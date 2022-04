100 xe VF e34 lập kỷ lục “Đoàn caravan xe điện nhiều nhất Việt Nam”

Sáng 07/4, 100 xe điện VF e34 đã xuất phát từ vịnh Hạ Long trong hành trình "Cùng VF e34 chinh phục địa đầu Tổ quốc". Đây là caravan quy mô lớn lần thứ 2 mà VinFast tổ chức chỉ trong vòng 3 năm, trở thành "đặc sản tinh thần" riêng có của cộng đồng khách hàng và những người yêu xe Việt.

Sức hút của sự kiện có 1-0-2 còn thể hiện qua con số gần 300 thành viên tham gia. "Chương trình là sự tri ân của VinFast tới những người tiên phong đặt niềm tin vào sản phẩm ô tô điện của Việt Nam, góp phần cùng VinFast thúc đẩy cuộc cách mạng di chuyển xanh trên toàn cầu", ông Hoàng Chí Trung, Tổng Giám đốc VinFast Trading Việt Nam, chia sẻ trước giờ đoàn xe khởi hành.

Hành trình gần 200 km chinh phục Sa Vĩ - điểm cực Đông Bắc của Tổ quốc sẽ thiết lập nên kỷ lục Việt Nam cho "Đoàn caravan xe điện nhiều nhất Việt Nam". Đây cũng là một trong những điểm đặc biệt được cộng đồng trông đợi từ chuyến đi thú vị hiếm thấy này.

Một trong những xe gây tò mò nhất đoàn caravan là xe cứu hộ pin, lần đầu tiên lộ diện. Đúng như tên gọi, xe có chức năng cứu hộ những xe gặp sự cố về pin. Mỗi xe chở theo một cục pin công suất "khủng", lên tới hàng trăm kWh, có thể "tiếp" năng lượng trực tiếp cho những xe điện như VF e34. Công suất sạc từ "pin dự phòng" này có thể đạt 30kWh, tương đương với một trụ sạc nhanh.

Được xem là mẫu SUV đô thị nhưng VF e34 vẫn dễ dàng vượt qua các "phép thử" hóc búa của cung đường Hạ Long - Móng Cái với nhiều đoạn đồi, núi quanh co. VF e34 ghi điểm mạnh mẽ với các thành viên đoàn caravan bởi khả năng tăng tốc ấn tượng, vận hành êm ái. Đặc biệt, mẫu xe điện made-in-Vietnam được tích hợp nhiều công nghệ thông minh như trợ lý ảo ViVi, ứng dụng C-app quản lý xe thông minh, các tính năng an toàn… giúp người điều khiển xe luôn cảm thấy thoải mái và an tâm trong suốt chuyến hành trình.

Sau 4 giờ đồng hồ, các thành viên đoàn Caravan xe điện đã chinh phục thành công Sa Vĩ. Lễ chào cờ tại địa đầu Tổ quốc diễn ra vô cùng trang nghiêm và xúc động.

Ông Thang Văn Phúc, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục Gia Việt Nam trao kỷ lục "Đoàn caravan xe điện nhiều nhất Việt Nam" cho VinFast. Ông Phúc đánh giá kỷ lục này là một dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục Việt Nam trong lĩnh vực ô tô điện của VinFast khi việc chuyển đổi từ các động cơ xăng dầu sang chạy bằng năng lượng điện đang là một xu thế trên toàn thế giới. "Nói như vậy để chúng ta thấy được VinFast đã và đang đi theo đúng sự phát triển chung của thời đại", đại diện Hội Kỷ lục Gia Việt Nam nhấn mạnh.

Hành trình kỷ lục của 100 chiếc VF e34 hứa hẹn một tương lai rộng mở của xe điện cũng như xu hướng di chuyển xanh mà hãng xe Việt đang tiên phong thúc đẩy. "Đây là trải nghiệm mà có lẽ rất lâu nữa tôi mới có thể có lại được. Mọi người hãy thử một lần trải nghiệm mẫu xe điện của VinFast để cảm nhận những điều tuyệt vời mà chiếc xe xanh này mang lại", anh Tạ Chế Linh (khách hàng đến từ Hà Nội) nhắn nhủ.

