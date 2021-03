1001 lý do sao Việt bỏ về giữa sự kiện: Vụ Thái Trinh - Quang Đăng gây ầm ĩ MXH, Ngọc Trinh nói gì mà không bị chỉ trích?

Khi các ngôi sao tham dự sự kiện thì việc có mặt đúng giờ và ở lại theo dõi đến cuối chương trình là cách thể hiện thái độ chuyên nghiệp và tôn trọng ban tổ chức. Chính vì vậy mà mỗi lần có sao Việt nào bị tố bỏ về giữa chừng đều nhận phải sự chỉ trích khá lớn từ công chúng. Tuy nhiên, cũng có những tình huống khách quan khiến họ buộc phải ra về.

" data-rel="follow">

" data-rel="follow">

Trường hợp gần đây nhất là Ngọc Trinh đột ngột bỏ về tại show thời trang của NTK Lê Thanh Hòa. Sau khi đã chụp hình xong ở khu vực thảm đỏ thì Ngọc Trinh đã không xuất hiện trên hàng ghế xem show. Nguyên nhân là vì thời tiết quá nóng bức khiến Ngọc Trinh bị say nắng, suýt thì ngất xỉu nên cô đã phải trở về khách sạn luôn.

Tuy nhiên, Ngọc Trinh đã chủ động chia sẻ lý do về hành động của mình trên trang cá nhân bằng cách đăng tải đoạn tin nhắn với NTK Lê Thanh Hòa. Sau khi giải thích và gửi lời xin lỗi đến người anh thân thiết, Ngọc Trinh chẳng những không bị trách cứ mà còn được Lê Thanh Hòa hỏi thăm và mong cô thông cảm vì chương trình diễn ra trong thời tiết không thuận lợi.

Hoa hậu Chuyển giới cũng từng vướng ồn ào vì hành động rời show diễn của NTK Hà Duy. Cô được mời biểu diễn ở vị trí vedette cùng với Hoa hậu Phạm Hương nhưng khi kết show thì chỉ có Phạm Hương xuất hiện. Thậm chí NTK Hà Duy còn lên mạng xã hội chỉ trích Hương Giang thiếu chuyên nghiệp.

Dù nàng Hậu đã lên tiếng giải thích vì cô không hiểu luật, ngồi trong phòng trang điểm đợi nhưng không thấy ai gọi mình ra diễn nên đi về nhưng cộng đồng mạng vẫn chỉ trích cô khá nặng.

Trong một sự kiện diễn ra vào tháng 9/2019, Thái Trinh đã gây xôn xao khi đột nhiên bỏ về trong lúc đang theo dõi clip của chương trình. Tại thời điểm đó, nữ ca sĩ và Quang Đăng vừa công khai chia tay nhưng lại chạm mặt nhau. Dù khá bối rối ngay từ đầu nhưng Thái Trinh vẫn kìm nén, chỉ đến khi xem MV Chúng ta không có sau này có bạn trai cũ đóng chính thì cô đã bật khóc và bỏ về ngay lập tức trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Sau khi bình tĩnh lại, Thái Trinh cũng đã chia sẻ lý do mình bỏ về là do sức khỏe không tốt, ngoài ra cô không đề cập đến những lý do mà cộng đồng mạng đồn đoán về hành động của mình.

Vào tháng 10/2020, sự việc Trác Thúy Miêu bỏ về tại show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đoạn clip được đăng tải, nhân viên sự kiện không cho cô vào trong vì mặc sai dresscode. Dù đã giải thích rõ ràng trang phục cô đang mặc là thiết kế do chính phía Đỗ Mạnh Cường gửi nhưng vẫn không được vào nên Trác Thúy Miêu đã tức giận ném thiệp mời và bỏ về.

Sau vụ việc, cả NTK Đỗ Mạnh Cường và Trác Thúy Miêu cũng đã có phản hồi trên trang cá nhân. Hai bên vẫn giữ hòa khí với nhau vì nguyên nhân chủ yếu là do cách xử lý cứng nhắc của nhân viên sự kiện.

Trong lần đi xem chung kết cuộc thi Cười Xuyên Việt, vợ chồng Tú Vi và Văn Anh đã gặp tình huống khó xử khi bị mời ra khỏi hàng ghế nghệ sĩ để nhường chỗ cho người khác.

Văn Anh đăng đàn: “Chúng tôi đã ngồi vào hàng ghế nghệ sĩ như chỉ dẫn. Ghế không có số, chắc chúng tôi bị ngộ nhận mình là nghệ sĩ nên ngồi nhầm. Sau đó phải nhường chỗ cho người khác để chui vào góc ngồi. Thôi thì chúng tôi đi về cho lành”.

Ban tổ chức chương trình cũng đã lên tiếng giải thích không có chuyện thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Tuy nhiên hàng ghế đầu là dành cho người thân của thí sinh nên nhân viên đành phải mời vợ chồng Tú Vi - Văn Anh di chuyển.