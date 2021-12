13 đôi nam nữ bật nhạc công suất lớn, mở tiệc ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch

Ngày 3/12, thông tin từ Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 26 đối tượng tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 cơ sở karaoke bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện và lệnh cấm tập trung đông người, cấm hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 28/11, tổ công tác Công an huyện Hải Hà làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra bất ngờ cơ sở kinh doanh Karaoke Quân Ngọc, thuộc Khu Đại Điền Nam, thị trấn Quảng Hà do Hoàng Quốc Quân (SN 1986) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, phát hiện 2 phòng hát đang hoạt động với tổng số 26 đối tượng (13 nam và 13 nữ) đang tổ chức nghe nhạc công suất lớn.

26 đối tượng tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 cơ sở karaoke vừa bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy, kết quả xét nghiệm 18/26 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy.

Tại phòng hát thứ nhất, các đối tượng Nguyễn Đình Quân (SN 1992, trú tại Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An), Lê Công Lực (SN 1995, trú tại: Quang Phong, Thái Hoà, Nghệ An), Vũ Sỹ Đức (SN 1997, trú tại: Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình), Hà Anh Trường (SN 1998, trú tại: Diễm My, Diễn Châu, Nghệ An) khai nhận đều là công nhân KCN Texhong Hải Hà.

Sau khi ăn uống các đối tượng đã bàn bạc với nhau, góp tiền mua 4 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) để tổ chức cho 5 người bạn và 8 nhân viên quán hát sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng hát thứ 2, các đối tượng Dường Phúc Chăn (SN 2003), Chíu A Ửng (SN 2001), Dường A Sám (SN 1993), cùng trú tại xã Đường Hoa, Hải Hà, Quảng Ninh khai nhận đã bàn bạc mua 2 túi ma túy Ketamin và 3 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) rồi cùng với Nguyễn Văn Thành (SN 1993, trú tại xã Đường Hoa) tổ chức cho bạn bè và nhân viên quán hát sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an huyện Hải Hà đã ra Quyết định tạm giữ hình sự và thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đối với 8 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Quân, Lê Công Lực, Vũ Sỹ Đức, Hà Anh Trường và Dường Phúc Chăn, Chíu A Ửng, Nguyễn Văn Thành, Dường A Sám để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Đối với 10 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và gửi thông báo về địa phương để phối hợp quản lý. Đồng thời, lập hồ sơ xem xét xử lý chủ cơ sở Karaoke Quân Ngọc theo quy định, chỉ đạo Công an thị trấn Quảng Hà tham mưu UBND thị trấn lập hồ sơ xử lý hành chính 18 trường hợp với tổng số tiền 37 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh.