11 năm Lotte Department Store: Dấu ấn đồng hành cùng Hà Nội, lan tỏa văn hóa Việt

Chuỗi sự kiện "2gether Hanoi" - Kỷ niệm 11 năm đồng hành

Tròn 11 năm từ ngày khai trương vào tháng 9/2014, Lotte Department Store tại tòa nhà Lotte Center Hà Nội đã khẳng định vị trí là một trong những điểm đến mua sắm cao cấp hàng đầu của Thủ đô. Để kỷ niệm cột mốc đặc biệt này, Lotte tổ chức chuỗi sự kiện "2gether Hanoi" với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho khách hàng.

Trạm Tiếp Sức đặc biệt cho ngày duyệt binh

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, Lotte Department Store đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức "Trạm Tiếp Sức" nhân dịp diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hoạt động này diễn ra tại Quảng trường Lotte Center Hanoi, với 5000 phần quà miễn phí được trao tặng cho người dân đến xem duyệt binh. Đây không chỉ là một hoạt động tặng quà thông thường mà còn thể hiện tinh thần "đồng hành cùng cộng đồng" trong những sự kiện quan trọng của đất nước.

Trưng bày và giới thiệu các thương hiệu nội địa Việt Nam

Hoạt động trưng bày nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Mặt trận tổ quốc phường Giảng Võ phát động. Sự kiện quy tụ hơn 30 thương hiệu thời trang Việt Nam tham gia, mang đến những sản phẩm thiết kế chất lượng, sáng tạo và mang đậm bản sắc Việt.

Tại các điểm bán, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian trưng bày đặc sắc gắn biểu tượng Hàng Việt Nam chất lượng cao, kết hợp yếu tố trang trí văn hóa Việt Nam để tôn vinh niềm tự hào dân tộc.

Chuỗi hoạt động Local Fest đậm chất Việt Triển lãm "2gether Hanoi" - Hà Nội qua góc nhìn của họa sĩ nhí

Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là triển lãm "2gether Hanoi", giới thiệu những tác phẩm hội họa đặc sắc từ các họa sĩ nhí 3 đến 12 tuổi. Những gam màu trong trẻo, ý tưởng sáng tạo giàu cảm xúc đã khắc họa tình yêu quê hương, đất nước bằng góc nhìn nghệ thuật thuần khiết, hồn nhiên của tuổi thơ. Triển lãm đồng thời đánh dấu sự gắn kết đặc biệt giữa LOTTE Department Store và Hà Nội, như một dấu ấn cho chặng đường 11 năm đồng hành.

Lễ hội bánh trung thu và đồ uống genZ "Made in Vietnam" - Khi truyền thống giao thoa hiện đại

Trong không gian Local Fest, Lễ hội bánh trung thu kết hợp cùng lễ hội trà sữa, matcha… từ các thương hiệu Việt tạo nên bản hòa tấu thú vị giữa truyền thống và xu hướng hiện đại.

DIY Workshop và các hoạt động trải nghiệm

Chuỗi hoạt động còn bao gồm các DIY workshop như trang trí nón lá, làm chuồn chuồn tre, vẽ tranh Đông Hồ, lắp ráp đồ gỗ.. giúp khách hàng trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam một cách sinh động. Những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn có giá trị giáo dục, lan tỏa tình yêu với nghệ thuật và văn hóa dân tộc.

Khách tham gia có thể thỏa sức sáng tạo qua các workshop cho thấy văn hóa Việt Nam luôn được làm mới đầy phong cách.

Chương trình bốc thăm trúng thưởng hoành tráng - Giải thưởng tổng trị giá 1,3 tỷ đồng

Để tri ân khách hàng, Lotte Department Store & Lotte Mall West Lake đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên đến 1,3 tỷ đồng. Chương trình dành cho khách hàng hội viên LS Point có hóa đơn mua sắm từ 2 triệu đồng tại LOTTE Department Store hoặc LOTTE Mall West Lake Hanoi.

Cơ cấu giải thưởng đa dạng và hấp dẫn:

Giải đặc biệt: 1 chiếc oto Lynk & Co 06 phiên bản Hyper Pro

Giải nhất: 1 xe máy Piaggio Medley S 125cc

2 Giải nhì: Xe máy Piaggio Liberty Z 125cc

3 Giải ba: Mỗi giải là 1 cặp phiếu khuyến mại quy đổi vé máy bay khứ hồi Việt Nam - USA của hãng hàng không Starlux

15 Giải may mắn: 1 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn L7 West Lake Hanoi by Lotte hoặc Bộ mỹ phẩm chăm sóc da The Whoo.

Chuỗi sự kiện "2gether Hanoi" không chỉ mang đến niềm vui mua sắm và giải trí, mà còn khơi dậy tình yêu văn hóa – sáng tạo Việt, đồng thời khẳng định sự gắn kết bền chặt của LOTTE Department Store với Thủ đô Hà Nội trong suốt hành trình 11 năm và cả những chặng đường phía trước.