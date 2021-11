12 vị Hoàng đế nhà Thanh và những cái nhất: Đa số đều có nét riêng khiến hậu thế thán phục chỉ trừ một vài người

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Hoa. Suốt gần 300 tồn tại, nhà Thanh có tổng cộng 12 vị hoàng đế. Dĩ nhiên, mỗi hoàng đế này lại có những điểm đặc biệt được sử sách ghi chép lại.

Hoàng đế có năng lực chiến đấu mạnh nhất: Thanh Thánh Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích

Không ngoa khi nói rằng, nếu Nỗ Nhĩ Cáp Xích không tồn tại thì triều Thanh đã chẳng có cơ hội ghi tên trong lịch sử. Từ một đội quân cỏn con ban đầu chỉ có hơn chục người, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm chốn sa trường, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã xông pha ra trận, liên tục giành thắng lợi để mở rộng bờ cõi.

Năm 1616, ông lên ngôi Đại Hãn và thành lập Hậu Kim rồi lại tiếp tục hành trình khởi binh diệt nhà Minh. Trên thực tế, không riêng gì Trung Hoa mà tài năng quân sự của ông còn được cả thế giới công nhận, bằng chứng là những trận đánh kinh điển và dày dặn kinh nghiệm của ông vẫn được hậu thế nhắc nhiều cho đến tận hôm nay.

Hoàng đế tài ba nhất: Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực

Xưa có câu, hổ phụ sinh hổ tử, câu này quả nhiên rất đúng với Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực là con trai thứ tám của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, được mệnh danh là thiếu niên văn võ song toàn. Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua đời, bằng bản lĩnh và sự thông tuệ của mình, Hoàng Thái Cực đã vượt qua các anh em cùng cha khác mẹ khác để lên ngôi Đại Hãn, nối tiếp hành trình chinh phạt và củng cố lãnh thổ của cha mình.

Năm 1636, Hoàng Thái Cực xưng đế, đổi quốc hiệu từ Đại Kim thành Đại Thanh và cũng kể từ đây, triều đình nhà Thanh chính thức được thành lập. Trong những năm tháng trị vì, ông được đánh giá là một vị vua lỗi lạc và đủ bản lĩnh để thực hiện tham vọng của bản thân cũng như toàn tộc người Mãn Châu.

Hoàng đế si tình nhất: Thanh Thế Tổ Phúc Lâm (Thuận Trị)

Bàn về vị hoàng đế si tình nhất lịch sử nhà Thanh hẳn chẳng ai có thể đọ lại Thuận Trị. Chuyện tình lâm li bi đát giữa ông và Đổng Ngạc phi đã trở thành đề tài lưu danh muôn thuở và là chủ đề ăn khách trong rất nhiều bộ phim cũng như tiểu thuyết.

Đổng Ngạc phi nhờ sự sủng ái của ông mà đi từ hàng phi lên hoàng quý phi, tốc độ tấn phong được xếp vào hàng nhanh hiếm có trong lịch sử. Đáng tiếc, Đổng Ngạc phi lại hồng nhan bạc mệnh, qua đời khi chỉ mới hơn 20 tuổi. Cái chết của bà là một trong những nguyên nhân khiến Thuận Trị qua đời sớm do đau thương quá độ nên suy giảm sức khỏe.

Hoàng đế trị vì lâu nhất: Thanh Thánh Tổ Huyền Diệp (Khang Hi)

Khang Hi đế tại vị đến hơn 60 năm và là hoàng đế ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Trung Hoa cũng như là một trong những hoàng đế có thời gian cai trị lâu nhất thế giới. Khang Hi chính là người mở ra thời kì "Khang Càn thịnh thế", ông đăng cơ năm 8 tuổi, 69 tuổi băng hà và được hậu thế xưng tụng là "Khang Hi đại đế". Hai chữ "đại đế" vô cùng đặc biệt này đủ để minh chứng vị thế của ông trong lịch sử nhà Thanh.

Hoàng đế lao lực nhất: Thanh Thế Tông Dận Chân (Ung Chính)

Cư dân mạng Trung Quốc thường hay đùa rằng, nếu tổ chức cuộc thi "Chiến sĩ thi đua" cho các hoàng đế Trung Hoa thì chắc chắn Ung Chính sẽ giành giải nhất. Trong 13 năm tại vị, mỗi ngày ông đều rời giường từ 4 giờ sáng, chăm chỉ làm việc đến tận khuya, cả năm chỉ nghỉ ngơi được một vài ngày. Tốc độ phê tấu chương của ông được xem là hiếm có khó tìm trong lịch sử khi ông không chỉ đọc tấu chương kĩ càng mà còn phê rất chi tiết, cẩn thận. Không ít người cho rằng vì lao lực quá độ nên Ung Chính mới đột quỵ mà chết.

Hoàng đế sống thọ nhất: Thanh Cao Tông Hoằng Lịch (Càn Long)

Có thể nói Càn Long là vị vua may mắn nhất trong suốt lịch sử nhà Thanh. Ông được kế thừa ngôi vị trong an bình, sống vào thời kì đỉnh cao cả về vật chất lẫn quyền lực. Trong thời gian trị vì, triều đại của ông khá êm ấm, không gặp quá nhiều bất trắc, bản thân Càn Long lại khỏe mạnh, không gặp tai ương hay bệnh tật. Nói cách khác, Càn Long được sinh ra đúng thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa và hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhất trong cả thảy 12 hoàng đế. Chẳng thế mà ông sống đến gần 90 tuổi mới qua đời, trở thành hoàng đế thọ nhất trong lịch sử nhà Thanh.

Hoàng đế tầm thường nhất: Thanh Nhân Tông Ngung Diễm (Gia Khánh)

Trái ngược với vua cha Càn Long, Gia Khánh đế lại là hoàng đế tầm thường đến mức khó tin trong lịch sử nhà Thanh. Ông không có tài mưu lược, lại chẳng sáng dạ bằng các hoàng đế tiền nhiệm, suốt cả thời gian trị vì điều duy nhất mà ông làm được để lưu danh là trừng trị tên tham quan Hòa Thân.

Trong thời gian ông chấp chính, nhà Thanh dần có dấu hiệu đi xuống, vì bản lĩnh chính trị của ông không đủ cũng có mà vì nhiều nguyên nhân khách quan khác như mâu thuẫn xã hội, thuốc phiện xâm nhập cũng có. Nếu Khang Hi là người mở ra "Khang Càn thịnh thế" thì Gia Khánh cũng là người nổi danh với việc bắt đầu giai đoạn "Gia Đạo trung suy".

Hoàng đế keo kiệt nhất: Thanh Tuyên Tông Mân Ninh (Đạo Quang)

Đạo Quang đế ghi danh lịch sử khi không chỉ là hoàng đế keo kiệt nhất nhà Thanh mà có thể nói là trong cả lịch sử Trung Quốc. Nổi tiếng nhất là việc ông chỉ cho phép trên bàn cơm có 4 món ăn, lại còn chủ yếu phải là món chay. Nhiều người đùa rằng nhìn tranh vẽ thôi cũng đủ thấy ngày xưa Đạo Quang đã ép bản thân sống kham khổ đến thế nào vì ông trông quá gầy yếu.

Hoàng đế xui xẻo nhất: Thanh Văn Tông Dịch Trữ (Hàm Phong)

Trên thực tế Hàm Phong đế luôn rất nỗ lực để vực dậy Đại Thanh. Ông siêng năng làm việc chính trị, luôn cố gắng chấn chỉnh kỉ cương nhưng đáng tiếc, thời điểm ông trị vì là khi Trung Hoa vướng giặc ngoài lẫn giặc trong, Hàm Phong đành lực bất tòng tâm nhìn lãnh thổ bị xâm phạm. Nhưng xui xẻo nhất là việc ông chỉ có một đứa con trai duy nhất, mà mẹ của đứa con trai ấy lại chính là Từ Hi thái hậu nổi danh lừng lẫy sau này.

Hoàng đế có tuổi thọ ngắn nhất: Thanh Mục Tông Tải Thuần (Đồng Trị)

Dù làm vua đến hơn 10 năm nhưng Đồng Trị lại là hoàng đế đoản mệnh nhất lịch sử nhà Thanh, ông chết khi chưa đầy 20 tuổi. Trong thời gian ngồi trên ngai vàng, thực quyền đều ở trong tay Lưỡng cung Thái hậu và Hòa Cung Thân vương Dịch Hân.

Hoàng đế thảm hại nhất: Thanh Đức Tông Tải Điềm (Quang Tự)

Nếu xếp hạng độ thê thảm nhất của các hoàng đế nhà Thanh thì Quang Tự hẳn phải đứng vị trí đầu tiên không ai có thể tranh được. Cả đời ông sống như "bóng ma" bên cạnh Từ Hi, tuy mang tiếng là vua nhưng chẳng khác gì bù nhìn bị Từ Hi khống chế. Không chỉ vậy, ông còn trở thành hoàng đế duy nhất của nhà Thanh bị hạ độc cho chết bất đắc kì tử khi chỉ mới 38 tuổi.

Trên thực tế, Quang Tự đế không hề bất tài, thậm chí Từ Hi cũng có phần thương yêu ông. Nhưng lâu dần, đam mê quyền lực và tính lộng quyền đã khiến Từ Hi kiềm hãm Quang Tự, khiến ông mất đi thực quyền, ngôi hoàng đế chỉ là hư vinh.

Hoàng đế "nhạt nhòa" của nhà Thanh: Tuyên Thống Hoàng đế Phổ Nghi

Cả đời Phổ Nghi không để lại dấu ấn gì ngoài việc lưu danh là hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa cũng như nhà Thanh. Sau khi bị bắt và giam giữ, ông được thả tự do và sống tại Bắc Kinh như một thường dân cho đến khi qua đời vào năm 61 tuổi.

