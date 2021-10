13 triệu người ngỡ ngàng khi phát hiện serum The Ordinary là phẳng nếp nhăn thần kỳ như Botox

Botox vẫn được xem là liệu pháp phẫu thuật thần kỳ giúp làm mờ nếp nhăn, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa rõ rệt và nhanh chóng. Tuy nhiên, mới đây nàng hot TikToker Sarah Palmyra đã khiến dân tình "ngỡ ngàng, bật ngửa" khi phát hiện chẳng cần đi tiêm botox cầu kỳ, serum The Ordinary cũng có công dụng là phẳng nếp nhăn thần kỳ, mang đến làn da căng mướt đáng kinh ngạc.



Theo đó, Sarah Palmyra đã đăng tải một đoạn clip ngắn trên TikTok chia sẻ về việc làn da của cô được cải thiện sau khi sử dụng 2 lọ serum của The Ordinary.

Sau 4 tuần sử dụng combo này, nếp nhăn vùng trán của cô đã được cải thiện rõ rệt. Nếp nhăn được là phẳng, hiệu quả nhìn thấy được bằng mắt thường. Clip này của cô đã nhanh chóng thu về gần 13 triệu lượt xem, hơn 80k lượt yêu thích và vô vàn bình luận.

Nếp nhăn vùng trán của Sarah Palmyra đã giảm thiểu đáng kể sau 4 tuần sử dụng 2 lọ serum trên

Kể cả khi cô nhíu mày thì nếp nhăn cũng không còn lộ rõ như trước

Hai lọ serum thần kỳ mà Sarah Palmyra sử dụng đó là The Ordinary Argireline Solution 10% và The Ordinary Matrixyl 10% + HA. Theo cô chia sẻ: "Acetyl Hexapeptide trong The Ordinary Argireline Solution 10% là một loại peptide có tác dụng kết nối các cơ thần kinh, ngăn chặn chuyển động của cơ bắp gây ra nếp nhăn". Chính vì thế, Sarah Palmyra đã kết hợp sử dụng combo 2 lọ serum này để dưỡng da, dưỡng ẩm và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa.

Cô đã sử dụng kết hợp The Ordinary Argireline Solution 10% và The Ordinary Matrixyl 10% + HA

Vậy bác sĩ nói sao?

Đoạn clip của Sarah Palmyra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia da liễu. Bác sỹ Mark Storm cũng hoàn toàn đồng tình với sự kết hợp sáng tạo của Sarah Palmyra: "Argireline cũng giuppsng như một loại protein có trong botox – SNAP 25, thứ giúp botox làm yếu các cơ và xóa tan nếp nhăn. Ngoài ra Matrixyl còn giúp kích thích sản sinh collagen, giữ da mềm mại và mịn màng".

Tuy nhiên, bác sỹ Storm cũng nói thêm rằng, nếu như botox ngấm vào cơ thể và giữ hiệu quả lâu dài thì serum bôi ngoài da không thấm đủ sâu để mang lại hiệu quả lâu dài. Nói cách khác, combo trên chỉ có thể giúp da trông trẻ trung hơn trong 1 thời gian ngắn mà thôi. Nhưng dù sao đây cũng là phương pháp skincare đơn giản, thú vị giúp bạn trông trẻ trung hơn.

Bạn có thể tìm mua 2 sản phẩm trên tại 1 số địa chỉ dưới đây:

The Ordinary Argireline Solution 10%

Nơi mua gợi ý: A Little London, Boshop Giá khoảng: 300k