Việt Anh giành giải thưởng tiêu biểu của trường trung học, và đạt học bổng vào khoa Nha tại Đại học Otago, Gia Huy được 4 trường đại học New Zealand cấp học bổng, và giờ đang là sinh viên ngành Environmental Science của Đại học Canterbury, Bảo Vân cũng được Đại học Otago trao học bổng và hiện đang theo học ngành Công nghệ Thực phẩm.



Chương trình còn có sự góp mặt của đại diện phụ huynh đã và đang cho con du học tại New Zeland. Họ đã mang đến những kinh nghiệm then chốt để cha mẹ có thể chuẩn bị và chăm sóc các con trong quá trình học tập tại nước ngoài. Theo đó, phụ huynh cần dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng con, thấu hiểu tâm tư và đồng cảm với con như một người bạn, đồng thời phải tự cập nhập thông tin để hỗ trợ định hướng cho con khi cần, và tiếp thêm động lực cho con. Từ đây, học sinh sẽ có nền tảng vững chắc để hoàn thành chương trình học cũng như tự tin chọn lựa con đường phát triển phù hợp với năng lực và sở thích của mình.