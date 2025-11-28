12 con giáp KHÔNG NÊN học ngành gì: Ai không nên học kế toán, hành chính, ai cần tránh xa những ngành cần giao tiếp, cởi mở?

1. Tuổi Tý (Chuột)

Tý thông minh, nhanh nhẹn, thích ứng tốt nhưng lại khá lo lắng và hay đa nghi. Ngành không nên học: Các ngành cần sự kiên nhẫn lâu dài như ngành nghiên cứu khoa học cơ bản, khảo cổ học, địa chất. Tý thường mất kiên nhẫn với những công việc kéo dài, chậm tiến độ.

2. Tuổi Sửu (Trâu)

Sửu chăm chỉ, kiên định, chịu khó nhưng hơi bảo thủ. Ngành không nên học: Ngành thời trang, nghệ thuật sáng tạo, vì cần đổi mới liên tục, trong khi Sửu thích theo quy tắc và thói quen cố định.

3. Tuổi Dần (Hổ)

Dần dũng cảm, thích mạo hiểm, quyết đoán nhưng đôi khi hấp tấp. Ngành không nên học: Ngành kế toán, kiểm toán, hành chính, những ngành yêu cầu tỉ mỉ, chi tiết, công việc lặp đi lặp lại sẽ khiến Dần cảm thấy nhàm chán và áp lực.

4. Tuổi Mão (Mèo)

Mão hiền lành, khéo léo, giỏi giao tiếp nhưng đôi khi thiếu quyết đoán. Ngành không nên học: Ngành quân đội, công an hoặc quản lý cấp cao, cần sự quyết đoán và cứng rắn, Mão dễ bị stress khi phải chịu áp lực lớn.

5. Tuổi Thìn (Rồng)

Thìn tự tin, sáng tạo, thích lãnh đạo nhưng đôi khi tự cao. Ngành không nên học: Ngành thủ công, chế biến nông sản, công việc lặp đi lặp lại – Thìn cần thử thách và cơ hội thể hiện bản thân, công việc nhàm chán sẽ khiến họ chán nản.

6. Tuổi Tỵ (Rắn)

Tỵ khôn ngoan, sâu sắc, thích tìm hiểu nhưng có xu hướng nghi ngờ người khác. Ngành không nên học: Ngành bán hàng trực tiếp hoặc marketing năng động – vì cần giao tiếp cởi mở, thuyết phục nhiều người, trong khi Tỵ hay dè dặt và ít thích ứng tình huống bất ngờ.

7. Tuổi Ngọ (Ngựa)

Ngọ năng động, yêu tự do, thích phiêu lưu nhưng khó tập trung lâu. Ngành không nên học: Ngành nghiên cứu lý thuyết hoặc thư viện – công việc cần sự tĩnh lặng, kiên nhẫn và lặp đi lặp lại sẽ khiến Ngọ mệt mỏi và chán nản.

8. Tuổi Mùi (Dê)

Mùi mềm mỏng, sáng tạo, giàu cảm xúc nhưng dễ do dự. Ngành không nên học: Ngành quản lý dự án, lãnh đạo cấp cao – cần quyết đoán và áp lực, Mùi thường thiếu sự cứng rắn để xử lý các tình huống căng thẳng.

9. Tuổi Thân (Khỉ)

Thân thông minh, lanh lợi, thích thử thách nhưng hay thay đổi. Ngành không nên học: Ngành luật, kế toán, kiểm toán – cần sự chính xác tuyệt đối, tuân thủ luật lệ nghiêm ngặt, trong khi Thân dễ chán, thích sáng tạo hơn.

10. Tuổi Dậu (Gà)

Dậu chăm chỉ, chi tiết, cầu toàn nhưng hay lo lắng và nóng nảy. Ngành không nên học: Ngành nghệ thuật tự do, sáng tạo quá mức – vì Dậu cần trật tự và kế hoạch rõ ràng, môi trường quá tự do có thể khiến họ cảm thấy áp lực.

11. Tuổi Tuất (Chó)

Tuất trung thành, thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm nhưng đôi khi cứng nhắc. Ngành không nên học: Ngành quảng cáo, showbiz, truyền thông năng động – cần sự linh hoạt, sáng tạo liên tục, Tuất sẽ khó theo kịp nhịp độ thay đổi nhanh.

12. Tuổi Hợi (Lợn)

Hợi lương thiện, hiền hòa, dễ gần nhưng đôi khi thiếu quyết tâm. Ngành không nên học: Ngành kinh doanh, đầu tư, startup – yêu cầu quyết đoán, chấp nhận rủi ro, trong khi Hợi thích sự an toàn và ổn định.

Lưu ý: Đây là những gợi ý dựa trên tính cách chung của 12 con giáp. Thực tế, mỗi người đều có thể thành công nếu biết phát huy điểm mạnh và học cách bù đắp điểm yếu.