1000 tấn gạo yêu thương từ Nhãn hàng One One và nghĩa cử cao đẹp phía sau

Dự kiến sắp tới, nhãn hàng tiếp tục trao tặng 400 tấn cho TpHCM, 200 tấn cho Đồng Nai, 200 tấn cho Long An.

"Một nắm khi đói bằng một gói khi no", hành động thiết thực của One One đã chạm vào trái tim mỗi người, gia tăng thêm sức mạnh để toàn quân, toàn dân Việt chiến thắng đại dịch Covid-19.

One One đến Bình Dương, Đồng Nai trong hành trình 1000 tấn gạo yêu thương

Chẳng cần phân tích nhiều cũng đủ thấy sự tàn phá khốc liệt mà Covid-19 để lại. Đã có hàng ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng triệu người mất việc làm,… và không ít gia đình đối mặt với nỗi đau âm dương cách biệt.

Tuy vậy, càng gian khó, khổ đau lại càng thấy rõ cái tình của người Việt. Đâu đó trong nước mắt vẫn còn ánh lên niềm vui, sự hi vọng và sức mạnh, động lực để bắt đầu chương mới.

Những ngày vừa qua, chương trình "1000 tấn gạo yêu thương" là một trong số những nghĩa cử cao đẹp làm lòng người ấm lại như thế.

Chương trình 1000 tấn gạo yêu thương của công ty Cổ phần thực phẩm One One đang được khởi động

Đây là sự kiện do nhãn hàng One One thuộc công ty Cổ phần thực phẩm One One tổ chức. Cuộc hành trình đầu tiên đã bắt đầu với 200 tấn gạo đã được chuyển đến Bộ CHQS tỉnh Bình Dương. Tiếp sau đó, đội ngũ nhanh chóng lên đường trao tặng 200 tấn gạo cho bà con tại tỉnh Đồng Nai.

Sau Đồng Nai, đội ngũ One One tiếp tục hành trình trao tặng 400 tấn gạo cho TP. Hồ Chí Minh - nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch. Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch để chuyển 200 tấn gạo cho tỉnh Long An trong thời gian tới.

Hành trình của One One đã tiếp thêm sức mạnh, động lực cho không ít người. Những hạt gạo dẻo thơm đến kịp thời, đúng lúc,… khiến bà con chịu ảnh hưởng của dịch bớt nỗi lo thiếu lương thực trong những ngày khó khăn.

Nghĩa cử cao đẹp và ẩn ý phía sau chương trình 1000 tấn gạo yêu thương

Tâm niệm "Cho đi là nhận lại", lãnh đạo của nhãn hàng One One quyết định khởi động chương trình 1000 tấn gạo yêu thương còn vì ẩn ý sâu xa phía sau.

Bà con tỉnh Đồng Nai xúc động tiếp nhận hỗ trợ từ nhãn hàng One One

Những gì đội ngũ công ty định hướng đã được thể hiện rõ trong thực tế. Bằng chứng rõ nét nhất có thể thấy là ánh mắt đầy hạnh phúc của đội ngũ thực hiện dù hành trình di chuyển không gần, số lượng gạo trao tặng tương đối lớn.

"Tôi cảm thấy biết ơn vì có cơ hội được trải nghiệm trong hành trình này. Đến bất cứ đâu chúng tôi cũng được địa phương, đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và bà con hồ hởi đón tiếp. Ánh mắt của họ chứa chan sự cảm động, tình yêu thương khiến trái tim tôi rung động", một nhân viên của One One chia sẻ sau chuyến tình nguyện.

Hình ảnh người dân tỉnh Long An nhận gạo từ thiện do One One tài trợ phối hợp Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) thực hiện trao tặng

Chia sẻ với truyền thông, phía One One khiêm tốn cho rằng sự hỗ trợ của đơn vị chỉ là một phần rất nhỏ trong công cuộc chống đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cũng nhấn mạnh rất muốn "góp một cánh én nhỏ để làm nên mùa xuân". Tin rằng nghĩa cử cao đẹp của nhãn hàng One One sẽ tạo hiệu ứng để nhiều doanh nghiệp cùng chay tay san sẻ với đồng bào trong khó khăn.

Hành động từ cái tâm, sự thấu hiểu kể trên còn giúp cho bà con có thêm động lực và sức khỏe để cùng nhau bước qua thời kỳ khó khăn và quan trọng này. Tin rằng, cùng nhau đoàn kết và nỗ lực từng chút nhỏ, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, giàu có hơn nữa trong thời gian tới.