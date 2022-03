10x Hà Nội xinh như Hoa hậu, trúng học bổng 100% của ĐH Yonsei - ngôi trường quyền lực top đầu Hàn Quốc: Nghe bí kíp học mà nể

Ngô Minh Châu (SN 2003), cựu sinh viên trường THPT Vinschool là một trong những học sinh xuất sắc nhận học bổng toàn phần 100% tại trường Đại học Yonesi (Underwood International College Yonsei University). Hiện nữ sinh đang theo học chuyên ngành Culture and Design Management (Quản lý văn hoá và Thiết kế).



Chân dung nữ sinh Ngô Minh Châu.

KHÔNG GPA CAO, KHÔNG IELTS CHÓT VÓT… VẪN DÀNH TẤM VÉ DANH GIÁ

Minh Châu chia sẻ, bản thân khá bất ngờ khi nhận được thông báo nhận suất học bổng toàn phần của trường đại học. Mục tiêu ban đầu của nữ sinh là đạt học học bổng 50%. Vì thế, khi biết kết quả, Minh Châu đã vô cùng hạnh phúc, vui mừng. "Đại học Yonesi nổi tiếng với quy trình tuyển chọn gắt gao, các suất học bổng khá ít tạo nên sự cạnh tranh rất lớn. Em không chỉ phải cạnh tranh với du học sinh nước ngoài mà còn phải vượt qua các bạn học sinh ưu tú trong nước", Minh Châu cho biết.

Nữ sinh Hà Nội tự nhận mình là người có thành tích học tập khiêm tốn, còn kém xa so với nhiều bạn. Minh Châu không đạt GPA trên 9.0, không có điểm thi IELTS cao chót vót nhưng vẫn dành tấm vé vào thẳng ngôi trường danh giá bậc nhất xứ sở kim chi. Trong quá trình học THPT, nữ sinh từng tham gia một số cuộc thi tranh biện – đây là một trong những thế mạnh giúp ghi điểm trong mắt hội đồng xét tuyển.

Một số cuộc thi nữ sinh Ngô Minh Châu tham gia: - Đại diện Vinschool tham gia giải tranh biện cho sinh viên toàn châu Á – Vietnam United Asian Debating Championship năm 2019 - Trưởng ban tổ chức cuộc thi tranh biện Vinschool Debate Tournament mùa đầu - Giải Nhì cuộc thi viết luận Việt – Hàn năm 2021, liến kết với trường Đại học Korea University, Đại học Yonsei,…

Từ nhỏ, Minh Châu đã có ước mơ được ra nước ngoài du học. Thời điểm đó, nữ sinh mong muốn được sang các nước châu Âu hoặc Mỹ. Nhưng khi lớn lên, Minh Châu thay đổi suy nghĩ, muốn du học tại các nước thuộc khu vực châu Á vì có vị trí địa lý gần Việt Nam và có nhiều nét văn hoá tương đồng với nền văn hoá Việt.

Nữ sinh nuôi giấc mơ du học từ nhỏ.

Chia sẻ về cơ duyên chọn ngành Culture and Design Management, nữ sinh Hà Nội bộc bạch: "Đây cũng là một ngành Marketing, tập trung vào 3 yếu tố chính là: Văn hoá, thiết kế và quản lý. Đó đều là lĩnh vực em cảm thấy hứng thú, luôn muốn tìm hiểu và thách thức cho bản thân. Em muốn tạo ra những sản phẩm mới lạ, độc đáp, truyền cảm hứng cho mọi người".

"Để tạo ra content (nội dung) sáng tạo, cần nắm rõ về quá trình sản xuất và am hiểu văn hoá. Đây là điều cốt lõi cơ bản. Em muốn sử dụng những kỹ năng và kinh nghiệm để tạo nên chiến dịch quảng cáo độc đáo, ý nghĩa; loại bỏ những chiến dịch độc hại. Từ đó, em muốn lan toả thông điệp nhân văn đến với mọi người", Minh Châu cho biết.

HÀNH TRÌNH SĂN HỌC BỔNG ĐẦY GIAN TRUÂN CỦA NỮ SINH 10x

Nữ sinh Hà Nội cho biết hành trình săn học bổng tại trường Đại học Yonesi trải qua 3 giai đoạn: Nộp hồ sơ, viết bài luận, phòng vấn. Ở mỗi bước lại có độ khó khác nhau, yêu cầu các thí sinh phải dốc toàn sức lực chiến đấu.

1. Nộp hồ sơ

Ngay vào đầu năm lớp 11, Minh Châu đã chuẩn bị và nộp hồ sơ vào một số trường. Theo nữ sinh chia sẻ, những bạn muốn đi du học cần tìm hiểu và nộp hồ sơ càng sớm càng tốt. Hồ sơ sẽ liệt kê thành tích học tập, điểm số, kết quả các cuộc thi, hoạt động ngoại khoá,… Tuy nhiên, đây là điều Minh Châu không tự tin lắm vì học thuật không nổi bật so với các bạn.

2. Bài luận

Bài luận là điều khá quan trọng trong hành trình săn học bổng. Do vậy, bài luận phải đặc sắc, độc đáo, cuốn hút hội đồng xét tuyển. Minh Châu phải làm 2 bài luận: Bài đầu tiên giới thiệu về bản thân, bài thứ hai thể hiện hoài bão và tính cách qua câu chuyện bản thân. Nữ sinh mất đến nửa năm để hoàn thiện bài luận của mình.

Minh Châu chia sẻ: "Ở phần này, em kể về câu chuyện của chính mình, đó là sự tự ti theo đuổi đằng đặc trong suốt những năm học cấp 2. Hồi ấy, em chưa quan tâm nhiều đến hình thức nên ngoại hình không đẹp, thường bị các bạn trêu đùa. Nhưng em đã thoát khỏi nỗi tự ti đó bằng cách làm nhiều điều hoàn thiện bản thân. Em muốn lan toả điều tích cực này đến những người xung quanh. Một câu chuyện cụ thể sẽ ghi ấn tượng với hội đồng xét tuyển hơn là những câu chuyện chung chung".

Minh Châu bên cạnh mẹ.

3. Buổi phỏng vấn

Trước đó, nữ sinh Hà Nội nghĩ rằng buổi phỏng vấn sẽ diễn ra nhẹ nhàng vì những bạn đã tham gia chia sẻ hội đồng tuyển sinh chỉ hỏi về cuốn sách tâm đắc, con vật yêu thích. Nhưng đến lượt Minh Châu, trong vòng 20 phút, 2 vị giáo sư hỏi nữ sinh đến hơn 10 câu hóc búa, mang tầm vĩ mô. Minh Châu không có thời gian suy nghĩ, phải vừa nghĩ vừa nói thật nhanh vốn hiểu biết của mình.

"Trong những câu hỏi phỏng vấn, em đặc biệt nhớ một câu có nội dung: "Tại sao bạn muốn làm việc cho tạp chí Vogue (Tạp chí về ngành làm đẹp) trong khi bạn từng tự ti về ngoại hình?". Với câu hỏi này, em chia sẻ về những số liệu và thông tin nền đã tìm hiểu trước đó. Sau đó, em trả lời rằng muốn thay đổi và xoá bỏ những điều hạn chế để vẻ đẹp cá nhân của mỗi người đều được tôn vinh. Đó có thể là vẻ đẹp chưa hoàn hảo nhưng mang cá tính riêng biệt", Minh Châu cho biết.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự tự tin đã giúp Minh Châu dành được học bổng toàn phần tại ngôi trường top đầu Hàn Quốc.

Nữ sinh Hà Nội đặc biệt tâm đắc trước câu nói cả cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf: "If your dreams do not scare you, they're not big enough", (tạm dịch: Nếu những ước mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi thì chúng chưa đủ lớn). Những mục tiêu lớn đi cùng với suy nghĩ lớn, hành động lớn, mang khát vọng vĩ đại. Sẽ có những lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi, do dự, thất vọng nhưng cần phải biến áp lực thành động lực để vượt qua mọi thử thách.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh Châu dự định sẽ ở lại Hàn Quốc, "apply" vào những tập đoàn lớn để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, nữ sinh mới trở về Việt Nam, bắt tay vào công cuộc start-up (khởi nghiệp) của mình. Châu muốn kiến tạo nên những thứ mới lạ, độc đáo, đem lại ích lợi cho cộng đồng.

