15 dấu hiệu cho thấy con bạn là đứa trẻ dễ chạm tới thành công và giàu có trong tương lai

1. Không phàn nàn, không đổ lỗi

Những đứa trẻ có chỉ số EQ cao thường không hay phàn nàn hoặc đổ lỗi cho người khác. Thay vào đó, chúng sẽ dành thời gian để giải quyết những khó khăn đó. Điều này không có nghĩa trẻ không biết những điều tiêu cực, chỉ là không muốn bản thân lún sâu vào nó làm ảnh hưởng đến những công việc khác.

2. Tận hưởng việc học

Marion Spengler - nhà khoa học đến từ ĐH Tübingen (Đức) đã thực hiện một nghiên cứu trên hơn 346.000 học sinh trung học bắt đầu từ những năm 1960. Kết quả cho thấy, những đứa trẻ có mục tiêu và đam mê với trường học dường như có xu hướng thành công hơn trong cuộc sống sau này.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các hành vi và thái độ khi còn đi học sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp sau này," - Spengler cho biết. Theo đó thì những người thích đi học khi lớn lên cũng có thu nhập cao hơn hẳn.



3. Bao dung

Những trẻ có tính bao dung thường không để bụng những tiểu tiết nhỏ nhặt và cũng sẵn sàng tha thứ cho mọi người.

4. Khả năng đọc và viết rất tốt

Dù không có ý định theo ngành văn học viết lách, thì những kỹ năng thu được từ quá trình đọc và viết cũng giúp ích rất nhiều trong công việc sau này. Theo nghiên cứu của Spengler, những đứa trẻ ít gặp vấn đề khi đọc và viết thường nhận được công việc tốt, được đánh giá cao với mức lương cao hơn so với bình thường.

5. Giỏi kết nối và giao lưu

Trẻ có EQ cao rất giỏi trong giao tiếp và kết nối với người khác. Có thể dễ dàng nhận ra những đứa trẻ như thế bởi chúng có xu hướng luôn tươi cười và thu hút người khác. Sự ấm áp, cởi mở của những đứa trẻ này sẽ khiến chúng được tin tưởng, yêu quý hơn.

Trẻ có EQ cao rất giỏi trong giao tiếp và kết nối với người khác. (Ảnh minh họa)

6. Tinh thần tự chịu trách nhiệm cao

Những đứa trẻ thích đi học, thường xuyên hoàn thành bài tập đúng thời hạn, và sẵn sàng làm hết sức mình dù không được yêu cầu cũng rất dễ thành công. Đây là dấu hiệu cho thấy động lực làm việc của bản thân tỏ ra vượt trội, mà điều này thì nhiều người trưởng thành cũng không hề có.

7. Thích khen ngợi người khác

Những trẻ có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, thấu cảm được tâm trạng của người khác, lạc quan, giao thiệp tốt nên sẽ được nhiều người quý mến. Đặc biệt là trẻ biết khen ngợi người khác một cách chân thành. Những đứa trẻ này luôn nhận ra ưu điểm của người khác để học hỏi.

8. Có ý thức làm việc nhà

"Nếu trẻ không chịu rửa bát, lau nhà... nghĩa là có người khác đang làm hộ chúng," - trích lời Julie Lythcott-Haims, tác giả cuốn sách ăn khách "How to Raise an Adult" (Tạm dịch: Làm sao để con trưởng thành). Bởi vậy chúng sẽ không biết được rằng công việc cần phải được hoàn thành, và mỗi người cần có sự đóng góp cho tập thể." Hay nói cách khác, làm việc nhà là bài học đầu tiên của tinh thần trách nhiệm, và trẻ đã vô tình bỏ qua.

Theo Lythcott-Haims, một đứa trẻ tự nguyện làm việc nhà chính là đặc tính cho thấy khả năng thành công trong tương lai là cực cao.

Làm việc nhà là bài học đầu tiên của tinh thần trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

9. Luôn có tâm trạng tốt

Những đứa trẻ luôn lạc quan và giữ tâm trạng tốt mỗi ngày sau này khi lớn lên cũng dễ thành công hơn trong cuộc sống. Mỗi sáng khi thức dậy, trẻ sẽ luôn nở một nụ cười lạc quan rồi tự động viên bản thân mình: Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời và sẽ có thêm những người bạn tuyệt vời khác.

10. Giỏi toán

Theo phân tích của nghiên cứu năm 2007 trên 35.000 trẻ tại Mỹ, Canada và Anh Quốc, thì việc một đứa trẻ có khả năng học toán nhanh và giỏi là dấu hiệu cho thấy chúng dễ thành công trong tương lai.

Điều này không có nghĩa rằng bạn nên ép con mình cày toán. Mỗi người có thế mạnh khác nhau, nên nếu ép phải giỏi ở lĩnh vực mình không muốn thì chẳng có tác dụng gì.

11. Luôn biết lắng nghe người khác

Một đứa trẻ nếu luôn biết lắng nghe người khác nói rồi tìm ra bài học cho mình sau mỗi buổi trò chuyện chắc chắn có nhiều khả năng thành công. Đối với trẻ em, biết lắng nghe có nghĩa là học cách giao lưu bằng tâm hồn. Bởi biết lắng nghe mới có thể cảm nhận được sự thân thiết của đối phương, kéo gần khoảng cách giữa hai bên.

12. Kiên định

Đặc tính chung của trẻ em là chóng chán. Nhưng nếu một đứa trẻ có xu hướng cố gắng hoàn thành mục tiêu mình đặt ra mà không để bất kỳ thứ gì khác chen vào, đó là dấu hiệu cho thấy một người thành công.

13. Có tinh thần trách nhiệm cao

Tự lập và thích nghi trong mọi hoàn cảnh, luôn chịu trách nhiệm với việc mình làm là một trong những khả năng cực kỳ quan trọng của trẻ có chỉ số EQ cao. Những đứa trẻ này khi đối mặt khó khăn không bao giờ trốn tránh trách nhiệm mà sẵn sàng đương đầu để tìm cách giải quyết.

14. Tiến bộ mỗi ngày

Trẻ có chỉ số EQ cao tiến bộ theo từng ngày. Những đứa trẻ này thường nói được là làm được, không nói suông bao giờ. Đối với mọi vấn đề, trẻ đều có cách giải quyết, vì thế ở hoàn cảnh nào chúng cũng tìm ra hướng đi phù hợp nhất.

15. An ủi người khác

Nội tâm của một đứa trẻ thường yếu đuối cần sự an ủi vỗ về của người lớn, nhưng trẻ có EQ cao thường hay chủ động vỗ về an ủi người khác. Những đứa trẻ như vậy rất hiểu chuyện, biết lo lắng, biết suy nghĩ thay người khác.

