12 câu nói tưởng chừng như gió thoáng qua nhưng thực chất độc hại vô cùng, chị em lưu ý kẻo thành kẻ kém duyên

Nhiều người trong chúng ta khi thấy một ai đó buồn phiền thì theo bản năng sẽ an ủi, khuyên nhủ. Tất nhiên, trong một số trường hợp, chính chị em là người mang đến điều tích cực và giúp đỡ họ thoát khỏi nỗi buồn khổ. Mặc dù vậy, xuất ngôn luôn phải cẩn thận vì nó chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Tức là nhiều câu nói tưởng như có ý nghĩa tích cực nhưng thực chất khơi gợi lại vô vàn cảm xúc tiêu cực.

12 ví dụ dưới đây là minh chứng cho điều đó. Chị em nếu không muốn bản thân trở thành kẻ vô duyên thì hãy ghi nhớ để đừng bao giờ thốt ra lời này.

"Bạn đang gặp rắc rối đấy!"

Tất nhiên một người đang có chuyện không vui thừa biết vấn đề của họ là gì. Việc bạn khơi gợi nhấn mạnh nó chỉ khiến cảm xúc tồi tệ hơn và hình ảnh của bạn trong mắt họ chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Thay vào đó, hãy bày tỏ chân thật "Mình biết bạn đang có chuyện buồn, nhưng mình luôn ở đây để sẵn sàng lắng nghe tâm sự."

Ảnh minh hoạ.

"Bạn mạnh mẽ mà, rồi sẽ vượt qua được thôi."

Nếu bạn muốn khích lệ tinh thần họ bằng câu này thì rất sai lầm đấy. Người đối diện sẽ chỉ thấy bản thân thực sự bất lực trước vấn đề họ đang gặp phải mà thôi. Thay vào đó, hãy nói "Thật khó tưởng tượng điều này khó khăn với bạn nhường nào. Mình có thể làm gì giúp bạn nhỉ?"

"Tôi cũng từng trải qua chuyện này mà!"

Khi nghe một ai đó kể về vấn đề của họ, ở một góc độ nào đó chị em cho rằng bản thân cũng từng trải qua tình huống tương tự. Nhưng thực ra không hẳn bạn đã hiểu, bởi lẽ mỗi người sẽ gặp phải câu chuyện riêng, cách họ tiếp nhận chẳng thể so sánh với mình được đâu. Sai lầm khác mà chị em hay mắc là lấy kinh nghiệm cá nhân ra khuyên bảo mà không đặt mình vào địa vị của đối phương. Khôn ngoan nhất, hãy nói "Mình đã từng gặp một chuyện khá tương tự và cố gắng quay lại cuộc sống bình thường. Trường hợp của bạn thật đặc biệt, nhưng biết đâu lời khuyên của mình có thể giúp bạn một phần nào đó để vượt qua."

"Thời gian sẽ chữa lành tất cả"

Thời gian không thể chữa lành được điều gì. Sở dĩ con người nguôi ngoai hơn là bởi họ đã quen với hoàn cảnh ấy và đang tập trung cho một điều khác. Với nhiều người, nỗi đau sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí trong lòng họ còn chưa bao giờ buông bỏ hay sửa chữa được. Vậy nên, nói thời gian chữa lành tất cả là phiến diện và vô nghĩa.

Ảnh minh hoạ.

"Đấy chưa phải chuyện kinh khủng nhất trên đời đâu"

Dĩ nhiên, việc một ai đó chia tay bạn trai, bị đuổi việc, lừa tiền... vẫn còn sướng chán so với hoàn cảnh đói ăn của biết bao người trên thế giới. Nhưng bạn không thể an ủi một ai đó bằng cách tìm ra thứ tồi tệ hơn câu chuyện của họ. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, thay vào đó hãy nói "Tôi có thể làm gì để giúp tình hình dễ dàng hơn không?"

"Tôi không thích anh ta ngay từ đầu!"

Đây là câu nói mà chị em hay dành cho bạn thân khi cô ấy bị bạn trai đối xử tệ bạc. Nhưng vấn đề đặt ra: Vì sao không cảnh báo bạn mình sớm hơn? Thậm chí, khi dùng từ ngữ xấu nói về người cũ của cô ấy, chính người này sẽ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Bạn hoàn toàn có thể động viên cách khác, ví dụ "Tương lai sẽ có người tốt hơn xứng đáng dành cho cậu đấy!"

"Cứ nói hết đi, tôi chỉ muốn tốt cho bạn thôi!"

Con người thì luôn tò mò, nên hẳn là bạn sẽ đứng ngồi không yên khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Nhưng trừ khi họ chủ động chia sẻ, bằng không đừng cố moi móc thông tin. Chúng ta nên nhớ mình là người ngoài, chỉ cần lắng nghe họ thôi là đủ, không nhất thiết phải can thiệp quá sâu.

"Bảo rồi mà không nghe cơ!"

Liệu bạn đang muốn chứng minh điều gì? Rằng chính chị em là kẻ khôn ngoan nhìn thấu mọi chuyện ư? Bạn nhầm rồi, hãy khoan đặt mình lên trên, bởi rồi một ngày nào đó rất có thể bạn sẽ gặp trường hợp tương tự và khổ sở với nó mà thôi.

Ảnh minh hoạ.

"Bạn phải mạnh mẽ lên, giống mình này!"

Câu nói này thực sự ích kỷ và hình như đang đề cao cá nhân quá mức! Nó sẽ hủy hoại lòng tự trọng của người kia cũng như khiến mối quan hệ giữa hai người tan vỡ. Thay vào đó hãy nói "Thật tiếc vì bạn đã gặp chuyện tồi tệ như thế."

"Cũng muốn giúp lắm nhưng mà..."

Nếu xuất hiện từ "nhưng" thì những thứ bạn nói trước đó đều vô nghĩa. Khi chị em cảm thấy bản thân không thể giúp, hãy từ chối thẳng thừng. Đừng hứa hẹn rồi gián tiếp phủ định, bởi nó giống như việc bạn thắp lên ngọn nến trong họ và rồi tắt phụt đi vậy.

"Có lý do cả thôi!"

Lại là một câu nói cụt ngủn vô duyên và chứng minh cho việc bạn là một người ích kỷ cứng nhắc. Có những chuyện thực sự chỉ là tình cờ, không phải điều gì xấu xảy đến cũng là có lý do. Việc khắc sâu vào nguồn gốc đau buồn chỉ làm tình hình xấu đi thôi.

"Có thể bạn không muốn nghe nhưng mình phải nói"

Khoan đã, đừng bao giờ đi quá giới hạn bản thân nhé chị em! Hãy biết kiểm soát cảm xúc của mình, hạn chế xuất ngôn tự đại và lấn lướt người kia. Hoặc nếu muốn bày tỏ gì, bạn cần xin phép trước "Mình có thể nêu ý kiến cá nhân được không?"